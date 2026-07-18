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Rohit Sharma Retirement: రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్.. హిట్‌మ్యాన్ రిటైర్మెంట్ వార్తలను ఖండించిన బీసీసీఐ!

Rohit Sharma Retirement BCCI: టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రేపు అనగా జూలై 19న లార్డ్స్ వేదికగా జరగనున్న వన్డే మ్యాచ్‌లో రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తున్నారనే వార్తలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇలాంటి వార్తల నడుమ భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) అధికారి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 18, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:09 PM IST
Rohit Sharma Retirement: రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్.. హిట్‌మ్యాన్ రిటైర్మెంట్ వార్తలను ఖండించిన బీసీసీఐ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Rohit Sharma Retirement: రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్.. హిట్‌మ్యాన్ రిటైర్మెంట్ వార్తలను ఖండించిన బీసీసీఐ!
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