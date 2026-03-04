English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • SA vs NZ playing XI: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడే తొలి సెమీ-ఫైనల్..సౌతాఫ్రికా జోరును న్యూజిలాండ్ అడ్డుకోగలదా?

SA vs NZ playing XI: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడే తొలి సెమీ-ఫైనల్..సౌతాఫ్రికా జోరును న్యూజిలాండ్ అడ్డుకోగలదా?

SA vs NZ semi-final Preview: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో తొలి ఫైనలిస్ట్ ఎవరో తేల్చే సమయం వచ్చేసింది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా నేడు అనగా మార్చి 4వ తేదీ జరగనున్న మొదటి సెమీఫైనల్లో పటిష్టమైన దక్షిణాఫ్రికా, పోరాట పటిమ కలిగిన న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 4, 2026, 10:50 AM IST

Trending Photos

Holi Wishes: &#039;మనస్పర్థలు పక్కన పెడదాం.. రంగుల్లో మునిగితేలుదాం&#039;.. సరికొత్తగా హోళీ శుభాకాంక్షలు
6
Happy Holi
Holi Wishes: 'మనస్పర్థలు పక్కన పెడదాం.. రంగుల్లో మునిగితేలుదాం'.. సరికొత్తగా హోళీ శుభాకాంక్షలు
Secret Celebrity Wedding: సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకునేసిన టాప్ సెలబ్రిటీస్.. ఏం జరిగిందంటే..!
5
Zendaya Secret Wedding
Secret Celebrity Wedding: సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకునేసిన టాప్ సెలబ్రిటీస్.. ఏం జరిగిందంటే..!
Allu Sirish Pre Wedding: ఘనంగా అల్లు శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్.. హాజరైన ప్రముఖులు..
5
Allu Sirish Pre Wedding Pics
Allu Sirish Pre Wedding: ఘనంగా అల్లు శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్.. హాజరైన ప్రముఖులు..
India Pakistan: యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్న భారత్.. పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు కీలక వ్యాఖ్యలు..!
5
India Pakistan tension
India Pakistan: యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్న భారత్.. పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు కీలక వ్యాఖ్యలు..!
SA vs NZ playing XI: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడే తొలి సెమీ-ఫైనల్..సౌతాఫ్రికా జోరును న్యూజిలాండ్ అడ్డుకోగలదా?

SA vs NZ semi-final Preview: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో తొలి ఫైనలిస్ట్ ఎవరో తేల్చే సమయం వచ్చేసింది. కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా నేడు అనగా మార్చి 4వ తేదీ జరగనున్న మొదటి సెమీఫైనల్లో పటిష్టమైన దక్షిణాఫ్రికా, పోరాట పటిమ కలిగిన న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ప్రస్తుత టోర్నీలో అజేయంగా దూసుకుపోతున్న దక్షిణాఫ్రికా ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతుండగా, ఐసీసీ టోర్నీల్లో ఎప్పుడూ ప్రమాదకరంగా మారే న్యూజిలాండ్ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

దక్షిణాఫ్రికా టీమ్ ఎలా ఉందంటే?
గ్రూప్ దశ నుండి సూపర్-8 వరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోకుండా దక్షిణాఫ్రికా సెమీస్‌కు చేరింది. కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్‌క్రమ్ (268 పరుగులు) భీకర ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. రికెల్టన్, బ్రెవిస్, మిల్లర్, స్టబ్స్‌లతో బ్యాటింగ్ లైనప్ ఏ బౌలింగ్‌నైనా ఆధిపత్యం చలాయించే సత్తా ఉంది. అదే విధంగా బౌలింగ్ లైనప్‌లో యాన్సెన్, ఎంగిడి, బోష్‌లు వికెట్లతో చెలరేగుతున్నారు. మిడిల్ ఓవర్లలో కేశవ్ మహరాజ్ కట్టుదిట్టమైన స్పిన్ ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేస్తోంది.

