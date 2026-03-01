Sanath Jayasuriya: సూపర్-8లోనే శ్రీలంక ఇంటిముఖం.. హెడ్ కోచ్ పదవికి జయసూర్య రాజీనామా..!

Sanath Jayasuriya: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో గ్రూప్ దశలో అద్భుత ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన శ్రీలంక.. సూపర్-8 లో మాత్రం దారుణ ప్రదర్శనతో నిరాశపర్చింది. మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓటమిపాలై.. చివరిస్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలోనే శ్రీలంక టీమ్ హెడ్ కోచ్ పదవి సనత్ జయసూర్య షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కోచ్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. జూలై 2024లో జాతీయ జట్టుకు తాత్కాలిక ప్రధాన కోచ్గా చేరిన జయసూర్య.. ఆ సంవత్సరం అక్టోబర్లో పూర్తిస్థాయి కోచ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. జూన్ 2026 వరకు ఒప్పందం ఉన్నా.. వరల్డ్ కప్లో జట్టు ప్రదర్శనతో నిరాశ చెందిన జయసూర్య ముందుగానే కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. జయసూర్య రాజీనామాతో శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు కొత్త కోచ్ను వెతికే పనిలో పడింది.
జయసూర్య కోచ్గా ఉన్న సమయంలో శ్రీలంక అన్ని ఫార్మాట్లలో 76 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో 34 విజయాలు నమోదు చేసింది. ఈసారి విదేశీ కోచ్ కోసం తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురితో బోర్డు అధికారిక చర్చలు ప్రారంభించినట్లు శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆష్లే డి సిల్వా తెలిపారు. వారి పేర్లను ఇప్పుడు వెల్లడించలేమని.. చర్చలు పూర్తయిన తరువాత అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని చెప్పారు.
తనకు గతంలో కోచింగ్ అనుభవం లేకపోయినా.. తాను క్రికెట్ ఆడిన విధానంలో బాధ్యతలను చక్కగానే నిర్వర్తించానని జయసూర్య అన్నారు. టెస్ట్లో 6వ స్థానానికి, టీ20ల్లో 6వ స్థానానికి తీసుకువచ్చానని.. తాను జట్టు దాదాపు 50 శాతం విజయం శాతం రేటుతో నడిపించానని తెలిపారు. తన ఒక్కడి వల్లే ఇది సాధ్యం కాలేదని.. తన కోచింగ్ స్టాఫ్ నుంచి మంచి సపోర్ట్ లభించిందన్నారు. అయితే ఈ ప్రపంచకప్లో తమ టీమ్ ప్రయాణం పట్ల సంతోషంగా లేనని చెప్పారు. జట్టు ఓటమి పట్ల చాలా బాధగా ఉందన్నారు.
"ప్రేక్షకుల గురించి నాకు చాలా బాధగా ఉంది. వారు జట్టుపై వారికి ఎంత నమ్మకం ఉందో నాకు తెలుసు. మ్యాచ్లను చూసేందుకు భారీగా వచ్చారు. వరల్డ్ కప్లో మొదటి మ్యాచ్ నుంచే వారు శ్రీలంకకు భారీ మద్దతును అందించారని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను దానికి ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడను. సూపర్-8లోనే వెనుదిగరగడం పట్ల వారు ఆందోళన చెందుతూ ఉండవచ్చు. బహుశా వారు మాపై కోపంగా ఉండవచ్చు. మమ్మల్ని తిట్టుకోవచ్చు." అంటూ జయసూర్య చెప్పుకొచ్చారు.
గ్రూప్ దశలో ఆస్ట్రేలియాపై అద్భుత విజయం సాధించిన శ్రీలంక.. చివరి మ్యాచ్లో జింబాబ్వే చేతిలో ఓటమి పాలైంది. అయితే అప్పటికే సూపర్ 8కు చేరుకున్నారు. లీగ్ స్టేజ్లో చక్కగా ఆడిన శ్రీలంక.. సూపర్ 8లో మాత్రం తేలిపోయింది. ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఓటమితో సెమీస్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. ఆఖరి మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్పై అద్భుతంగా పోరాడినా చివరికి ఐదు పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. శ్రీలంక వెళుతూ.. వెళుతూ పాకిస్థాన్ను కూడా ఇంటికి పంపించింది. చివరగా 2014లో ఛాంపియన్గా నిలిచిన శ్రీలంక.. ఆ తరువాత ఒక్కసారి కూడా సెమీ ఫైనల్ వరకు రాలేదు.
