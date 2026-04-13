Rohit Sharma Injury: రోహిత్ శర్మ ఔట్ కాకుండానే ఎందుకు వెళ్లిపోయాడు? కోహ్లీ, రోహిత్ ఇద్దరూ మ్యాచ్ ఆడలేదు..ఏం జరిగింది?

Rohit Sharma Virat Kohli Injury: ఆదివారం వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్పై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు 18 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బెంగళూరు జట్టు 241 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించగా.. చేధనలో ముంబై జట్టు ఎంత కష్టపడినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో ముంబై ఓపెనర్ రోహిత శర్మ కేవలం 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు రాబట్టి రిటైర్డ్ హర్ట్గా వెనుదిరిగాడు. అయితే రోహిత్ శర్మ ఎందుకు పెవీలియన్ చేరాడు అనే ప్రశ్న అనేక మంది అభిమానుల్లో నెలకొంది. దాని వెనుక పెద్ద కారణమే ఉందట.
బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. కండరాల గాయం (హ్యామ్స్ట్రింగ్) కారణంగా రోహిత్ శర్మ అర్ధాంతరంగా వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు రోహిత్ నుండి నిలకడైన ఇన్నింగ్స్ అవసరమైనా.. గాయం కారణంగా వైదొలగడం అతని ముందు జాగ్రత్త చర్యగా అభివర్ణించవచ్చు. డాట్ బాల్ ఆడిన తర్వాత రోహిత్ ముఖంలో బాధకరమైన భావోద్వేగాలు కనిపించాయి. తీవ్రమైన గాయమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే రోహిత్ లాంటి స్టార్ ఆటగాడు కేవలం చిన్న గాయంతో మైదానాన్ని విడిచిపెట్టే పరిస్థితి ఉండదు.
మరోవైపు ఆర్సీబీ స్టార్ ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీ కూడా చీలమండ గాయంతో ఫీల్డింగ్కు దూరమయ్యాడు. అదే విధంగా ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుతో పాటు వాంఖడే స్టేడియంలో కోహ్లీ అదే రకమైన ఫామ్ను కొనసాగించి.. అర్ధశతకంతో చెలరేగాడు. ముంబై జట్టుపై 1,000 పరుగులు రాబట్టిన మొట్టమొదటి బ్యాటర్గా విరాట్ కోహ్లీ నిలిచాడు.
ముంబై ఇండియన్స్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. బ్యాటింగ్కు దిగిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవరల్లో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 240 పరుగులు రాబట్టింది. ఆర్సీబీ ఓపెనర్లు ఫిల్ సాల్ట్ (78), విరాట్ కోహ్లీ (50) మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే ఆ తర్వాత వచ్చిన కెప్టెన్ రజిత్ పటిదార్ 20 బంతుల్లో 53 పరుగులు రాబట్టి స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు.
చివర్లో టిమ్ డేవిడ్ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ, చివరి ఓవర్లో విజృంభించినా.. అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. సీఎస్కేతో జరిగిన మ్యాచ్లో టిమ్ డేవిడ్ ఆడిన ఫామ్.. అదే విధంగా కంటిన్యూ చేసి ఉంటే ముంబైతో జరిగిన మ్యాచ్లో 250+ రన్స్ వచ్చేవని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook