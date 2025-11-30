English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rohit Sharma: వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన క్రికెటర్‌గా రోహిత్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు

Rohit Sharma: వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన క్రికెటర్‌గా రోహిత్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు

Rohit Sharma: హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ శ‌ర్మ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన ప్లేయ‌ర్‌గా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. రాంచి వేదిక‌గా ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో అత‌డు ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు. ఇన్నింగ్స్ 20వ ఓవ‌ర్‌లో నాలుగో బంతికి మార్కో జాన్సెన్ బౌలింగ్‌లో.. సిక్స్ కొట్ట‌డం ద్వారా హిట్‌మ్యాన్ రికార్డుల్లోకి ఎక్కాడు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:23 PM IST

Rohit Sharma: వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన క్రికెటర్‌గా రోహిత్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు

Rohit Sharma ODI Sixes: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌, సీనియర్ ఆట‌గాడు రోహిత్ శ‌ర్మ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన ప్లేయ‌ర్‌గా రికార్డుల‌కు ఎక్కాడు. రాంచి వేదిక‌గా ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో రోహిత్ ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు. ఇన్నింగ్స్ 20వ ఓవ‌ర్‌లో నాలుగో బంతికి మార్కో జాన్సెన్ బౌలింగ్‌లో సిక్స్ కొట్ట‌డం ద్వారా హిట్‌మ్యాన్ రికార్డుల్లోకి ఎక్కాడు.

అయితే వ‌న్డేల్లో రోహిత్ శ‌ర్మ‌కు ఇది 352వ సిక్స్ కావ‌డం విశేషం. ఈ క్ర‌మంలో అత‌డు పాక్ ఆట‌గాడు షాహిద్ అఫ్రిదిని అధిగ‌మించాడు. 398 మ్యాచ్‌ల్లో అఫ్రిది 351 సిక్స‌ర్లు కొట్ట‌గా.. రోహిత్ శ‌ర్మ 277 మ్యాచ్‌ల్లో 352 సిక్స‌ర్లు బాద‌డం విశేషం.

వ‌న్డేల్లో అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన ఆట‌గాళ్లు ఎవరంటే..
1. రోహిత్‌ శర్మ (భారత్) – 352* సిక్స‌ర్లు
2. షాహిద్‌ అఫ్రిది (పాకిస్తాన్‌) – 351 సిక్స‌ర్లు
3. క్రిస్‌గేల్‌ (వెస్టిండీస్‌) – 331 సిక్స‌ర్లు
4. సనత్‌ జయసూర్య (శ్రీలంక) – 270 సిక్స‌ర్లు
5. MS ధోని (భారత్‌) – 229 సిక్స‌ర్లు

ఈ మ్యాచ్‌లో మొత్తంగా 51 బంతులు ఎదుర్కొన్న రోహిత్ శ‌ర్మ.. 5 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్ల సాయంతో 57 ప‌రుగులు సాధించాడు. వ‌న్డేల్లో హిట్‌మ్యాన్‌కు ఇది 60వ హాఫ్ సెంచ‌రీ.

Rohit sharma recordRohit SharmaHitman Rohit SharmaInd vs SAInd vs SA 1st ODI

