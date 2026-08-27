Rohit Sharma RCB Jersey: భారత క్రికెట్ దిగ్గజం, 'హిట్ మ్యాన్'గా గుర్తింపు పొందిన రోహిత్ శర్మ ఇటీవల తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేసిన ఒక ఎరుపు రంగు జెర్సీ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్గా మారి, అభిమానుల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ముఖ్యంగా, ఐపీఎల్ 2027 సీజన్లో రోహిత్ శర్మ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) జట్టులోకి ప్రవేశించబోతున్నారనే ఊహాగానాలకు ఈ ఫొటో తావిచ్చింది.
గతంలో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్సీని కోల్పోయిన నేపథ్యంలో, రోహిత్ మరో ఫ్రాంచైజీకి వెళ్లే అవకాశం ఉందన్న వార్తలకు ఈ ఎరుపు జెర్సీ పిక్ మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది. అయితే, ఈ వైరల్ ఫొటో వెనుక ఉన్న అసలు నిజం ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ మార్పు కాదని ఇప్పుడు స్పష్టమైంది.
వాస్తవానికి, రోహిత్ శర్మ బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ గేమ్టెక్ స్టూడియో అయిన 'లైట్ ఫ్యూరీ గేమ్స్'లో వ్యూహాత్మక ఇన్వెస్టర్గా చేరారు. ఇది కేవలం పెట్టుబడి మాత్రమే కాదు. ఈ సంస్థ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుతున్న 'ది క్రికెట్' అనే ట్రిపుల్-ఏ (AAA) మొబైల్ గేమ్లో రోహిత్ శర్మ అధికారికంగా ప్లేయబుల్ క్యారెక్టర్గా కనిపించనున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న ఆ రెడ్ జెర్సీ లుక్, ఈ మొబైల్ గేమ్కు సంబంధించిన 'అల్టిమేట్ స్క్వాడ్ మోడ్' సినిమాటిక్ టీజర్ నుండి తీసుకున్నారు.
ఈ ప్రత్యేక గేమింగ్ మోడ్లో, ఆటగాళ్లు తమకు నచ్చిన కలల జెర్సీలను ఎంచుకొని, 700 మందికి పైగా లైసెన్స్ పొందిన క్రికెటర్ల నుంచి ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసుకొని తమ డ్రీమ్ టీమ్ను నిర్మించుకునే సరికొత్త అనుకూలత ఉంది. లైట్ ఫ్యూరీ గేమ్స్ సంస్థ కేవలం రోహిత్ శర్మతో మాత్రమే కాకుండా, భారత క్రికెట్లోని పలువురు ప్రముఖ ఐకాన్లతో కలిసి పనిచేస్తోంది.
ఇప్పటికే మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా, రవీంద్ర జడేజా, శ్రేయస్ అయ్యర్ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లు ఈ స్టూడియోకు మద్దతుగా నిలిచారు. వీరి జాబితాలోకి ఇప్పుడు రోహిత్ కూడా చేరడంతో, ఈ గేమింగ్ ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు రెట్టింపయ్యాయి.
ఈ సంస్థ తమ 'ది క్రికెట్' గేమ్ కోసం ముందస్తు యాక్సెస్ వినియోగదారుల కోసం ఫేజ్డ్ క్లోజ్డ్ బీటా టెస్టింగ్ను సెప్టెంబర్ 2026లో ప్రారంభించబోతోంది. ఈ టెస్టింగ్ ప్రారంభానికి ముందే, ఈ గేమ్ కోసం ఏకంగా మూడు లక్షలకు పైగా ఉచిత రిజిస్ట్రేషన్లు నమోదు కావడం దీనికున్న భారీ క్రేజ్, అభిమానుల ఆసక్తిని స్పష్టం చేస్తోంది. మొత్తంగా, రోహిత్ శర్మ ఎరుపు జెర్సీ వ్యవహారం ఆర్సీబీలో చేరడం అనే ఒక ఊహాగానం మాత్రమేనని, అసలు విషయం భారీ గేమింగ్ ఇన్వెస్టర్, గేమ్ క్యారెక్టర్ అని స్పష్టమైంది.
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