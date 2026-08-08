Sai Sudharsan Injury Update: శ్రీలంకతో జరగనున్న రెండు టెస్టుల సిరీస్కు ముందు టీమిండియాకు మరో షాక్ తగిలింది. యువ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ కాలి బొటనవేలి గాయం నుంచి పూర్తిగా కోలుకోకపోవడంతో ఈ టెస్టు సిరీస్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. గత నెలలో భారత-ఎ జట్టు శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లిన సమయంలో సాయి సుదర్శన్కు కాలి వేలికి గాయమైంది. ఆ గాయం తీవ్రత ఎక్కువ కావడంతో టెస్టు మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉండడం లేదని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం అతడు నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీలో కోలుకుంటున్నా.. సిరీస్ సమయానికి పూర్తి స్థాయి ఫిట్నెస్ సాధించే అవకాశాలు లేవు. సాయి సుదర్సన్ వేగంగా కోలుకుంటున్నప్పటికీ.. టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడేందుకు మరింత సమయం అవసరమని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా గాయంతో దూరమవ్వగా.. ఇప్పుడు సాయి సుదర్శన్ కూడా దూరం కావడం టీమ్ మేనేజ్మెంట్కు సమస్యగా మారింది.
సాయి సుదర్శన్ పరిస్థితి గురించి భారత జట్టు యాజమాన్యానికి.. సెలెక్షన్ కమిటీకి వైద్యుల బృందం అప్డేట్ ఇచ్చింది. పూర్తిస్థాయిలో కోలుకునేందుకు మరింత సమయం కావాలని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఇండియా 'ఎ' పర్యటనలో అద్భుతంగా రాణించాడు సాయి సుదర్శన్. నాలుగు రోజుల పాటు జరిగిన రెండు మ్యాచ్లలోనూ రెండు శతకాలు సాధించాడు. దీంతో ఈ టూర్లో టీమిండియాకు ప్లస్ అవుతుందని మేనేజ్మెంట్ భావించింది. ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి టెస్ట్ సిరీస్ ఆరంభం కానుండగా.. ఇప్పటికే భారత్ శ్రీలంకలో వార్మప్ మ్యాచ్ ఆడుతోంది. సిరీస్ ఆరంభమయ్యే సమయానికి మరో ప్లేయర్ను సెలెక్షన్ కమిటీ ఎంపిక చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సర్ఫరాజ్ ఖాన్పై సెలెక్టర్లు మొగ్గు చూపే ఛాన్స్ ఉంది.
దేవదత్ పడిక్కల్ గోల్డెన్ ఛాన్స్..
సాయి సుదర్శన్ టెస్ట్ దూరమవ్వడం.. మరో యువ బ్యాటర్ దేవదత్ పడిక్కల్కు వన్ డౌన్లో ఆడేందుకు సువర్ణావకాశంగా మారింది. శ్రీలంక XIతో జరుగుతున్న మూడు రోజుల వార్మప్ మ్యాచ్లో దేవదత్ పడిక్కల్ అద్భుత శతకంతో మెరిశాడు. లంక స్పిన్నర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ 121 బంతుల్లోనే 103 పరుగులు చేసి రిటైర్డ్ హర్ట్గా వెళ్లాడు. ఈ మెరుపు సెంచరీతో పడిక్కల్ అద్భుతమైన ఫామ్ను చాటుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో సాయి సుదర్శన్ దూరం కావడంతో నంబర్-3లో బరిలోకి దిగేందుకు పడిక్కల్ బలమైన పోటీదారుడిగా నిలిచాడు. వార్మప్ మ్యాచ్లో సాధించిన సెంచరీతో ఫామ్లో ఉన్న అతడికే జట్టు యాజమాన్యం ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. మరోవైపు ప్రాక్టీస్ సమయంలో చేతి వేలికి గాయం కావడంతో కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఈ వార్మప్ మ్యాచ్కు దూరంగా ఉన్నాడు. తొలి టెస్టు సమయానికి గిల్ అందుబాటులోకి వస్తాడో లేదో బీసీసీఐ నుంచి స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. వార్మప్ మ్యాచ్కు కేఎల్ రాహుల్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు.