Rohit Sharma Retirement BCCI: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్, స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ భవిష్యత్తుపై గత కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న ఊహాగానాలకు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఎట్టకేలకు స్పందించింది. ఇంగ్లాండ్తో జరిగే వన్డే సిరీస్ తర్వాత సెలెక్టర్లు రోహిత్ను పక్కన పెట్టాలని చూస్తున్నారని, లార్డ్స్ మైదానంలో జరిగే మ్యాచ్ ఆయనకు చివరిది కానుందంటూ వచ్చిన వార్తలను బీసీసీఐ ఖండించింది.
అయితే, బోర్డు కార్యదర్శి దేవాజిత్ సైకియా ఇచ్చిన వివరణ రోహిత్ అభిమానులకు తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ, ఆయన ఉపయోగించిన కొన్ని పదాలు రోహిత్ భవిష్యత్తుపై పెద్ద హెచ్చరికగానే కనిపిస్తున్నాయి.
సెలెక్టర్ల చేతుల్లోనే నిర్ణయం!
"రోహిత్ శర్మ జట్టులో ఉన్నంత కాలం భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూనే ఉంటాడు" అని సైకియా స్పష్టం చేశారు. పైకి ఇది రోహిత్కు మద్దతుగా నిలిచినట్లు అనిపించినా, ఇందులో ఎంతో వ్యూహాత్మక పదజాలం దాగి ఉంది. రాబోయే వన్డే సిరీస్కు రోహిత్ను ఖచ్చితంగా ఎంపిక చేస్తామని బోర్డు గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు. 2027 ప్రపంచకప్ ప్రణాళికల్లో రోహిత్ కీలక భాగస్వామి అని ఎక్కడా ప్రస్తావించలేదు. యువ ఆటగాళ్ల కంటే రోహిత్కే ప్రాధాన్యత ఉంటుందని స్పష్టం చేయలేదు. అంటే, "జట్టులో ఉన్నంత కాలం" అనే మాట ద్వారా రోహిత్ కెరీర్ పొడిగింపును బోర్డు పూర్తిగా సెలెక్టర్ల నిర్ణయానికే వదిలేసింది.
భారత క్రికెట్లో సీనియర్ ఆటగాళ్ల కెరీర్ ముగింపు దశకు వచ్చినప్పుడు సెలెక్టర్లు ఇలాంటి దౌత్యపరమైన భాషను ఉపయోగించడం కొత్తేమీ కాదు. గతంలో పలువురు దిగ్గజాల విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. చేతేశ్వర్ పుజారా, అజింక్య రహానే విషయానికొస్తే.. 2022లో వీరిని టెస్ట్ జట్టు నుండి తొలగించినప్పుడు డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడి ఫామ్ నిరూపించుకోమన్నారు. వాళ్లు తిరిగి జట్టులోకి వచ్చారు, కానీ ఆ పునరాగమనం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. ప్రదర్శన తగ్గగానే ఎలాంటి వీడ్కోలు మ్యాచ్లు లేకుండానే వారిని పక్కన పెట్టేశారు.
అలాగే శిఖర్ ధావన్ రిటైర్మెంట్ కూడా మరింత నిశ్శబ్దంగా సాగింది. సెలెక్టర్లు ఆయనకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు, కానీ యువ ఓపెనర్లకు అవకాశాలిస్తూ ధావన్ను క్రమంగా పక్కన పెట్టేశారు. ఇటీవల షమీ విషయంలోనూ ఫిట్నెస్, ఫామ్ గురించే చర్చ నడిచింది. దేశీయ క్రికెట్లో రాణించినప్పటికీ జాతీయ జట్టు నుంచి పిలుపు అందుకోవడం ఆయనకు అంత సులువు కాలేదు.
రోహిత్ హోదా వేరు.. కానీ కాలం మారుతోంది!
రోహిత్ శర్మ కేవలం ఒక సాధారణ ఆటగాడు కాదు. ఆధునిక వన్డే క్రికెట్ స్వరూపాన్ని మార్చిన గొప్ప ఓపెనర్, ఐసీసీ ట్రోఫీ అందించిన మాజీ కెప్టెన్. అయితే, ఎంతటి ఘనమైన చరిత్ర ఉన్నా వర్తమాన ప్రదర్శనే జట్టులో స్థానాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. ప్రస్తుతం జట్టులో స్థానం కోసం యశస్వి జైస్వాల్, శుభ్మన్ గిల్ వంటి యువ ఆటగాళ్లు తీవ్రంగా పోటీ పడుతున్నారు. భవిష్యత్తు ప్రపంచకప్ కోసం బలమైన జట్టును నిర్మించాలంటే ప్రతి స్థానం ఎంతో కీలకం.
తదుపరి జట్టు ప్రకటనతోనే అసలు క్లారిటీ!
బీసీసీఐ ప్రకటన ప్రకారం లార్డ్స్లో జరిగే మ్యాచ్ రోహిత్కు చివరిది కాకపోవచ్చు. రోహిత్ శర్మ తన అంతర్జాతీయ వీడ్కోలుపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయకముందే ఆయనపై బలవంతపు ముగింపును రుద్దకుండా బోర్డు అడ్డుకుంది. కానీ, ఆయనకు కొత్త ఇన్నింగ్స్ వాగ్దానం కూడా లభించలేదు.
రాబోయే వన్డే సిరీస్కు రోహిత్ను ఎంపిక చేస్తారా? లేక 'విశ్రాంతి' పేరుతో రొటేషన్ పాలసీకి పరిమితం చేస్తారా? అనేదే ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న అసలు ప్రశ్న. బీసీసీఐ ఇచ్చే హామీల కంటే, తదుపరి జట్టు ఎంపికే రోహిత్ భవిష్యత్తుకు అసలైన సమాధానం చెప్పనుంది.
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