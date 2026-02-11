South Africa Vs Afghanistan Match: అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో ఒక అద్భుతమైన పోరాటం ఆవిష్కృతమైంది. గ్రూప్ దశలో భాగంగా దక్షిణాఫ్రికా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్ క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోయే 'డబుల్ సూపర్ ఓవర్' థ్రిల్లర్గా మారింది. ఉత్కంఠకు పరాకాష్ఠగా నిలిచిన ఈ పోరులో చివరకు దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది. తొలుత నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఇరు జట్లు సరిగ్గా 187 పరుగులు చేయడంతో మ్యాచ్ టై అయింది. దీంతో ఫలితం కోసం సూపర్ ఓవర్ నిర్వహించాల్సి వచ్చింది.
మొదటి సూపర్ ఓవర్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 17 పరుగులు రాబట్టింది. లక్ష్య ఛేదనలో సఫారీలు కూడా సరిగ్గా 17 పరుగులే చేయడంతో తొలి సూపర్ ఓవర్ కూడా టైగా ముగిసింది. ఫలితం తేలకపోవడంతో మ్యాచ్ రెండో సూపర్ ఓవర్కు దారితీసింది.
రెండో సూపర్ ఓవర్లో దక్షిణాఫ్రికా రెచ్చిపోయి ఆడింది. సఫారీ బ్యాటర్లు వీరవిహారం చేసి 23 పరుగులు భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచారు. ఆ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లక్ష్య ఛేదనలో తడబడింది. మొదటి రెండు బంతుల్లో పరుగులు రాలేదు సదాకా, నబీ కూడా అవుట్ అయ్యాడు. ఈ దశలో రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ వరుసగా మూడు సిక్సర్లు కొట్టి మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పాడు.
కేశవ్ మహారాజ్ వేసిన చివరి బంతికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విజయానికి 5 పరుగులు కావాలి. కానీ, భారీ షాట్కు ప్రయత్నించిన గుర్బాజ్ క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ కావడంతో దక్షిణాఫ్రికా విజయం ఖాయమైంది.
గెలిపించేంత వరకు వచ్చి చివరి బంతికి ఓడిపోవడంతో ఆఫ్ఘన్ ఓపెనర్ గుర్బాజ్ మైదానంలోనే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు అద్భుత పోరాటం చేసినప్పటికీ, విజయం మాత్రం దక్షిణాఫ్రికాను వరించింది.
ప్రపంచ క్రికెట్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు స్థాయి ఏంటో ఈ మ్యాచ్ మరోసారి నిరూపించింది. దక్షిణాఫ్రికా ఒత్తిడిని అధిగమించి విజేతగా నిలవగా, క్రికెట్ ప్రేమికులకు మాత్రం ఇది ఒక తీపి జ్ఞాపకంలా మిగిలిపోయింది.
Also Read: Uday Kiran Niece: ఉదయ్ కిరణ్ మేనకోడలిని చూశారా? మామ కోసం తొలిసారి ఇలా..వీడియో వైరల్!
Also Read: Rohit Kohli BCCI Contract: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు బీసీసీఐ షాక్..జీతంలో భారీ కోత..ఎంత ఇస్తున్నారంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook