English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sania Mirza Kesari: సానియా మీర్జా కోసం జైలుకు వెళ్లిన సింగర్..ఆమె వల్ల 3 రోజులు జైల్లో ఉన్నాడు!

Sania Mirza Song Khesari Lal Yadav: సానియా మీర్జా కోసం ఒక నటుడికి జైలు శిక్ష విధించిన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అవును.. సానియా మీర్జా గురించి పాట పాడినందుకు భోజ్‌పురి స్టార్ కేసరి లాల్ యాదవ్ జైలుకు వెళ్లారు. ఎందుకో తెలుసా??

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 3, 2025, 06:49 PM IST

Trending Photos

Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
5
Kantara Chapter 1 1st day Collections
Kantara Chapter 1 First day Collections:‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. తొలిరోజే ఊహకందని ఊచకోత..
Sania Mirza Kesari: సానియా మీర్జా కోసం జైలుకు వెళ్లిన సింగర్..ఆమె వల్ల 3 రోజులు జైల్లో ఉన్నాడు!

Sania Mirza Song Khesari Lal Yadav: పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్ తో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత, భారత మాజీ టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా తన కొత్త జీవితంలో బిజీగా ఉంది. వీటన్నిటి మధ్య సానియా మీర్జాతో టీమ్ ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీకి పెళ్లి అంటూ ఇటీవలే కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. వీరిద్దరూ పెళ్లికి రెడీ అయ్యారని విపరీతంగా న్యూస్ వైరల్ అయ్యాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ ఇప్పుడు అందమైన సానియా మీర్జా కోసం ఒక నటుడికి జైలు శిక్ష విధించిన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అవును.. సానియా మీర్జా గురించి పాట పాడినందుకు భోజ్‌పురి స్టార్ కేసరి లాల్ యాదవ్ జైలుకు వెళ్లారు. కారణం సానియా అతనిపై పరువు నష్టం దావా వేయడమే..

ఏం జరిగిందంటే?
2015లో ఖేసరి లాల్ సానియా మీర్జాపై ఒక పాటను కంపోజ్ చేశాడు. అది టెన్నిస్ స్టార్‌కు నచ్చలేదు. ఈ పాటపై సానియా కోపంగా ఉంది. ఆమె భోజ్‌పురి గాయకుడైన కేసరి లాల్ యాదవ్ పరువు నష్టం దావా వేసింది. ఈ పాట కూడా అప్పట్లో పెద్ద హిట్ అయ్యింది.

దీని తర్వాత.. కేసరి మూడు రోజులు జైలులో ఉన్నాడు. కానీ తరువాత బెయిల్‌పై విడుదలైన ఖేసరి స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. "సానియా మీర్జా పాకిస్తాన్ ఆటగాడు షోయబ్ మాలిక్‌తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ పాట రూపొందించాను. ఈ పాట విన్న తర్వాత, ఆమె నాపై పరువు నష్టం కేసు వేసింది. దీని కారణంగా, నేను మూడు రోజులు జైలులో గడపాల్సి వచ్చింది" అని అన్నారు. 

Also REad: Snake Catcher: పింక్ శారీ కట్టి పాములతో ఆటాడిన పోరీ..ఆమె అందం చూసి పాములే షాక్ అయ్యాయి!

Also Read: 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Khesari lal YadavBhojpuri CinemaSania MirzaKhesari Lal Yadav ControversyKhesari Lal Yadav went to Jail

Trending News