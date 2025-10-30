English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Rohit Sharma KKR: "అవును నిజమే"..కోల్‌కతా జట్టులోకి రోహిత్ శర్మ..ముంబయి టీమ్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసింది!

Rohit Sharma KKR Captain: రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ భవిష్యత్తుపై రకరకాల ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. రోహిత్ శర్మ క్రికెట్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పనున్నాడని కొందరు అంటుండగా.. మరికొందరు రోహిత్ శర్మ ఐపీఎల్ టీమ్ మార్పు జరుగుతుందని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ముంబయి ఇండియన్స్ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించిన తరుణంలో అతను కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ జట్టులో చేరనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 30, 2025, 05:18 PM IST

అందుకు తగ్గట్టుగానే.. రాబోయే ఏడాది మినీ వేలానికి ముందే ముంబయి అతడ్ని రిలీవ్ చేయడం, కోల్‌కతా అతడితో అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకోనున్నట్లు తెగ చెప్పుకుంటున్నారు. రోహిత్ శర్మకు సన్నిహితుడైన అభిషేక్ నాయర్ కేకేఆర్ టీమ్‌కు ప్రధాన కోచ్‌గా నియామకం అయిన నేపథ్యంలో హిట్‌మ్యాన్ కూడా అతని బాటలోనే కేకేఆర్ జట్టులోకి వెళ్తాడని తెగ ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఇదే విషయమై ముంబయి ఇండియన్స్ టీమ్ యాజమాన్యం స్పష్టతనిచ్చింది. 

ఈ వారం ప్రారంభంలో చంద్రకాంత్ పండిట్ స్థానంలో కేకేఆర్ కొత్త ప్రధాన కోచ్‌గా అభిషేక్ నాయర్ బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్నారని స్పష్టత వచ్చేసింది. రోహిత్ శర్మతో సహా అనేక మంది భారత క్రికెటర్లను రూపొందించడంలో నాయర్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో రోహిత్ ముంబయి టీమ్‌ను వదిలి వెళ్లిపోతున్నాడనే వార్తలు వచ్చాయి.  

రోహిత్ శర్మను ప్రపంచ నంబర్ 1 వన్డే బ్యాటర్‌గా నిలిచినందుకు KKR అభినందించినప్పుడు.. ఒక అభిమాని రోహిత్ కేకేఆర్ జట్టులో చేరుతున్నాడా అనే అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. అయితే దీనిపై అవును అనే పరోక్షంగా కేకేఆర్ టీమ్ కామెంట్ చేసింది. దీంతో రోహిత్ శర్మను కేకేఆర్ జట్టు వేలంలో కొనుగోలు చేస్తుందని పుకార్లు మొదలయ్యాయి. కానీ, తాజాగా ఇదే విషయమై ముంబయి ఇండియన్స్ టీమ్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

"అవును నిజమే, సూర్యుడు రేపు మళ్లీ ఉదయిస్తాడు అని మీరు తెలుసుకోండి. కానీ, K(రాత్రి)night కాదు" అంటూ కేకేఆర్ టీమ్‌కు చురకలు అంటించింది. అంటే రోహిత్ శర్మ నైట్‌రైడర్స్ జట్టులోకి అస్సలు వెళ్లడు అనే అర్థంతో ట్వీట్ చేసింది ముంబయి టీమ్. ఈ క్రమంలో రోహిత్ శర్మను వదులుకోవడం ఆ జట్టుకు ఇష్టం లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. 

రోహిత్ MI లెగసీ
రోహిత్ శర్మ దశాబ్ద కాలంగా ముంబయి ఇండియన్స్‌ జట్టుకు నేపథ్యం వహిస్తున్నాడు. జట్టును ఐదు IPL ట్రోఫీలు తెచ్చిపెట్టాడు. ఫ్రాంచైజ్ క్రికెట్‌లో అసమానమైన వారసత్వాన్ని స్థాపించాడు. MI అభిమానులతో అతని బంధం లీగ్‌లో బలమైన వాటిలో ఒకటిగా ఉంది. 

