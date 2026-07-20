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Rohit Sharma Retirement: రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలపై రోహిత్ శర్మ ఊహించని ట్విస్ట్..బీసీసీఐ సెలెక్టర్లకు మాటల్లేవు!

Rohit Sharma Retirement News: ఇంగ్లాండ్‌తో నిన్న లార్డ్స్‌ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేతో రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించనున్నాడని వార్తలు వెల్లువెత్తాయి. వన్డేల్లో ఇకపై రోహిత్ శర్మను అసలు చూడలేమని ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్న క్రమంలో.. హిట్‌మ్యాన్ మీడియాతో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 20, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:05 PM IST
Rohit Sharma Retirement: రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలపై రోహిత్ శర్మ ఊహించని ట్విస్ట్..బీసీసీఐ సెలెక్టర్లకు మాటల్లేవు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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