Super Over Rules In Cricket: సూపర్ ఓవర్ రూల్స్ తెలుసా? అది టై అయితే విజేతని ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు?

SA Vs AFG Super Over Highlights: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో దక్షిణాఫ్రికా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య జరిగిన ఉత్కంఠభరితమైన 'డబుల్ సూపర్ ఓవర్' మ్యాచ్ తర్వాత, ఐసీసీ (ICC) సూపర్ ఓవర్ నిబంధనలపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. అసలు సూపర్ ఓవర్ నియమాలు ఏమిటి? ఒకవేళ రెండో సూపర్ ఓవర్ కూడా టై అయితే పరిస్థితి ఏంటి? అనే సందేహాలకు సమాధానాలను తెలుసుకుందాం.
గతంలో మ్యాచ్ టై అయితే 'బౌండరీ కౌంట్' (ఎక్కువ ఫోర్లు, సిక్సర్లు కొట్టిన జట్టు విజేత) ఆధారంగా ఫలితాన్ని నిర్ణయించేవారు. కానీ 2019 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ వివాదం తర్వాత, ఐసీసీ ఈ నిబంధనను మార్చి, కేవలం ఆట ద్వారానే విజేతను తేల్చే సరికొత్త నిబంధనలను అమలులోకి తెచ్చింది.
అపరిమిత సూపర్ ఓవర్లు
ఒకవేళ మొదటి సూపర్ ఓవర్ టై అయితే, ఫలితం తేలే వరకు రెండో సూపర్ ఓవర్ నిర్వహిస్తారు. రెండోది కూడా టై అయితే మూడోది.. ఇలా విజేత ఎవరో తెలిసే వరకు అపరిమితంగా సూపర్ ఓవర్లు కొనసాగుతాయి. వాతావరణం అనుకూలించని పక్షంలో మాత్రమే దీనిని నిలిపివేస్తారు.
1) అయితే ఈ సూపర్ ఓవర్లలో ప్రతి జట్టు ముగ్గురు బ్యాటర్లను నామినేట్ చేస్తుంది. రెండు వికెట్లు పడిపోతే ఆ ఓవర్ ముగిసినట్లే. ఒక బౌలర్ కేవలం ఒక ఓవర్ మాత్రమే వేయాలి.
2) మొదటి సూపర్ ఓవర్లో రెండోసారి బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు, రెండో సూపర్ ఓవర్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధానం వల్ల రెండు జట్లకు సమాన అవకాశం లభిస్తుంది.
3) మునుపటి సూపర్ ఓవర్లో అవుట్ అయిన బ్యాటర్ తర్వాతి సూపర్ ఓవర్లో బ్యాటింగ్ చేయడానికి అనర్హుడు. అంటే, కొత్త బ్యాటర్లు రావాలి. ఒకవేళ నాటౌట్గా నిలిచిన వారుంటే వారు మళ్లీ ఆడవచ్చు.
4) ఒక సూపర్ ఓవర్ వేసిన బౌలర్, వరుసగా రెండో సూపర్ ఓవర్ వేయడానికి వీల్లేదు. కెప్టెన్ కచ్చితంగా వేరే బౌలర్ను ఎంచుకోవాలి.
5) సూపర్ ఓవర్లో వేసే వైడ్లు (Wides), నో-బాల్లు (No-balls) బ్యాటింగ్ జట్టుకు అదనపు పరుగులు ఇవ్వడమే కాకుండా, బౌలర్ ఆ బంతిని మళ్లీ వేయాల్సి ఉంటుంది. కేవలం ఆరు బంతులే కాబట్టి, ప్రతి పరుగు విలువైనదే.
6) వాతావరణం వల్ల సూపర్ ఓవర్ సాధ్యం కాకపోతే, మ్యాచ్ను 'టై'గా ప్రకటించి ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్ ఇస్తారు.
7) సూపర్ ఓవర్ సాధ్యం కాకపోతే, సూపర్-8 దశలో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న జట్టు ఫైనల్కు చేరుతుంది.
8) ఒకవేళ ఫైనల్లో సూపర్ ఓవర్ ద్వారా ఫలితం తేల్చడం సాధ్యం కాకపోతే, ఇరు జట్లను 'సంయుక్త విజేతలు'గా ప్రకటిస్తారు.
ఆధునిక టీ20 క్రికెట్లో బ్యాటర్ల జోరు పెరుగుతున్న కొద్దీ, మ్యాచ్లు టై అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకే ఐసీసీ రూపొందించిన ఈ అపరిమిత సూపర్ ఓవర్ నిబంధన క్రీడా స్ఫూర్తిని కాపాడుతూ, నిజమైన విజేతను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
