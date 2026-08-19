Sania Mirza Second Marriage: భారత టెన్నిస్ దిగ్గజం సానియా మీర్జా మరోసారి వివాహం చేసుకోబోతున్నారనే వార్త సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ షోయబ్ మాలిక్తో విడాకుల తర్వాత దుబాయ్కి చెందిన ఒక విదేశీ వ్యక్తితో ఆమె వివాహం నిశ్చయమైనట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.
జాతీయ మీడియా కథనం ప్రకారం.. సదరు వ్యక్తి సానియా మీర్జాకు అత్యంత సన్నిహితుడని, గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అతని కోసమే సానియా దుబాయ్లో శాశ్వతంగా స్థిరపడినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ఈ సీక్రెట్ లవ్కు ఇరు కుటుంబాల నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించిందని, దుబాయ్లోనే అతికొద్ది మంది బంధుమిత్రుల సమక్షంలో రహస్యంగా వివాహ వేడుకకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. వస్తున్న ఈ పెళ్లి వార్తలపై సానియా మీర్జా గానీ, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
తొలి వివాహం, విడాకుల నేపథ్యం
భారత టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా 2010 ఏప్రిల్లో పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ మాలిక్ను ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 2018లో కుమారుడు ఇజాన్ మీర్జా మాలిక్ జన్మించాడు.
అయితే వీరిద్దరూ విడిపోవడానికి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. షోయబ్ మాలిక్ పాకిస్థాన్ నటి సనా జావేద్ను రెండో వివాహం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించిన తరుణంలో, సానియా కుటుంబం వారి విడాకుల విషయాన్ని బయటపెట్టింది. షోయబ్ వివాహేతర సంబంధాల వల్లే వారు విడిపోయినట్లు ప్రచారం జరిగింది. ప్రస్తుతం సానియా టెన్నిస్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత దుబాయ్లో ఉంటున్నారు.
గతంలోనూ వచ్చిన రూమర్లు
సానియా మీర్జా రెండో పెళ్లిపై ఇలాంటి వదంతులు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలోనూ ఓ టాలీవుడ్ హీరోతో, ఆ తర్వాత భారత క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీతో ఆమె పెళ్లి జరగనుందంటూ జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. అయితే అప్పట్లో ఆ వార్తలను సానియా పూర్తిగా ఖండించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆమె పెళ్లి వార్తలు ఇంటర్నెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
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