SA Vs NZ Semi Final 2026 Scorecard: కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ తొలి సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికా కథ విషాదాంతమైంది. టోర్నీ ఆరంభం నుండి అజేయంగా నిలిచిన సఫారీలు, కీలకమైన సెమీస్లో చేతులెత్తేసి మరోసారి 'ఛోకర్స్' ముద్రను చెరిపలేకపోయారు. న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఘోర పరాజయం పాలైన దక్షిణాఫ్రికా టోర్నీ నుండి నిష్క్రమించగా, కివీస్ ఘనవిజయంతో ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది.
తొలుత టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ పిచ్ పరిస్థితులను బట్టి బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా నిర్ణీత ఓవర్లలో 169/6 పరుగులు చేసింది. అయితే, ఈ లక్ష్యాన్ని న్యూజిలాండ్ కేవలం 12.5 ఓవర్లలోనే ఊహించని రీతిలో ఛేదించి రికార్డు సృష్టించింది.
ఫిన్ ఆలెన్ సెంచరీ సునామీ
ఛేజింగ్లో 170 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లను చీల్చిచెండాడారు. ఫిన్ ఆలెన్ కేవలం 33 బంతుల్లోనే 100 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఇతని ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. 303 స్ట్రైక్ రేట్తో ఆలెన్ ఆడిన తీరు సఫారీ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించింది.
టిమ్ సీఫెర్ట్ కూడా ఆలెన్కు సహకరిస్తూ 58 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వీరిద్దరి ధాటికి దక్షిణాఫ్రికా బౌలింగ్ లైనప్ పూర్తిగా విఫలమైంది. రబాడ ఒక్క వికెట్ తీయగా, మిగిలిన వారందరూ భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన దక్షిణాఫ్రికా ఒక దశలో 77 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్కు వచ్చిన మార్కో జాన్సెన్ 30 బంతుల్లో 55 పరుగులతో అజేయంగా రాణించి జట్టుకు గౌరవప్రదమైన స్కోరు అందించాడు.
ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ కూడా 29 పరుగులతో జాన్సెన్కు అండగా నిలిచాడు. వీరిద్దరూ ఆరో వికెట్కు 73 పరుగులు జోడించడంతో సఫారీలు 169 పరుగులు చేయగలిగారు. కివీస్ బౌలర్లలో మాట్ హెన్రీ, మెక్కాంచీ, రచిన్ రవీంద్ర తలా రెండు వికెట్లు తీసి సౌతాఫ్రికాను దెబ్బతీశారు.
దక్షిణాఫ్రికా ఓటమికి ప్రధాన కారణాలు..
ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో బ్యాటింగ్కు పిచ్ అనుకూలించడం కివీస్కు కలిసి వచ్చింది. అలాగే 170 పరుగుల స్కోరును కాపాడుకోవడంలో సఫారీ బౌలర్లు పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. ఫిన్ ఆలెన్ దాడిని అడ్డుకోవడంలో ఎటువంటి వ్యూహాలు పలించలేదు.
మరోవైపు కీలక మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లు తక్కువ పరుగులకే పెవిలియన్ చేరడం ఆ జట్టును కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. లీగ్ దశలో అదరగొట్టిన సౌతాఫ్రికా, సెమీఫైనల్ ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక మరోసారి నిష్క్రమించింది. ఇక రేపు జరగబోయే రెండో సెమీఫైనల్ విజేతతో న్యూజిలాండ్ ఫైనల్లో తలపడనుంది.
