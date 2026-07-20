/Rohit Sharma Retirement: రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలపై రోహిత్ శర్మ ఊహించని ట్విస్ట్..బీసీసీఐ సెలెక్టర్లకు మాటల్లేవు!

Rohit Sharma Retirement News: లండన్లోని లార్డ్స్ వేదికగా ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్లో చారిత్రాత్మక సెంచరీతో విరుచుకుపడిన భారత మాజీ కెప్టెన్, సీనియర్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (39) తన రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలపై తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. 'హోమ్ ఆఫ్ క్రికెట్' లార్డ్స్లో వన్డే సెంచరీ చేసిన తొలి భారతీయుడిగా చరిత్ర సృష్టించిన అనంతరం, తన రిటైర్మెంట్ వార్తలను తనదైన శైలిలో కొట్టిపారేశారు.
బ్యాట్తోనే నోళ్లు మూయించాడు!
ఈ మ్యాచ్తోనే రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్ ముగుస్తుందని, సెలెక్టర్లు అతనిని పక్కన పెట్టబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియా, మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. అయితే, 388 పరుగుల భారీ ఛేదనలో రోహిత్ మైదానంలోకి దిగి ప్రత్యర్థి బౌలర్లను చీల్చిచెండాడారు. కేవలం 110 బంతుల్లో 138 పరుగులు (17 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) సాధించి.. లార్డ్స్ మైదానంలో వన్డే సెంచరీ సాధించిన తొలి భారతీయ బ్యాటర్గా నిలిచారు. అలాగే శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి 147 పరుగులు, విరాట్ కోహ్లీతో 113 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. (భారత్ 360/7 పరుగులు చేసి, 27 పరుగుల తేడాతో ఓడినప్పటికీ.. రోహిత్ అద్భుత పోరాటం విమర్శకులకు గట్టి సమాధానమిచ్చింది).
రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలపై రోహిత్ ఏమన్నారంటే..?
బీసీసీఐ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన రోహిత్, తనపై వస్తున్న నెగెటివ్ వార్తలను ఎంతో తేలికగా తీసిపారేశారు. "నా పని బ్యాట్తో ఆడటమే. దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడమే నా ధ్యేయం. అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుంచి బయట ఇలాంటి బయటి చర్చలు ఉన్నాయి, నేను ఉన్నంత కాలం ఉంటాయి. వాటితో నాకు సంబంధం లేదు. మైదానంలో ఏం చేశానన్నదే ముఖ్యం. అసలు అలాంటి చర్చలు, ఒత్తిడి లేకపోతే మజానే ఉండదు!" అని రోహిత్ శర్మ అన్నాడు.
కెప్టెన్ స్పందన
మ్యాచ్ ముందే బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా స్పందిస్తూ.. ఇది రోహిత్కు చివరి వన్డే కాదని స్పష్టం చేశారు. మ్యాచ్ అనంతరం భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ మాట్లాడుతూ.. "రోహిత్ భాయ్ రిటైర్మెంట్ గురించి డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఎలాంటి చర్చా జరగలేదు. అదంతా కేవలం మీడియా ప్రచారమే. నాన్-స్ట్రైకర్ ఎండ్లో నిలబడి ఆయన బ్యాటింగ్ చూడటం నిజంగా ఒక అద్భుతమైన అనుభవం" అని కొనియాడారు.
గడిచిన రెండేళ్లలో 23 వన్డేల్లో 1,029 పరుగులు (3 సెంచరీలు) చేసిన రోహిత్, కెరీర్ను సుదీర్ఘంగా కొనసాగించేందుకు ఫిట్నెస్పై తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ఆదివారం మ్యాచ్లో కండరాల నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ 110 బంతుల పాటు క్రీజులో నిలిచి తన పట్టుదలను చాటుకున్నారు.
వచ్చే ఏడాది దక్షిణాఫ్రికా, నమీబియా, జింబాబ్వే వేదికలుగా జరిగే వన్డే ప్రపంచకప్ నాటికి రోహిత్ శర్మ వయసు 41 ఏళ్లకు చేరుకోనుంది. కాగా, భారత్ తమ తదుపరి వన్డే సిరీస్ను సెప్టెంబర్-అక్టోబర్లో వెస్టిండీస్తో ఆడనుంది.
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