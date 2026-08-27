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Rohit Sharma RCB: ఆర్సీబీ టీమ్‌లోకి రోహిత్ శర్మ? రెడ్ జెర్సీలో హిట్‌మ్యాన్ ఫొటో వైరల్..ఏం జరుగుతోంది?

Rohit Sharma RCB Jersey: టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ ఎరుపు రంగు జెర్సీలో ఉన్న ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగా, ఆయన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్‌సీబీ) జట్టులో చేరుతున్నారనే ఊహాగానాలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ వైరల్ లుక్ వెనుక అసలు నిజం వేరే ఉంది. రోహిత్ శర్మ బెంగళూరుకు చెందిన 'లైట్ ఫ్యూరీ గేమ్స్' అనే ప్రముఖ గేమ్‌టెక్ సంస్థలో వ్యూహాత్మక ఇన్వెస్టర్‌గా చేరారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 27, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:29 AM IST
Rohit Sharma RCB: ఆర్సీబీ టీమ్‌లోకి రోహిత్ శర్మ? రెడ్ జెర్సీలో హిట్‌మ్యాన్ ఫొటో వైరల్..ఏం జరుగుతోంది?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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