Rohit Sharma 2027 World Cup News: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ వన్డే కెరీర్, భవిష్యత్తుపై సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. దక్షిణాఫ్రికాలో జరగబోయే 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్కు సన్నాహాలు ప్రారంభం కానున్న తరుణంలో, రోహిత్తో పాటు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ, ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై చర్చించేందుకు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) ముంబైలో గురువారం ఒక కీలక సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించనుంది.
ఈ ఉన్నత స్థాయి భేటీలో బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా, ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (CoE) అధిపతి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ పాల్గొని జట్టు దీర్ఘకాలిక రోడ్మ్యాప్ను రూపొందించనున్నారు. గతంలో రోహిత్ శర్మ వన్డే భవిష్యత్తుపై సెలెక్షన్ కమిటీలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. 2027 ప్రపంచ కప్ దృష్ట్యా యువ జట్టును సిద్ధం చేయాలనే యోచనలో భాగంగా సెలెక్షన్ కమిటీ రోహిత్తో సంప్రదింపులు జరిపింది.
మొదట దీనిపై రోహిత్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ఇంగ్లండ్ వన్డే సిరీస్ అనంతరం అంతర్జాతీయ వన్డేల నుంచి తప్పుకునేందుకు అంగీకరించాడనే వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగిన మూడో వన్డేలో రోహిత్ 138 పరుగులతో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి తనలో ఇంకా చాలా క్రికెట్ మిగిలి ఉందని నిరూపించాడు. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆయన తన రిటైర్మెంట్ ఆలోచనను వాయిదా వేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా కూడా రోహిత్ వన్డే జట్టులో కొనసాగింపునకు మద్దతు పలికారు.
మరోవైపు, దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ కూడా ప్రపంచకప్ లాంటి ఒత్తిడితో కూడిన మెగా టోర్నీల్లో రోహిత్ శర్మ వంటి అనుభవజ్ఞులైన సీనియర్ల అవసరం ఎంతైనా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. నాలుగు ప్రపంచ కప్ల అనుభవం, ఒత్తిడిని తట్టుకునే మానసిక దృఢత్వం ఉన్నందున రోహిత్ శర్మ టీమిండియాకు ఒక విలువైన ఆస్తిగా నిలుస్తాడని పేర్కొన్నారు.
ఈ గురువారం జరగబోయే సమీక్షా సమావేశంలో కేవలం రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్తు మాత్రమే కాకుండా, జట్టు ప్రదర్శన, ఇతర సమస్యలపై కూడా విస్తృతంగా చర్చించనున్నారు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఎదురైన వైఫల్యాలు (సిరీస్ 2-1 నష్టం), హార్దిక్ పాండ్యా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి కీలక ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్, గాయాలు, షెడ్యూల్స్, చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ కాంట్రాక్ట్ కాలపరిమితి పొడిగింపు వంటి అంశాలు కూడా ఈ భేటీ ఎజెండాలో ఉన్నాయి.
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