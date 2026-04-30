Rohit Sharma Birthday: హ్యాపీ బర్త్‌డే హిట్‌మ్యాన్..రోహిత్ శర్మ సంపద ఎంతో తెలుసా? ఇల్లు ఒక్కటే రూ.40 కోట్లు!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 30, 2026, 11:33 AM IST

Rohit Sharma Net worth: టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్‌ రోహిత్ శర్మ పుట్టినరోజు (ఏప్రిల్ 30) నేడు. హిట్‌మ్యాన్ నాయకత్వంలో 2024 ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్, 2025 ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతగా టీమ్ఇండియా నిలిచింది. ఐపీఎల్ లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు కెప్టెన్‌గా 5 ట్రోఫీలను గెలుచుకున్నాడు. అంతకు ముందు, అతను 2009లో డెక్కన్ ఛార్జర్స్ తరఫున ఆడుతూ ఆటగాడిగా ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడాడు. ఐపీఎల్ సిరీస్‌లో అత్యధిక సార్లు (6 సార్లు) ట్రోఫీని గెలుచుకున్న ఏకైక ఇద్దరు ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, అంబటి రాయుడు. ఈరోజు రోహిత్ శర్మ 38వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన వ్యక్తిగత విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ధోనీ తర్వాత అత్యధిక ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలిచిన రెండో భారత కెప్టెన్‌గా రోహిత్ శర్మ నిలిచాడు. ధోనీ కంటే ముందు ఐపీఎల్ సిరీస్‌లలో అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలిచిన తొలి భారత క్రికెటర్ కూడా రోహిత్ శర్మే. వన్డేలలో రెండుసార్లు 200+ పరుగులు చేసిన ఏకైక ఆటగాడు రోహిత్ శర్మ. అతని విజయాల గురించి ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. తన అభిమానులు రోహిత్‌ను 'హిట్‌మ్యాన్' అని ప్రేమగా పిలుస్తారు. రోహిత్ శర్మ 1987 ఏప్రిల్ 30న మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో జన్మించారు. 

అతను 2007 నుండి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడుతున్నాడు. 2024లో టీ20 ఫార్మాట్‌ నుంచి తప్పుకోగా.. ఆ తర్వాత 2025లో టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా వన్డే జట్టులో కొనసాగుతున్నాడు. రోహిత్ శర్మ 25కు పైగా బ్రాండ్‌లకు అంబాసిడర్‌గా ఉన్నారు. వాటిలో అడిడాస్, సియాట్, మాక్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ వంటి బ్రాండ్‌లను ముఖ్యంగా పేర్కొనవచ్చు. ఆయనకు ప్రతి బ్రాండ్ నుంచి కనీసం రూ.5 కోట్లు సంపాదన ఆర్జిస్తున్నారని సమాచారం. 

రోహిత్ శర్మ ముంబైలోని వర్లీలో ఉన్న అహుజా అపార్ట్‌మెంట్ కాంప్లెక్స్‌లోని 29వ అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. ఆ అపార్ట్‌మెంట్ సుమారు 6,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉండి, 13 అడుగుల ఎత్తు గల సీలింగ్‌లను కలిగి ఉంది. దాని నుండి అరేబియా సముద్రం కనిపిస్తుంది. ఆ అపార్ట్‌మెంట్ విలువ రూ.40 కోట్లుగా ఉంది.

రోహిత్ శర్మకు కార్లంటే చాలా ఇష్టం. అతని దగ్గర లంబోర్ఘిని ఉరస్ నుండి టెస్లా వరకు వివిధ రకాల కార్లు ఉన్నాయి. అతని వద్ద ఉన్న లంబోర్ఘిని ఉరస్ విలువ రూ.4.50 కోట్లు. దీంతో పాటు టెస్లా మోడల్ వై, టయోటా ఫార్చ్యూనర్, బీఎండబ్ల్యూ ఎం5, రేంజ్ రోవర్, మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఎస్-క్లాస్ వంటి కార్లు కూడా ఉన్నాయి.

రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ సిరీస్‌లో ఒక్కో సీజన్‌కు రూ.16.30 కోట్లు అందుకుంటున్నాడు. 2008 నుండి ఇప్పటి వరకు రోహిత్ శర్మ ఒక్క ఐపీఎల్ లోనే రూ.195 కోట్లు సంపాదించాడు. రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం గ్రేడ్ బిలో ఉన్నాడు. ఇక్కడ అతనికి సంవత్సరానికి రూ.3 కోట్లు లభిస్తాయి. ఇది కాకుండా, మ్యాచ్ పే కూడా ఉంటుంది. దీంతో రోహిత్ శర్మ నికర ఆస్తి విలువ రూ.233 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

