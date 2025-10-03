Sania Mirza Kesari: సానియా మీర్జా కోసం జైలుకు వెళ్లిన సింగర్..ఆమె వల్ల 3 రోజులు జైల్లో ఉన్నాడు!

Sania Mirza Song Khesari Lal Yadav: పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్ తో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత, భారత మాజీ టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా తన కొత్త జీవితంలో బిజీగా ఉంది. వీటన్నిటి మధ్య సానియా మీర్జాతో టీమ్ ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీకి పెళ్లి అంటూ ఇటీవలే కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. వీరిద్దరూ పెళ్లికి రెడీ అయ్యారని విపరీతంగా న్యూస్ వైరల్ అయ్యాయి.
కానీ ఇప్పుడు అందమైన సానియా మీర్జా కోసం ఒక నటుడికి జైలు శిక్ష విధించిన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అవును.. సానియా మీర్జా గురించి పాట పాడినందుకు భోజ్పురి స్టార్ కేసరి లాల్ యాదవ్ జైలుకు వెళ్లారు. కారణం సానియా అతనిపై పరువు నష్టం దావా వేయడమే..
ఏం జరిగిందంటే?
2015లో ఖేసరి లాల్ సానియా మీర్జాపై ఒక పాటను కంపోజ్ చేశాడు. అది టెన్నిస్ స్టార్కు నచ్చలేదు. ఈ పాటపై సానియా కోపంగా ఉంది. ఆమె భోజ్పురి గాయకుడైన కేసరి లాల్ యాదవ్ పరువు నష్టం దావా వేసింది. ఈ పాట కూడా అప్పట్లో పెద్ద హిట్ అయ్యింది.
దీని తర్వాత.. కేసరి మూడు రోజులు జైలులో ఉన్నాడు. కానీ తరువాత బెయిల్పై విడుదలైన ఖేసరి స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. "సానియా మీర్జా పాకిస్తాన్ ఆటగాడు షోయబ్ మాలిక్తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ పాట రూపొందించాను. ఈ పాట విన్న తర్వాత, ఆమె నాపై పరువు నష్టం కేసు వేసింది. దీని కారణంగా, నేను మూడు రోజులు జైలులో గడపాల్సి వచ్చింది" అని అన్నారు.
