CSK vs GT Highlights: బ్యాటింగ్‌లో చెన్నై ఘోర విఫలం.. సునాయాసంగా గుజరాత్‌ విజయం

Gujarat Titans 8 Wicket Victory Against Chennai Super Kings In IPL 2026: అపసోపాలు పడుతున్న గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ ఐపీఎల్‌ 2026లో మరో విజయాన్ని అందుకుంది. అదే స్థాయిలో ఉన్న చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ మరో ఓటమిని ఖాతాలో వేసుకుంది. సాయి సుదర్శన్‌ భారీ స్కోర్‌తో జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 26, 2026, 07:53 PM IST

CSK vs GT Highlights: బ్యాటింగ్‌లో చెన్నై ఘోర విఫలం.. సునాయాసంగా గుజరాత్‌ విజయం

Gujarat Titans Won By 8 Wickets: ఐపీఎల్‌ 2026లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ బ్యాటర్లు చేతులెత్తేశారు. అతి తక్కువ స్కోర్‌ నమోదు చేయగా.. బౌలర్లు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపకపోవడంతో సొంత గడ్డపై మరో పరాభవాన్ని ఎదుర్కొంది. తక్కువ స్కోర్‌ మ్యాచ్‌ను గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ సునాయాసంగా విజయం సాధించింది. సాయి సుదర్శన్‌ మరోసారి బ్యాట్‌ ఝుళిపించడంతో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మరో విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సీజన్‌లో తడబడుతున్న ఇరు జట్లు ఒకరిపై ఒకరు పైచేయి సాధించారు. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

టాస్‌ ఓడిపోయి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ బ్యాటర్లు సొంత స్టేడియంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. అత్యంత బద్దకంగా బ్యాటర్లు ఆడడంతో స్కోర్‌ 158 పరుగులకే పరిమితమైంది. కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ మినహా ఏ ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా భారీ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడలేకపోయారు. గత మ్యాచ్‌లో సెంచరీతో చెలరేగిన సంజూ శామ్‌సన్‌ 11 పరుగులకే పరిమితమవగా.. ఊర్విల్ పటేల్‌ (4), డేవాల్డ్‌ బ్రేవిస్‌ (2) తక్కువ పరుగులు చేశారు. సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ డకౌట్‌ కాగా.. శివమ్‌ దూబే 22 పరుగులతో రాణించాడు. కార్తీక్‌ శర్మ (15), జేమీ ఓవర్టన్‌ (18) గౌరవప్రదమైన పరుగులు చేశారు. ప్రత్యర్థి గడ్డపై గుజరాత్ బౌలర్లు అద్భుతం చేశారు. చెన్నైను తక్కువ స్కోర్‌కు పరిమితం చేయడమే కాకుండా వికెట్లు కూడా పడగొట్టారు. కగిసో రబాడా మూడు వికెట్లు తీయగా.. అర్షద్‌ ఖాన్‌ 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. తెలంగాణ బౌలర్‌ సిరాజ్‌, మానవ్‌ సుథార్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

తక్కువ స్కోర్‌ను గుజరాత్‌ బ్యాటర్లు 16.4 ఓవర్‌లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఉఫ్‌మని ఊదేశారు. యువ బ్యాటర్‌ సాయి సుదర్శన్‌ అద్భుతంగా ఆడి 46 బంతుల్లో 87 పరుగులు చేశాడు. 4 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. ఇక కెప్టెన్‌ శుభమన్‌ గిల్‌ కూడా అదరగొట్టాడు. 23 బంతుల్లో 33 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో ఒక ఫోర్‌, మూడు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. జోస్‌ బట్లర్‌ దూకుడుగా ఆడి 30 బంతుల్లో 39 స్కోర్‌ నమోదు చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. అయితే పది ఓవర్లకు ముగిస్తారనుకుంటే గుజరాత్‌ బ్యాటర్లు మరిన్ని ఓవర్లు ఆడి మ్యాచ్‌ను ముగించారు. తక్కువ స్కోర్‌ను చెన్నై బౌలర్లు కాపాడలేకపోయారు. అకీల్‌ హుస్సేన్, నూర్‌ అహ్మద్‌ చెరో వికెట్‌ తీయగా.. మిగతా బౌలర్లు ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయారు. వికెట్లు తీయకపోయినా పొదుపుగా బంతులు వేశారు.

ఐపీఎల్‌ 2026లో 8 మ్యాచ్‌లు ఆడిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ నాలుగు విజయాలు, నాలుగు ఓటములతో ప్రస్తుత ఐదో స్థానానికి చేరుకుంది. 8 మ్యాచ్‌లు ఆడిన చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ 3 విజయాలు, ఐదు ఓటములతో ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. 

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

