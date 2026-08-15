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Rohit Sharma West Indies: రిటైర్మెంట్ వార్తలకు చెక్..రోహిత్ శర్మకు మరోసారి వన్డేల్లో అవకాశం!

Rohit Sharma West Indies Series: భారత వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్‌ ఊహాగానాలకు తాత్కాలికంగా తెరపడింది. ఇంగ్లండ్ పర్యటనలోని ఆఖరి వన్డేలో అద్భుత శతకంతో కదం తొక్కిన రోహిత్, విమర్శకుల నోళ్లను మూయించారు. ఈ నేపథ్యంలో, వచ్చే సెప్టెంబర్‌లో వెస్టిండీస్‌తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్‌లో ఆయన బరిలోకి దిగడం ఖాయమైనట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 15, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:36 PM IST
Rohit Sharma West Indies: రిటైర్మెంట్ వార్తలకు చెక్..రోహిత్ శర్మకు మరోసారి వన్డేల్లో అవకాశం!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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