India vs England ODI Series 2026: ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై టీ20 సిరీస్ను 0-4 తేడాతో ఓడిపోయిన టీమిండియా.. వన్డే సిరీస్ను కూడా 1-2 తేడాతో కోల్పోయింది. లార్డ్స్ వేదికగా నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేలో భారత్ పోరాడి ఓటమిపాలైంది. హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ సెంచరీ.. విరాట్ కోహ్లీ, గిల్ హాఫ్ సెంచరీలతో జట్టును గెలిపించేందుకు విశ్వప్రయత్నం చేసినా.. చివరకు భారత్ 27 పరుగులతో ఓడిపోయింది. టీమిండియా ఓటమిపై మాజీ వికెట్ కీపర్ పార్థివ్ పటేల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. 388 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో భారత్ చివరి వరకు పోరాడినా.. ఇంగ్లాండ్ బ్యాట్స్మెన్ జోస్ బట్లర్ తరహాలో మ్యాచ్ను ముగించే ఫినిషర్ లేకపోవడమే ఓటమికి ప్రధాన కారణమన్నారు.
ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్.. నిర్ణీత ఓవర్లలో 387 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ముఖ్యంగా ఆఖరి 5 ఓవర్లలో జోస్ బట్లర్ ఆడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో ఏకంగా 82 పరుగులు పిండుకుంది. ఆ తర్వాత భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్.. రోహిత్ శర్మ (138), శుభ్మన్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీల అండతో లక్ష్యం దిశంగా అద్భుతంగా సాగింది. రోహిత్, కోహ్లీ క్రీజ్లో ఉన్నంతసేపు భారత్ గెలుపుపై ధీమాగానే ఉంది. రోహిత్ ఔట్ అయిన తరువాత ఇషాన్, శ్రేయాస్ త్వరగా ఔట్ అయిపోవడం.. కోహ్లీ కూడా భారీ షాట్లు ఆడే క్రమంలో వికెట్ సమర్పించుకోవడంతో భారత్ ఓటమి ఖాయమైంది. ఆఖరి ఓవర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో వేగంగా పరుగులు రాబట్టలేకపోవడంతో 360 పరుగుల వద్దే నిలిచిపోయి.. 2-1తో సిరీస్ను చేజార్చుకుంది.
భారత ఇన్నింగ్స్ ఛేదనను పార్థివ్ పటేల్ విశ్లేషిస్తూ.. "388 పరుగుల లక్ష్యమంటే చిన్న విషయం కాదు. రోహిత్, గిల్, కోహ్లీలు ఇన్నింగ్స్ను చాలా బాగా నడిపించారు. ఆఖరి వరకు ఇంగ్లాండ్ కంటే మెరుగైన రన్ రేట్తో ముందంజలోనే ఉంది. కానీ ఆఖరి మూడు ఓవర్లలో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు మ్యాచ్ను పూర్తిగా తమ వైపు తిప్పుకున్నారు. ఇంగ్లాండ్కు బట్లర్ ఇచ్చిన ముగింపు లాంటిది భారత్కు కూడా లభించి ఉంటే ఫలితం వేరేలా ఉండేది" అని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
డెత్ ఓవర్లలో ఒత్తిడిని అధిగమించడంపై యువ బౌలర్లు ఇంకా దృష్టి పెట్టాలని పార్థివ్ సూచించారు. ఇలాంటి మ్యాచ్లు మన యువ బౌలర్లకు పెద్ద గుణపాఠం అని.. ఒత్తిడి సమయంలో ప్రణాళికలను ఎలా అమలు చేయాలో వారు నేర్చుకోవాలన్నారు. ఒకటి రెండు సిక్సర్లు ఇచ్చినా.. ఓవర్ను ఎలా విజయవంతంగా ముగించాలనే దానిపై స్పష్టత ఉండాలన్నారు. రోహిత్ శర్మ ఇన్నింగ్స్ను ప్రత్యేకంగా కొనియాడారు. తొలి 10 ఓవర్లలో భారత్ వికెట్ నష్టపోకుండా 49 పరుగులు మాత్రమే చేసినా.. రోహిత్ పిచ్ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని ఆ తర్వాత గేర్ మార్చాడని అన్నారు. అయితే బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ ఇంగ్లాండ్ జట్టు మెరుగైన ముగింపు ఇవ్వడం వల్లే విజయం వారిని వరించిందన్నారు.