/TG20 League 2026: అట్టహాసంగా టీజీ20 లీగ్‌ 2026 ప్రారంభం.. విజయ్‌ దేవరకొండ సందడి

Palamuru Strikers: తెలంగాణలో తొలిసారి దేశీయ క్రికెట్ లీగ్ టోర్నమెంట్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ టోర్నీ ఉప్పల్ స్టేడియంలో ప్రారంభమవగా క్రీడాకారులు సందడి చేశారు. ఐపీఎల్ తరహాలో జరుగుతున్న ఈ టోర్నీలో తెలంగాణలోని ప్రధాన జిల్లాలు జట్లుగా పోటీ పడుతుండగా.. మట్టిలోని మాణిక్యాలు ఈ క్రికెట్ టోర్నీలో తమ తడాఖా చూపించబోతున్నారు. ఈ టోర్నీని యువ నటుడు విజయ్ దేవరకొండ ప్రారంభించగా.. తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధులు హాజరై క్రీడాకారులను ఉత్సాహ పరిచారు.
తొలి మ్యాచ్ పాలమూరు స్ట్రైకర్స్
టీజీ 20 లీగ్ 2026 హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఆదివారం ప్రారంభమవగా.. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ఇతర మంత్రులు హాజరవగా.. ఈ టోర్నీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్న స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ టోర్నీని లాంఛనంగా ప్రారంభించాడు. మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటున్న ఈ టోర్నీలో తొలి రోజు పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. టోర్నీ ప్రారంభం సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం స్వాగత ప్రసంగం చేశారు.
స్వాగత ప్రసంగం
'గ్రామీణ ప్రాంతాల క్రికెటర్లను సానబట్టి వెలికితీసి ప్రపంచానికి అందించడానికి ఈ లీగ్ తీసుకొచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిర్వాహకులను అభినందిస్తున్నాం. క్రికెట్ అంటే అర్బన్ సెంటర్స్ కు మాత్రమే అవకాశాలు ఉండేవి. మొదటిసారి ప్రతీ జిల్లాలో ఉండే క్రీడాకారులను గుర్తించి టీమ్స్ను సెలెక్ట్ చేసి నిర్వహిస్తున్న లీగ్ దేశానికి మార్గదర్శకంగా ఉంటుంది. నైపుణ్యం ఉన్న గ్రామీణ క్రీడాకారులకు అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది' అని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.
భవిష్యత్లో ఒలింపిక్స్లో
'క్రీడలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోందని.. ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు మెస్సీని హైదరాబాద్కి తీసుకొచ్చాం. హైదరాబాద్లో స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ తీసుకురాబోతున్నాం. భవిష్యత్లో ఒలింపిక్స్లో తెలంగాణ నుంచి మెడల్స్ పొందేలా శిక్షణ ఇచ్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పునాదులు వేస్తుంది' అని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ఈ జట్లలో టీమ్ఇండియా అండర్ 19కు ఆడిన ప్లేయర్లు, రంజీ ట్రోఫీలో ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఆటగాళ్లు బరిలో దిగుతుండగా.. దేశీయ టోర్నీల్లో సత్తా చాటిన క్రికెటర్లు కూడా ఉన్నారు. టోర్నీ ప్రారంభోత్సవంలో టీజీ20 లీగ్-2026 తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, హెచ్సీఏ కార్యదర్శి జీవన్ రెడ్డి, తెలంగాణ టీ20 లీగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఆగంరావు ఉన్నారు.
టోర్నీలో పాల్గొంటున్న జట్లు ఇవే!
పాలమూరు స్ట్రెకర్స్
మెదక్ ఫాల్కాన్స్
నల్గొండ నైట్స్
వరంగల్ వారియర్స్
ఖమ్మం ఏసెస్
కరీంనగర్ డైమండ్స్
రంగారెడ్డి రైజర్స్
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్
టోర్నీలో స్టార్ ఆటగాళ్లు
టీజీ20 లీగ్లో స్టార్ ప్లేయర్లు కూడా గ్రౌండ్లో దిగనున్నారు. భారత స్టార్ ఆటగాళ్లు మహ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మ తెలంగాణ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది. తిలక్ వర్మను వేలం రూ.33 లక్షలకు మెదక్ జట్టు కొనుగోలు చేయగా, మహ్మద్ సిరాజ్ను రూ.14 లక్షలకు వరంగల్ జట్టు వేలంలో దక్కించుకుంది. ఈ టోర్నీలో వారిద్దరూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు.