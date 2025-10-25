Rohit Sharma Century: ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్లో శనివారం రోహిత్ శర్మ సెంచరీతో అలరించాడు. సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరిగిన మూడో వన్డే లేదా సిరీస్ చివరి మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ అద్భుతంగా రాణించారు. ఇరువురు అర్ధసెంచరీలతో ఫ్యాన్స్ని ఆకట్టుకోగా.. ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ సెంచరీ సాధించాడు. ఇది రోహిత్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కెరీర్లో 50వ సెంచరీ కావడం విశేషం.
అడిలైడ్లో జరిగిన రెండో వన్డేలో, రోహిత్ 100 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి.. టీమ్ఇండియాను గెలుపు తీరాలకు చేరుస్తున్నాడు. ఇతనితోపాటు విరాట్ కోహ్లీ కూడా అర్ధశతకంతో రాణిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు ఒకే వికెట్ కోల్పోయినా.. మరికొన్ని పరుగులు చేయాల్సిన క్రమంలో వీరిద్దరూ కలిసి ఇన్నింగ్స్ను పూర్తిచేసేలా ఉన్నారు. సిరీస్ స్వీప్ను కాపాడే ప్రయత్నంలో భారతదేశం 237 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో బాగానే ఉందని అనిపించడంతో రోహిత్ 60 బంతుల్లో ఆరు బౌండరీలు. ఒక గరిష్ట స్కోరుతో తన అర్ధ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు.
ఆస్ట్రేలియా జట్టును అడ్డుకునేందుకు బౌలర్లు అద్భుతమైన ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత, రోహిత్, గిల్ తొలి వికెట్కు 69 పరుగుల విలువైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. బ్యాట్స్మెన్ ఇద్దరూ ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపించినా.. కానీ గిల్ 24 పరుగులకే నిష్క్రమించడంతో ఆ ఊపును కొనసాగించలేకపోయాడు. కోహ్లీ క్రీజులోకి వచ్చాక హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేయడం సహా రోహిత్ శర్మ సెంచరీ సాధించారు.
గేల్ను రోహిత్ అధిగమించాడు
ఈ అద్భుతమైన అర్ధ సెంచరీ సాధించే క్రమంలో, రోహిత్ అత్యధిక వన్డే సిక్సర్లు బాదిన క్రిస్ గేల్ (92)ను అధిగమించాడు. ఒకే ఒక్క గరిష్ట స్కోరు సాధించాడు. ఇది ఎలైట్ రికార్డును అధిగమించడంలో అతనికి సహాయపడింది. 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన అంతుచిక్కని రికార్డుకు రోహిత్ ఐదు సిక్సర్ల దూరంలో ఉన్నాడు. పాకిస్తాన్ మాజీ క్రికెటర్ షాహిద్ అఫ్రిది 351 సిక్సర్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
గేల్ రికార్డును అధిగమించడమే కాకుండా, సెనాలో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన విజిటింగ్ బ్యాట్స్మన్గా రోహిత్ రికార్డు సృష్టించాడు (13). పెర్త్లో జరిగిన సిరీస్ ఓపెనర్లో పేలవమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో పాటు, సిరీస్లోని రెండో, మూడో వన్డేలో రోహిత్ అద్భుతమైన ఫామ్లో కనిపించాడు.
ALso Read: Amazon Sale: రూ.6,000లకే బ్రాండెడ్ స్మార్ట్టీవీ..అమెజాన్లో బంపర్ డీల్స్..ఒక్కరోజు మాత్రమే!
Also REad: Viral Video: సింహాన్ని హడలెత్తించిన ముసలి బామ్మ..అడవికి రాజైనా బామ్మ ముందు బచ్చాలే..దెబ్బకి పరుగోపరుగు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook