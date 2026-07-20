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ఆ ‘ఒక్కడు’ లేకపోవడమే భారత్‌ను దెబ్బతీసింది.. టీమిండియా ఓటమికి అసలు కారణం ఇదే

India vs England ODI series 2026: రోహిత్, గిల్, కోహ్లీ దుమ్ములేపినా.. ఇంగ్లాండ్‌పై భారత్ ఆఖరి వన్డేలో ఓటమిపాలైంది. టీమిండియా ఓటమికి కారణం ఏంటి..? రెండు జట్ల మధ్య అసలు తేడా ఎక్కడ ఉంది..? మాజీ క్రికెటర్ పార్థివ్ పటేల్ విశ్లేషణ ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 20, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:09 PM IST
ఆ ‘ఒక్కడు’ లేకపోవడమే భారత్‌ను దెబ్బతీసింది.. టీమిండియా ఓటమికి అసలు కారణం ఇదే
Image Credit: Rohit Sharma Century (Source: X/BCCI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఆ ‘ఒక్కడు’ లేకపోవడమే భారత్‌ను దెబ్బతీసింది.. టీమిండియా ఓటమికి అసలు కారణం ఇదే
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