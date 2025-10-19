English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rohit Sharma: అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ అరుదైన రికార్డు.. ఐదో భార‌త ఆట‌గాడిగా..!

Rohit Sharma: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 500 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆట‌గాళ్ల జాబితాలో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 19, 2025, 04:43 PM IST

Rohit Sharma: అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ అరుదైన రికార్డు.. ఐదో భార‌త ఆట‌గాడిగా..!

Rohit Sharma: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 500 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆట‌గాళ్ల లిస్ట్‌లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. ఆదివారం, అక్టోబ‌ర్ 19న పెర్త్ వేదిక‌గా భార‌త్‌, ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్ల మ‌ధ్య జరిగిన తొలి వన్డే మ్యాచ్‌తో హిట్‌మ్యాన్ ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఈ మ్యాచ్ రోహిత్ శ‌ర్మకు 500వ మ్యాచ్.

ఇక భార‌త్ త‌రుపున 500 ల‌కు పైగా అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఐదో ఆట‌గాడిగా రోహిత్ శ‌ర్మ ఈ ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఈ లిస్ట్‌లో స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌, విరాట్ కోహ్లీ, రాహుల్ ద్ర‌విడ్‌, MS ధోనీలు ఉన్నారు.

ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్‌లో భార‌త్ త‌రపున 500 పైగా అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆట‌గాళ్లు వీరే.. 
1. సచిన్ టెండూల్క‌ర్-664 మ్యాచ్‌లు
2. విరాట్ కోహ్లీ-551 మ్యాచ్‌లు
3. MS ధోని-535 మ్యాచ్‌లు
4. రాహుల్ ద్ర‌విడ్-504 మ్యాచ్‌లు
5. రోహిత్ శ‌ర్మ-500 మ్యాచ్‌లు

హిట్‌మ్యాన్ కెరీర్ సాగిందిలా..
2007 లో అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ అరంగ్రేటం చేశాడు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 67 టెస్టులు, 274 వ‌న్డేలు, 159 టీ20 లు ఆడాడు. టెస్టుల్లో 40.6 స‌గ‌టుతో 4301 ప‌రుగులు చేశాడు. ఇందులో 12 శ‌త‌కాలు, 18 అర్ధ‌శ‌త‌కాలు ఉన్నాయి. వ‌న్డేల్లో 265 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 48.8 స‌గ‌టుతో11,168 ప‌రుగులు సాధించాడు. ఇందులో 32 శ‌త‌కాలు, 58 అర్ధ‌శ‌త‌కాలు ఉన్నాయి. 151 టీ20 ఇన్నింగ్స్‌లో 4231 ప‌రుగులు సాధించాడు.

Also Read: Smriti Mandhana: ఏడడుగులు వేయబోతున్న స్మృతి మంధాన.. ఐదేళ్లుగా అతనితో డేటింగ్..!

Also Read: Virat-Rohit: కోహ్లీ, రోహిత్.. వాట్ ఈజ్ దిస్.. గంభీర్‌కు మీరే ఛాన్స్ ఇస్తున్నారుగా.. ఇక రిటైర్‌మెంటేనా..?

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rohit SharmaCricketer Rohit SharmaHitman Rohit SharmaRohit Sharma CricketerRohit Sharma Matches

