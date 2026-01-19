English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Rohit Sharma Doubtful: రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్‌కు ఎండ్ కార్డ్? గంభీర్ మిషన్ 2027లో హిట్ మ్యాన్ ఉంటారా?

Rohit Sharma Doubtful: రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్‌కు ఎండ్ కార్డ్? గంభీర్ 'మిషన్ 2027'లో హిట్ మ్యాన్ ఉంటారా?

Rohit Sharma Doubtful In ODI World Cup: న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన వన్డే సిరీస్‌లో భారత మాజీ కెప్టెన్, స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ ఘోరంగా విఫలమవ్వడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. మూడు మ్యాచ్‌ల్లో కలిపి కేవలం 61 పరుగులు మాత్రమే చేయడంతో, 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో ఆయన స్థానంపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 19, 2026, 03:10 PM IST

టీ20, టెస్ట్ క్రికెట్‌కు ఇప్పటికే వీడ్కోలు పలికిన రోహిత్ శర్మ, ప్రస్తుతం కేవలం వన్డే ఫార్మాట్‌పైనే దృష్టి పెట్టారు. అయితే, తాజా సిరీస్‌లో ఆయన ప్రదర్శన నిరాశపరచడం అభిమానుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

గౌతమ్ గంభీర్ ప్లాన్ ఏంటి?
కోచ్ గంభీర్ ఎప్పుడూ కుర్రాళ్లకు అవకాశాలు ఇవ్వాలని మొగ్గు చూపుతుంటారు. 2027 ప్రపంచ కప్ నాటికి జట్టును యువతతో నింపాలని ఆయన భావిస్తున్నారు. రోహిత్ వయస్సు రీత్యా ఆయన ఫిట్‌నెస్, ఫామ్‌ను గంభీర్ నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. గిల్ సారథ్యంలో కొత్త తరం జట్టును నిర్మించే క్రమంలో సీనియర్లను పక్కన పెట్టే సాహసం గంభీర్ చేస్తారా అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరం.

విరాట్ వర్సెస్ రోహిత్..
న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌లో విరాట్ కోహ్లీ తన ఫామ్‌ను నిలబెట్టుకోగా, రోహిత్ మాత్రం తడబడ్డారు. గతంలో దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్‌లో ఇద్దరూ రాణించి విమర్శలకు సమాధానం ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు రోహిత్ వరుసగా విఫలమైతే, గంభీర్ కఠిన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

రోహిత్ ఎందుకు అవసరం?
2027 ప్రపంచ కప్ దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరగనుంది. దక్షిణాఫ్రికాలోని వేగవంతమైన పిచ్‌లపై రోహిత్ శర్మకు ఉన్న అనుభవం, ఆయన ఆడే 'పుల్ షాట్లు' జట్టుకు ప్లస్ పాయింట్ అవుతాయి. రోహిత్ క్రీజులో ఉంటే ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు ఉండే భయం అంతా ఇంతా కాదు. ఈ కోణంలో చూస్తే ఆయన అనుభవం జట్టుకు ఎంతో అవసరం.

ప్రత్యామ్నాయం ఎవరు?
ఒకవేళ రోహిత్ శర్మ జట్టులో లేకపోతే, ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు యశస్వి జైస్వాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. యువ ఆటగాడైన జైస్వాల్ తన దూకుడైన ఆటతీరుతో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. రోహిత్ స్థానంలో ఓపెనర్‌గా జైస్వాల్‌ను సిద్ధం చేయాలనే ఆలోచనలో కూడా మేనేజ్‌మెంట్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

తదుపరి అవకాశం ఎప్పుడు?
ప్రస్తుతానికి టీమిండియాకు వన్డే మ్యాచ్‌లు లేవు. ఐపీఎల్ 2026 ముగిసిన తర్వాతే వన్డే సిరీస్‌లు ప్రారంభమవుతాయి. అప్పుడు లభించే అవకాశాలను రోహిత్ సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే, సెలెక్టర్లు కచ్చితంగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తారు.

Also Read: ICC Ultimatum To Bangladesh: టీ20 వరల్డ్‌కప్ నుంచి బంగ్లాదేశ్‌ ఔట్..ఐసీసీ వార్నింగ్ ఇచ్చినా మారలేదు..అతిచేస్తే జరిగేది ఇదే!

Also REad; Bangladesh T20 World Cup: భారత్‌లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ నో! షాక్ ఇచ్చిన ఐర్లాండ్..నాగిణిలకు దెబ్బ మీద దెబ్బ!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Rohit SharmaRohit Sharma Formteam IndiaGautam Gambhir VisionGautam Gambhir

