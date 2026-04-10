English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
RR vs RCB Preview: నేడు ఐపీఎల్‌లో హోరాహోరీ పోరు..రాజస్థాన్ Vs బెంగళూరు..బుడ్డోడు అదరగొడతాడా?

RR vs RCB Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్‌లో నేడు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ లీగ్‌లో ఇప్పటి వరకు ఆడిన మ్యాచ్‌లో వరుస విజయాలు దక్కించుకున్న ఈ టీమ్స్.. ఇప్పుడు మరో మ్యాచ్ గెలిచేందుకు ముస్తాబవుతున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 10, 2026, 02:53 PM IST

Trending Photos

RR vs RCB Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్‌లో నేడు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్లు తలపడనున్నాయి. గౌహతి వేదికగా జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్ జట్టుకు రియాన్ పరాగ్ నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ స్టేడియంలో రాజస్థాన్‌‍ రాయల్స్ జట్టుకు తిరుగులేని ఆధిక్యం కనబరుస్తుంది. ఇటీవేల ముంబై ఇండియన్స్ ‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 27 పరుగులు తేడాతో విజయం సాధించిన రాజస్థాన్ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

రజత్ పాటిదార్ కెప్టెన్సీలోని డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు గత మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును మట్టి కరిపించి మంచి కసిమీద ఉంది. చెన్నైతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఏకంగా 250 పరుగులు చేసి.. ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ లైనప్ భయంకరమైన ఫామ్‌లో ఉందని నిరూపించుకుంది. 

అయితే విజయాల పరంగా చూసుకుంటే.. ఈ సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌లలో మూడు విజయాలు సాధించగా.. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు కూడా ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌లలో రెండు విజయాలు నమోదు చేసింది. అయితే వర్షం అడ్డంకి రాకపోతే వరుస విజయాలతో చెలరేగిపోతున్న ఈ టీమ్స్ మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా జరగనుంది. 

అయితే రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుతో జరగనున్న మ్యాచ్‌లో హేజిల్ వుడ్ ఆటతాడా లేదా? అనే అనుమానం అందరిలో వ్యక్తం అవుతోంది. తొలి రెండు మ్యాచ్‌లకు దూరమైన ఈ స్టార్ బౌలర్ జట్టులో చేరితే బ్యాటింగ్ లైనప్‌తో పాటు బౌలింగ్‌లోనూ కట్టుదిట్టంగా మారనుంది. గత మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ బ్యాటర్ టిమ్ డేవిడ్ 25 బంతుల్లో 70 పరుగులు సాధించి ఈ సీజన్‌లో పవర్ హిట్టర్ల జాబితాలో చేరిపోయాడు. మరోవైపు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు కూడా బలమైన బ్యాటింగ్.. టాలెంటెడ్ బౌలింగ్ లైనప్‌తో మంచి ఫామ్‌లో ఉంది. అయితే ఈ రెండు బలమైన జట్లలో ఏది విజయం సాధిస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది. 

H2H రికార్డ్ ఎంత?
రాజస్థాన్ రాయల్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్ల మధ్య పోరు ఐపీఎల్‌ లీగ్‌లో ఇప్పటి వరకు 34 సార్ల తలపడ్డాయి. వాటిలో ఆర్సీబీ జట్టు 17 సార్లు గెలిచి ఆధిక్యంలో ఉండగా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ 14 సార్లు విజయం సాధించగా, 3 మ్యాచ్‌లు ఫలితం తేలకుండానే ముగిశాయి. అయితే హెడ్ టూ హెడ్ మ్యాచ్ కౌంట్‌లో ఆర్సీబీ ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ.. గౌహతి స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు బలంగా కనిపిస్తోంది. 

తుదిజట్లు అంచనా..
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్లేయింగ్ 11: విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పటీదార్ (కెప్టెన్), టిమ్ డేవిడ్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), కృనాల్ పాండ్యా, రొమారియో షెపర్డ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జాకబ్ డఫీ, అభినందన్ సింగ్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: సుయాష్ శర్మ).

రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయింగ్ 11: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, రవి బిష్ణోయ్, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాంద్రే బర్గర్, సందీప్ శర్మ. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: తుషార్ దేశ్‌పాండే).

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

RR vs RCB IPL MatchIPL 2026RR vs RCBrcb vs rr playing xi 2026rcb probable playing 11 vs rr

Trending News