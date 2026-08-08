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టీమిండియాకు బిగ్ షాక్.. సాయి సుదర్శన్ అవుట్.. వన్ డౌన్‌లో ఆ ప్లేయర్‌కు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!

Sai Sudharsan Injury Update: కాలి వేలి గాయం నుంచి కోలుకోకపోవడంతో శ్రీలంక టెస్ట్ సిరీస్ మొత్తానికి  సాయి సుదర్శన్ దూరమయ్యాడు. ఈ యంగ్ బ్యాటర్ విషయంలో రిస్క్ చేసేందుకు మేనేజ్‌మెంట్ సిద్ధంగా లేదు. ఇక సాయి సుదర్శన్ స్థానంలో దేవదత్ పడిక్కల్‌ను తుది జట్టులో తీసుకునే అవకాశం ఉంది. వార్మప్ మ్యాచ్‌లో పడిక్కల్ సెంచరీతో చెలరేగాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 08, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:54 PM IST
టీమిండియాకు బిగ్ షాక్.. సాయి సుదర్శన్ అవుట్.. వన్ డౌన్‌లో ఆ ప్లేయర్‌కు గోల్డెన్ ఛాన్స్..!
Image Credit: Sai Sudarshan (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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