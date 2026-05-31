/RCB vs GT Highlights: గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ స్వల్ప స్కోర్‌.. బెంగళూరుదే ఐపీఎల్‌ 2026 ట్రోఫీ

RCB On The Race IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 ట్రోఫీ ఫైనల్ పోరు ఉత్కంఠగా సాగుతోంది. సొంతగడ్డపై ఆడుతున్న గుజరాత్ టైటాన్స్ తక్కువ పరుగులు నమోదు చేసింది. వరుసగా రెండో ట్రోఫీ సాధించాలనే కసితో ఉన్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బౌలర్లు అద్భుతంగా బౌలింగ్ వేసి ప్రత్యర్థిని తక్కువ పరుగులకు కట్టడి చేశారు. ఆరంభం నుంచి వికెట్లు తీస్తూ బౌలర్లు గుజరాత్ నడ్డి విరిచారు. ఫలితంగా 00 ఓవర్లలో కుప్పకూలింది. ఈ మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఇలా ఉంది.
అహ్మదాబాద్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ప్రత్యర్థి బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించడంతో గుజరాత్ టైటాన్స్ తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగి నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 155 పరుగులు చేసింది. ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా భారీ ఇన్నింగ్స్ నమోదు చేయలేకపోయారు. ఒక సిక్సర్ కొట్టేందుకు 12 ఓవర్లు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చిందంటే ఎంతలా బ్యాటర్లు కష్టపడ్డారో అర్థమవుతోంది.
మంచి జోరులో ఉన్న కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ 8 బంతుల్లో 10 పరుగులు చేసి ఔటవడంతో భారీ షాక్ తగిలింది. స్టార్ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ మరోసారి తీవ్ర నిరాశపరిచాడు. 12 బంతులు ఆడి 12 పరుగులు చేసి వెనుదిరిగాడు. టాప్ బ్యాటర్లు ఔటవడంతో తీవ్ర నిరాశకు గురయిన వేళ నిశాంత్ సింధు కొద్దిగా పోరాడి 18 బంతుల్లో 20 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. జోస్ బట్లర్ కొద్దిసేపు గ్రౌండ్లో నిలబడి 23 బంతులు ఆడాడు. 20 పరుగులు చేసి సింధు ఔటవగా.. అర్షద్ ఖాన్ 6 బంతుల్లో 15 పరుగులు చేశాడు. బ్యాటర్లందరూ చేతులెత్తేసిన వేళ వాషింగ్టన్ సుంర్ గొప్పగా పోరాడి అర్ధ సెంచరీ చేశాడు.
రెండో ట్రోఫీ కోసం బెంగళూరు బౌలర్లు అద్భుతంగా బంతులు వేసి గుజరాత్ టైటాన్స్ బ్యాటర్లను భారీ దెబ్బతీశారు. సాధారణ స్కోర్ కూడా బ్యాటర్లను చేయకుండా బెంగళూరు బౌలర్లు నియంత్రించారు. జోష్ హేజిల్వుడ్ పొదుపుగా బౌలింగ్ చేసి రెండు వికెట్లు తీయగా.. అదే స్థాయిలో బౌలింగ్ చేసిన రషీక్ సలామ్ కూడా రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. భువనేశ్వర్ కూడా రెండు వికెట్లతో సత్తా చాటాడు. కృనాల్ పాండ్యా ఒక వికెట్కు పరిమితమయ్యాడు.