న్యూజిలాండ్ బలాబలాలు ఇవే!
కివీస్ జట్టు సెమీస్ చేరడానికి తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. సూపర్-8లో తడబడినప్పటికీ, ఇతర జట్ల ఫలితాలతో సెమీస్‌కు చేరింది. ఈ జట్టులోని కీలక ఆటగాడైన ఓపెనర్ సీఫెర్ట్ (216 పరుగులు) జట్టు ఆశలు మోస్తున్నాడు. అలెన్, ఫిలిప్స్, రచిన్ రవీంద్రలు బ్యాట్ ఝళిపిస్తేనే సౌతాఫ్రికాను అడ్డుకోవడం సాధ్యమవుతుంది.

మరోవైపు బౌలింగ్ లైనప్‌‌లో కెప్టెన్ శాంట్నర్ స్పిన్ మాయాజాలంపై కివీస్ ఆశలు పెట్టుకుంది. ఫెర్గూసన్ వేగం పవర్‌ప్లేలో కీలకం కానుంది.

టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో న్యూజిలాండ్‌పై దక్షిణాఫ్రికాకు అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. వరల్డ్ కప్‌లో ఇరుజట్లు 5 సార్లు తలపడగా, ఐదుసార్లూ దక్షిణాఫ్రికానే గెలిచింది. మొత్తం టీ20ల్లో 19 మ్యాచ్‌ల్లో సౌతాఫ్రికా 12, న్యూజిలాండ్ 7 మ్యాచ్‌లు గెలిచాయి.

పిచ్ ఎలా ఉందంటే?
ఈడెన్ గార్డెన్స్ పిచ్ బ్యాటింగ్‌కు స్వర్గధామం. ఇక్కడ 200 పైచిలుకు పరుగులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. టాస్ గెలిచిన జట్టు ఛేజింగ్‌కే మొగ్గు చూపవచ్చు. మ్యాచ్‌కు వర్షం ముప్పు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఐసీసీ ఒక రిజర్వ్ డేని కేటాయించింది. ఒకవేళ రెండు రోజులూ ఆట సాధ్యపడకపోతే, సూపర్-8లో టేబుల్ టాపర్‌గా ఉన్న దక్షిణాఫ్రికా నేరుగా ఫైనల్‌కు వెళ్తుంది.

దక్షిణాఫ్రికా తుదిజట్టు (అంచనా) 
క్వింటన్ డికాక్, రికెల్టన్, మార్‌క్రమ్‌ (కెప్టెన్‌), మిల్లర్, బ్రెవిస్, స్టబ్స్, బోష్, యాన్సెన్, రబాడ, కేశవ్‌ మహరాజ్, ఎంగిడి.

న్యూజిలాండ్‌ తుదిజట్టు (అంచనా) 
అలెన్, సీఫర్ట్, రచిన్‌ రవీంద్ర, ఫిలిప్స్, చాప్‌మన్, మిచెల్, శాంట్నర్‌ (కెప్టెన్‌), నీషమ్, డఫీ, ఫెర్గూసన్, ఇష్‌ సోధి.

గతాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే దక్షిణాఫ్రికాదే పైచేయిగా కనిపిస్తున్నా, నాకౌట్ మ్యాచ్‌ల్లో న్యూజిలాండ్‌ను తక్కువ అంచనా వేయలేం. నేటి రాత్రికి ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో జెండా పాతే జట్టు ఏదో తేలిపోనుంది.

Also Read: DA Arrears GO AP: ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట..త్వరలోనే అకౌంట్లోకి డీఏ పెండింగ్ బిల్లులు..క్లారిటీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం?!

Also Read: Iran Strike US Warship: అమెరికా యుద్ధనౌకపై ఇరాన్ దాడి?! మూడో ప్రపంచయుద్ధం మొదలైనట్టేనా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

SA Vs NZICC Mens T20 World CupSouth Africa vs New ZealandT20 World Cup semi-finalSA vs NZ playing XI

Trending News