  Rohit Sharma: దక్షిణాఫ్రికాతో మూడవ వన్డే.. రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత.. సచిన్, ద్రవిడ్, కోహ్లీ సరసన!

Rohit Sharma: దక్షిణాఫ్రికాతో మూడవ వన్డే.. రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత.. సచిన్, ద్రవిడ్, కోహ్లీ సరసన!

Hitman Rohit Sharma: విశాఖ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడవ వన్డేలో భారత స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో మొత్తం మూడు ఫార్మాట్లలో.. టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లలో 20వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 6, 2025, 08:32 PM IST

Rohit Sharma: దక్షిణాఫ్రికాతో మూడవ వన్డే.. రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత.. సచిన్, ద్రవిడ్, కోహ్లీ సరసన!

Rohit Sharma Milestone: విశాఖ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడవ వన్డేలో భారత స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో మొత్తం మూడు ఫార్మాట్లలో (టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లు) 20వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. మూడవ వన్డేలో 26 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద హిట్ మ్యాన్ ఈ ఘనతను అందుకున్నాడు. ఈ ఫీట్ సాధించిన నాలుగవ భారత ప్లేయర్ గా ఖ్యాతి గడించాడు.

20 వేల రన్స్ చేసిన లిస్టులో దిగ్గజ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ టాప్ లో ఉన్నాడు. సచిన్ 34 వేల 357 రన్స్ చేశాడు. ఆ తర్వాత విరాట్ కోహ్లి 27 వేల 910 పరుగులు చేశాడు. ద్రవిడ్ 24వే ల 208 పరుగులు చేశాడు. వీరు తొలి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నారు. రోహిత శర్మ వన్డేల్లో 11 వేల 468 పరుగులు చేశాడు. టెస్టుల్లో 4 వేల 301 రన్స్, టీ20ల్లో 4 వేల 231 పరుగులు చేశాడు.

మొత్తంగా తన ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్‌లో 50 శతకాలు నమోదు చేశాడు. వన్డేల చరిత్రలో 3 డబుల్ సెంచరీలు చేసిన ఏకైక ఆటగాడిగా రోహిత్ కొనసాగుతున్నాడు. వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన రికార్డు కూడా రోహిత్‌ శర్మ (264) పేరునే ఉంది.

