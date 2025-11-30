English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Rohit-Kohli: అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్న రో-కో జోడి.. సచిన్‌-ద్రవిడ్‌ రికార్డ్‌ బ్రేక్‌

Rohit-Kohli: అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్న రో-కో జోడి.. సచిన్‌-ద్రవిడ్‌ రికార్డ్‌ బ్రేక్‌

IND vs SA: రాంచి వేదిక‌గా జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో టీమిండియా భారీ స్కోరు సాధించింది. సీనియ‌ర్ ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీ (135; 120 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 7 సిక్స‌ర్లు) శ‌త‌క్కొట్ట‌డంతో నిర్ణీత 50 ఓవ‌ర్ల‌లో భార‌త్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 349 ప‌రుగులు సాధించింది. ఈ క్ర‌మంలో రోహిత్ శర్మ, కోహ్లీ జోడి చరిత్ర సృష్టించింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:52 PM IST

Trending Photos

Unmarried Actors: 59 ఏళ్లు దాటినా.. పెళ్లి కాని స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు వీరే!
6
Marriage
Unmarried Actors: 59 ఏళ్లు దాటినా.. పెళ్లి కాని స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు వీరే!
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
5
Abhishek Sharma Super Century
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆదివారం ఈ రాశికి జాక్‌పాట్‌, విందూ వినోదాలతో చిల్‌..!
5
Today Horoscope November 30
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆదివారం ఈ రాశికి జాక్‌పాట్‌, విందూ వినోదాలతో చిల్‌..!
Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!
5
Ram and Bhagyashri
Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!
Rohit-Kohli: అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్న రో-కో జోడి.. సచిన్‌-ద్రవిడ్‌ రికార్డ్‌ బ్రేక్‌

 Rohit Sharma-Virat Kohli: మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భాగంగా భార‌త్‌, ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్ల మ‌ధ్య రాంచి వేదిక‌గా జరిగిన తొలి వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో.. టీమిండియా నిర్ణీత 50 ఓవ‌ర్ల‌లో భార‌త్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 349 ప‌రుగులు సాధించింది. అయితే తుది జ‌ట్టులో చోటు దక్కించుకున్న రో-కో జోడి ఓ అరుదైన ఘ‌న‌త‌ను సొంతం చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

రోహిత్ శర్మ-విరాట్ కోహ్లీ.. భారతదేశం తరపున అత్యధిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన జోడీగా చ‌రిత్ర సృష్టించారు. ఈ క్ర‌మంలో వీరు దిగ్గ‌జ ఆట‌గాళ్లు స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌, రాహుల్ ద్ర‌విడ్ జోడీని అధిగ‌మించారు. స‌చిన్‌-ద్రావిడ్ జోడి టీమిండియా త‌రుపున 391 అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో బ‌రిలోకి దిగారు. రాంచి మ్యాచ్‌లో బ‌రిలోకి దిగ‌డంతో రో-కో ద్వ‌యం వీరి రికార్డును బ్రేక్ చేశారు. రోహిత్‌-కోహ్లీ తాజా మ్యాచ్‌తో క‌లిపి 392 అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో క‌లిసి బ‌రిలోకి దిగారు.

టీమిండియా తరఫున అత్యధిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన జోడీలు వీరే..
1. రోహిత్ శర్మ – విరాట్‌ కోహ్లీ – 392* మ్యాచ్‌లు
2. సచిన్ టెండూల్కర్‌ – రాహుల్ ద్రవిడ్‌ – 391 మ్యాచ్‌లు
3. రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌ – సౌరవ్‌ గంగూలీ – 369 మ్యాచ్‌లు
4. సచిన్ టెండూల్కర్‌ – అనిల్‌ కుంబ్లే – 367 మ్యాచ్‌లు
5. సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ – సౌరవ్‌ గంగూలీ – 341 మ్యాచ్‌లు
6. విరాట్‌ కోహ్లీ – రవీంద్ర జడేజా – 310* మ్యాచ్‌లు

Also Read: Rohit Sharma: వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన క్రికెటర్‌గా రోహిత్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు 

Also Read: Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rohit Virat RecordVirat KohliRohit SharmaInd vs SAInd vs SA 1st ODI

Trending News