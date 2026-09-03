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Rohit Sharma 2027 World Cup: 2027 ప్రపంచకప్‌కు ముందే రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్? హిట్‌మ్యాన్ అంగీకారం..నేడు కీలక భేటీ!

Rohit Sharma 2027 World Cup News: 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ ప్రణాళికల నేపథ్యంలో టీమిండియా సీనియర్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. సెలెక్టర్ల ప్రతిపాదనలు, రోహిత్ అద్భుత పునరాగమనం, బీసీసీఐ నిర్వహించనున్న ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం ఈ చర్చకు కేంద్ర బిందువులుగా మారాయి. అనుభవజ్ఞులైన సీనియర్ల ప్రాధాన్యంపై దిగ్గజాల వ్యాఖ్యలు ఈ సందిగ్ధతకు మరింత ప్రాముఖ్యతను చేకూర్చాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 03, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:36 PM IST
Rohit Sharma 2027 World Cup: 2027 ప్రపంచకప్‌కు ముందే రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్? హిట్‌మ్యాన్ అంగీకారం..నేడు కీలక భేటీ!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Rohit Sharma 2027 World Cup: 2027 ప్రపంచకప్‌కు ముందే రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్? హిట్‌మ్యాన్ అంగీకారం..నేడు కీలక భేటీ!
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