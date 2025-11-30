Rohit-Kohli: అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్న రో-కో జోడి.. సచిన్‌-ద్రవిడ్‌ రికార్డ్‌ బ్రేక్‌

Rohit Sharma-Virat Kohli: మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య రాంచి వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డే మ్యాచ్లో.. టీమిండియా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో భారత్ 8 వికెట్ల నష్టానికి 349 పరుగులు సాధించింది. అయితే తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న రో-కో జోడి ఓ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది.
రోహిత్ శర్మ-విరాట్ కోహ్లీ.. భారతదేశం తరపున అత్యధిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడిన జోడీగా చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ క్రమంలో వీరు దిగ్గజ ఆటగాళ్లు సచిన్ టెండూల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్ జోడీని అధిగమించారు. సచిన్-ద్రావిడ్ జోడి టీమిండియా తరుపున 391 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి దిగారు. రాంచి మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగడంతో రో-కో ద్వయం వీరి రికార్డును బ్రేక్ చేశారు. రోహిత్-కోహ్లీ తాజా మ్యాచ్తో కలిపి 392 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో కలిసి బరిలోకి దిగారు.
🚨 HISTORY CREATED BY ROHIT AND KOHLI. 🚨
- Virat Kohli and Rohit Sharma become the most experienced Indian pair with 392 matches together. 🤯 pic.twitter.com/t3RkONTkML
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 30, 2025
టీమిండియా తరఫున అత్యధిక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడిన జోడీలు వీరే..
1. రోహిత్ శర్మ – విరాట్ కోహ్లీ – 392* మ్యాచ్లు
2. సచిన్ టెండూల్కర్ – రాహుల్ ద్రవిడ్ – 391 మ్యాచ్లు
3. రాహుల్ ద్రవిడ్ – సౌరవ్ గంగూలీ – 369 మ్యాచ్లు
4. సచిన్ టెండూల్కర్ – అనిల్ కుంబ్లే – 367 మ్యాచ్లు
5. సచిన్ టెండూల్కర్ – సౌరవ్ గంగూలీ – 341 మ్యాచ్లు
6. విరాట్ కోహ్లీ – రవీంద్ర జడేజా – 310* మ్యాచ్లు
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 1⃣st ODI 👌
Updates ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tSKIIurCcg
— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
