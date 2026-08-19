Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Sania Mirza Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన సానియా మీర్జా..లవర్ కోసమే దుబాయ్‌లో సెటిల్..త్వరలోనే పెళ్లి?

Sania Mirza Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన సానియా మీర్జా..లవర్ కోసమే దుబాయ్‌లో సెటిల్..త్వరలోనే పెళ్లి?

Sania Mirza Second Marriage: భారత టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి సానియా మీర్జా మరోసారి పెళ్లిపీటలు ఎక్కనున్నారా? ఇప్పుడు ఇదే విషయమై సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ నడుస్తోంది. దుబాయ్‌కి చెందిన ఓ వ్యక్తితో తాను పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు ఇటీవలే జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 19, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:01 AM IST
Sania Mirza Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన సానియా మీర్జా..లవర్ కోసమే దుబాయ్‌లో సెటిల్..త్వరలోనే పెళ్లి?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sania Mirza Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన సానియా మీర్జా..లవర్ కోసమే దుబాయ్‌లో సెటిల్..త్వరలోనే పెళ్లి?
2
3
4
5