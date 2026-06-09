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Rohit Sharma-Hardik Pandya: టీమిండియాకు శుభ‌వార్త‌.. ఆఫ్ఘాన్‌తో వ‌న్డే సిరీస్‌కు రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యాకు లైన్‌క్లియ‌ర్!

Team India: ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌తో వన్డే సిరీస్‌లో ఆడేందుకు రోహిత్ శర్మ, హార్ధిక్ పాండ్యకు బీసీసీఐ మెడికల్ టీమ్ నుంచి క్లియరెన్స్ వచ్చినట్లు క్రీడా వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో వీరిద్దరూ ఈ నెల 13 నుంచి జరిగే 3 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఆడనున్నట్లు కన్ఫర్మ్ అయింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 09, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:43 PM IST
Rohit Sharma-Hardik Pandya: టీమిండియాకు శుభ‌వార్త‌.. ఆఫ్ఘాన్‌తో వ‌న్డే సిరీస్‌కు రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యాకు లైన్‌క్లియ‌ర్!
Image Credit: Rohit Sharma and Hardik Pandya cleared fit for ODIs vs Afghanistan (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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