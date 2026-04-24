RCB vs GT: బెంగళూరు దూకుడుకు తేలిపోయిన సాయి సుదర్శన్‌ సెంచరీ.. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మరో ఓటమి

Royal Challengers Bengaluru 5th Victory In IPL 2026 After Won Against Gujarat Titans: యువ బ్యాటర్‌ సాయి సుదర్శన్‌ అదిరిపోయే సెంచరీతో చెలరేగినా కూడా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ ఓటమిపాలైంది. భారీ స్కోర్‌ను సునాయాసంగా ఛేదించిన రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు టాటా ఐపీఎల్‌లో మరింత దూసుకుపోయింది. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 24, 2026, 11:40 PM IST

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఈ సీజన్‌లోనూ అదరగొడుతూ మరో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. సాయి సుదర్శన్‌ సెంచరీతో విజృంభించినా కూడా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు నిరాశే ఎదురైంది. విరాట్‌ కోహ్లీ, పడిక్కల్‌ వేగంగా చేసిన అర్ధ సెంచరీలతో మిగతా బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడడంతో బెంగళూరు ఐదో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్‌లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి 205 పరుగులు చేసింది. శుభ్‌మన్ గిల్‌తో కలిసి సాయి సుదర్శన్ అదిరే ఆరంభమిచ్చారు. ఓపెనర్ సాయి సుదర్శన్‌(100) సంచలన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి సెంచరీ నమోదు చేశాడు. బౌలర్లను ఎడాపెడా ఉతికేసిన సాయి శతకం బాట పట్టాడు. కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్(32)తో రాణించగా.. జోస్‌ బట్లర్(25) మెరిశాడు. జేసన్ హోల్డర్(23 నాటౌట్), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (19) కొన్ని షాట్లు ఆడడంతో గుజరాత్ భారీ స్కోర్‌ నమోదుచేసింది. పరుగులకు కళ్లెం వేసినా వికెట్లు తీయడంలో బెంగళూరు బౌలర్లు విఫలమయ్యారు. అతికష్టంగా మూడు వికెట్లు తీయగా.. భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌, జోష్‌ హేజిల్‌వుడ్‌, సుయాశ్‌ శర్మ ఒక్కో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

గుజరాత్‌ విధించిన లక్ష్యాన్ని రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 18.5 ఓవర్‌లలోనే ఛేదించింది. విరాట్‌ కోహ్లీ (81) భారీ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడగా.. పడిక్కల్‌ అదే స్థాయిలో దూకుడుగా ఆడి అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. 44 బంతుల్లో కోహ్లీ 81 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 8 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. జాకబ్‌ బెతెల్‌ 14 పరుగులకే ఔటయిన వేళ క్రీజులోకి వచ్చిన పడిక్కల్‌ 27 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి ధనాధన్‌ అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు.  కెప్టెన్‌ రజత్‌ పాటిదార్‌ (8), జితేశ్‌ శర్మ (10), టిమ్‌ డేవిడ్‌ (10) కొంత స్కోర్‌ చేయగా.. ఆఖరులో కృనాల్‌ పాండ్యా భారీ షాట్లు ఆడి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు.

బ్యాటర్లు చేసిన లక్ష్యాన్ని గుజరాత్ బౌలర్లు కాపాడలేకపోయారు. మొదట దూకుడుగా ప్రదర్శన కనబర్చినా ఆవగింజంతా అదృష్టం కూడా కలిసిరావడంలో బెంగళూరు ఓటమిపాలైంది. రషీద్‌ ఖాన్‌ 2 వికెట్లు తీయగా.. జేసన్‌ హోల్డర్‌, సిరాజ్‌ తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు. 7 మ్యాచ్‌లు ఆడి రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఐదో విజయంతో పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి ఎగబాకింది. ఏడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మూడు విజయాలు, 4 ఓటముల పాలైంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

