English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Sanath Jayasuriya: సూపర్-8లోనే శ్రీలంక ఇంటిముఖం.. హెడ్ కోచ్ పదవికి జయసూర్య రాజీనామా..!

Sanath Jayasuriya: సూపర్-8లోనే శ్రీలంక ఇంటిముఖం.. హెడ్ కోచ్ పదవికి జయసూర్య రాజీనామా..!

Sanath Jayasuriya: సూపర్-8 వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో ఓడిపోయిన శ్రీలంక.. మరోసారి సెమీస్ చేరకుండానే ఇంటిముఖం పట్టింది. జట్టు ప్రదర్శనతో తీవ్ర నిరాశకు గురైన హెడ్ కోచ్ సనత్ జయసూర్య.. తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:27 PM IST

Trending Photos

Dhan Shakti Rajyog 2026: శక్తివంతమైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారిపై కాసుల వర్షం కురిపించబోతున్న కుజుడు!
5
Astrology Telugu
Dhan Shakti Rajyog 2026: శక్తివంతమైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారిపై కాసుల వర్షం కురిపించబోతున్న కుజుడు!
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
6
Holiday Tomorrow India
School Holiday Tomorrow: ఆ రెండు రాష్ట్రాలలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..3 రోజులు హాలిడే ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ..!
Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!
5
Dubai war news
Dubai war: దుబాయ్‌పై యుద్ధ నీడ… ఇరాన్ దాడుల వెనుక అసలు కారణం ఇదే..భారతీయుల పరిస్థితి ఏమిటంటే!
Sonal Chauhan : ఇరాన్ వార్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. కాపాడండి అంటూ మోదీకి రిక్వెస్ట్
5
0
Sonal Chauhan : ఇరాన్ వార్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. కాపాడండి అంటూ మోదీకి రిక్వెస్ట్
Sanath Jayasuriya: సూపర్-8లోనే శ్రీలంక ఇంటిముఖం.. హెడ్ కోచ్ పదవికి జయసూర్య రాజీనామా..!

Sanath Jayasuriya: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026‌లో గ్రూప్ దశలో అద్భుత ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన శ్రీలంక.. సూపర్-8 లో మాత్రం దారుణ ప్రదర్శనతో నిరాశపర్చింది. మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఓటమిపాలై.. చివరిస్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలోనే శ్రీలంక టీమ్ హెడ్ కోచ్ పదవి సనత్ జయసూర్య షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కోచ్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. జూలై 2024లో జాతీయ జట్టుకు తాత్కాలిక ప్రధాన కోచ్‌గా చేరిన జయసూర్య.. ఆ సంవత్సరం అక్టోబర్‌లో పూర్తిస్థాయి కోచ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. జూన్ 2026 వరకు ఒప్పందం ఉన్నా.. వరల్డ్ కప్‌లో జట్టు ప్రదర్శనతో నిరాశ చెందిన జయసూర్య ముందుగానే కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. జయసూర్య రాజీనామాతో శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు కొత్త కోచ్‌ను వెతికే పనిలో పడింది.
 
జయసూర్య కోచ్‌గా ఉన్న సమయంలో శ్రీలంక అన్ని ఫార్మాట్లలో 76 మ్యాచ్‌లు ఆడింది. ఇందులో 34 విజయాలు నమోదు చేసింది. ఈసారి విదేశీ కోచ్ కోసం తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురితో బోర్డు అధికారిక చర్చలు ప్రారంభించినట్లు శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆష్లే డి సిల్వా తెలిపారు. వారి పేర్లను ఇప్పుడు వెల్లడించలేమని.. చర్చలు పూర్తయిన తరువాత అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని చెప్పారు.

Add Zee News as a Preferred Source

తనకు గతంలో కోచింగ్ అనుభవం లేకపోయినా.. తాను క్రికెట్ ఆడిన విధానంలో బాధ్యతలను చక్కగానే నిర్వర్తించానని జయసూర్య అన్నారు. టెస్ట్‌లో 6వ స్థానానికి, టీ20ల్లో 6వ స్థానానికి తీసుకువచ్చానని.. తాను జట్టు దాదాపు 50 శాతం విజయం శాతం రేటుతో నడిపించానని తెలిపారు. తన ఒక్కడి వల్లే ఇది సాధ్యం కాలేదని.. తన కోచింగ్ స్టాఫ్ నుంచి మంచి సపోర్ట్ లభించిందన్నారు. అయితే ఈ ప్రపంచకప్‌లో తమ టీమ్ ప్రయాణం పట్ల సంతోషంగా లేనని చెప్పారు. జట్టు ఓటమి పట్ల చాలా బాధగా ఉందన్నారు. 

"ప్రేక్షకుల గురించి నాకు చాలా బాధగా ఉంది. వారు జట్టుపై వారికి ఎంత నమ్మకం ఉందో నాకు తెలుసు. మ్యాచ్‌లను చూసేందుకు భారీగా వచ్చారు. వరల్డ్ కప్‌లో మొదటి మ్యాచ్ నుంచే వారు శ్రీలంకకు భారీ మద్దతును అందించారని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను దానికి ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడను. సూపర్-8లోనే వెనుదిగరగడం పట్ల వారు ఆందోళన చెందుతూ ఉండవచ్చు. బహుశా వారు మాపై కోపంగా ఉండవచ్చు. మమ్మల్ని తిట్టుకోవచ్చు." అంటూ జయసూర్య చెప్పుకొచ్చారు. 

గ్రూప్ దశలో ఆస్ట్రేలియాపై అద్భుత విజయం సాధించిన శ్రీలంక.. చివరి మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే చేతిలో ఓటమి పాలైంది. అయితే అప్పటికే సూపర్ 8కు చేరుకున్నారు. లీగ్ స్టేజ్‌లో చక్కగా ఆడిన శ్రీలంక.. సూపర్ 8లో మాత్రం తేలిపోయింది. ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఓటమితో సెమీస్‌ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. ఆఖరి మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌పై అద్భుతంగా పోరాడినా చివరికి ఐదు పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. శ్రీలంక వెళుతూ.. వెళుతూ పాకిస్థాన్‌ను కూడా ఇంటికి పంపించింది. చివరగా 2014లో ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన శ్రీలంక.. ఆ తరువాత ఒక్కసారి కూడా సెమీ ఫైనల్‌ వరకు రాలేదు.  

Also Read: PAK Vs SL Match Fixing: పాకిస్థాన్‌తో శ్రీలంక మ్యాచ్‌ ఫిక్సింగ్? టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఫిక్సింగ్ ఆరోపణలు..సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్!

Also Read: Ind Vs WI Match Preview: టీమ్ ఇండియాకు చావో-రేవో..వెస్టిండీస్‌తో నేడు 'క్వార్టర్ ఫైనల్' సమరం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sanath JayasuriyaSanath Jayasuriya NewsT20 World cupT20 World Cup UpdatesT20 World cup news

Trending News