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TG20 League 2026: అట్టహాసంగా టీజీ20 లీగ్‌ 2026 ప్రారంభం.. విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి

TG20 League 2026 Grandly Launched By Vijay Deverakonda At Uppal Stadium: తెలంగాణలో క్రీడా సంబరం ప్రారంభమైంది. హెచ్‌సీఏ ఆధ్వర్యంలో తొలిసారి జరుగుతున్న టీజీ20 టోర్నమెంట్‌ అట్టహాసంగా ప్రారంభం కాగా.. ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సందడి నెలకొంది.  బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ టోర్నీని ప్రారంభించి సందడి చేశాడు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 21, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:06 PM IST
TG20 League 2026: అట్టహాసంగా టీజీ20 లీగ్‌ 2026 ప్రారంభం.. విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి
Image Credit: TG20 League 2026 Grandly Launch

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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