RR vs RCB Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్లో నేడు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్లు తలపడనున్నాయి. గౌహతి వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ జట్టుకు రియాన్ పరాగ్ నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు తిరుగులేని ఆధిక్యం కనబరుస్తుంది. ఇటీవేల ముంబై ఇండియన్స్ తో జరిగిన మ్యాచ్లో 27 పరుగులు తేడాతో విజయం సాధించిన రాజస్థాన్ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.
రజత్ పాటిదార్ కెప్టెన్సీలోని డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు గత మ్యాచ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును మట్టి కరిపించి మంచి కసిమీద ఉంది. చెన్నైతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఏకంగా 250 పరుగులు చేసి.. ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ లైనప్ భయంకరమైన ఫామ్లో ఉందని నిరూపించుకుంది.
అయితే విజయాల పరంగా చూసుకుంటే.. ఈ సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆడిన మూడు మ్యాచ్లలో మూడు విజయాలు సాధించగా.. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు కూడా ఆడిన రెండు మ్యాచ్లలో రెండు విజయాలు నమోదు చేసింది. అయితే వర్షం అడ్డంకి రాకపోతే వరుస విజయాలతో చెలరేగిపోతున్న ఈ టీమ్స్ మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా జరగనుంది.
అయితే రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుతో జరగనున్న మ్యాచ్లో హేజిల్ వుడ్ ఆటతాడా లేదా? అనే అనుమానం అందరిలో వ్యక్తం అవుతోంది. తొలి రెండు మ్యాచ్లకు దూరమైన ఈ స్టార్ బౌలర్ జట్టులో చేరితే బ్యాటింగ్ లైనప్తో పాటు బౌలింగ్లోనూ కట్టుదిట్టంగా మారనుంది. గత మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ బ్యాటర్ టిమ్ డేవిడ్ 25 బంతుల్లో 70 పరుగులు సాధించి ఈ సీజన్లో పవర్ హిట్టర్ల జాబితాలో చేరిపోయాడు. మరోవైపు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు కూడా బలమైన బ్యాటింగ్.. టాలెంటెడ్ బౌలింగ్ లైనప్తో మంచి ఫామ్లో ఉంది. అయితే ఈ రెండు బలమైన జట్లలో ఏది విజయం సాధిస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది.
H2H రికార్డ్ ఎంత?
రాజస్థాన్ రాయల్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్ల మధ్య పోరు ఐపీఎల్ లీగ్లో ఇప్పటి వరకు 34 సార్ల తలపడ్డాయి. వాటిలో ఆర్సీబీ జట్టు 17 సార్లు గెలిచి ఆధిక్యంలో ఉండగా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ 14 సార్లు విజయం సాధించగా, 3 మ్యాచ్లు ఫలితం తేలకుండానే ముగిశాయి. అయితే హెడ్ టూ హెడ్ మ్యాచ్ కౌంట్లో ఆర్సీబీ ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ.. గౌహతి స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు బలంగా కనిపిస్తోంది.
తుదిజట్లు అంచనా..
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్లేయింగ్ 11: విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పటీదార్ (కెప్టెన్), టిమ్ డేవిడ్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), కృనాల్ పాండ్యా, రొమారియో షెపర్డ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జాకబ్ డఫీ, అభినందన్ సింగ్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: సుయాష్ శర్మ).
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయింగ్ 11: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, రవి బిష్ణోయ్, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాంద్రే బర్గర్, సందీప్ శర్మ. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: తుషార్ దేశ్పాండే).
Also Read: KKR vs LSG Preview: నేడే కేకేఆర్ Vs లక్నో మ్యాచ్..ప్లేయింగ్ 11 జట్లు ఇవే..వాళ్లిద్దరూ జట్టులో నుంచి ఔట్!
Also Read: Sooryavanshi Bumrah Bowling: భయంకర పేసర్ బుమ్రానే వణికించిన బుడ్డోడు..సూర్యవంశీ తొలి బంతికే ఉతికి ఆరేశాడు! వీడియో వైరల్!
