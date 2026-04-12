  • Sanju Samson: నువ్వు మామూలోడివి కాదు సామీ.. 18 ఏళ్లుగా ధోనీకి సాధ్యం కానీ రికార్డుని సొంతం చేసుకున్న సంజూ శాంసన్‌

Sanju Samson: నువ్వు మామూలోడివి కాదు సామీ.. 18 ఏళ్లుగా ధోనీకి సాధ్యం కానీ రికార్డుని సొంతం చేసుకున్న సంజూ శాంసన్‌

Sanju Samson: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో CSK స్టార్ వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ ఎట్టకేలకు ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. శనివారం రాత్రి చెపాక్ వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సంజూ శాంసన్ బ్యాటుతో విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడుతూ శతకం పూర్తి చేశాడు. ఇదే క్రమంలో ధోనికి సాధ్యం కాని రికార్డును సంజూ శాంసన్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 12, 2026, 08:29 AM IST

Sanju Samson: నువ్వు మామూలోడివి కాదు సామీ.. 18 ఏళ్లుగా ధోనీకి సాధ్యం కానీ రికార్డుని సొంతం చేసుకున్న సంజూ శాంసన్‌

Sanju Samson New Record: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ స్టార్ వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ ఎట్టకేలకు ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. శనివారం రాత్రి చెపాక్ వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సంజూ శాంసన్ తన బ్యాటుతో విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడుతూ శతకం పూర్తి చేశాడు. ఇదే క్రమంలో ధోనికి సాధ్యం కాని రికార్డును సంజూ శాంసన్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

శనివారం రాత్రి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు బ్యాటర్లు అద్భుత బ్యాటింగ్ చేశారు. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో కేవలం రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 212 పరుగులు చేశారు. ఇందులో సంజూ శాంసన్ 115తో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. భారీ పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 189 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.

ఇక ఐపీఎల్‌లో ఇప్పటికే వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌లు ఓడిపోయిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ నాలుగో మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించింది. అయితే, తొలి మూడు మ్యాచ్‌లలో సంజూ శాంసన్ విఫలమయ్యాడు. ఢిల్లీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మాత్రం కేవలం 56 బంతుల్లోనే 15 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్ల సాయంతో 115 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో సంజూ ఓ అరుదైన రికార్డును తన అకౌంట్‌లో వేసుకున్నాడు.

ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే సీఎస్‌కే తరపున సెంచరీ బాదిన మొట్టమొదటి వికెట్ కీపర్‌గా సంజూ శాంసన్ రికార్డు నెలకొల్పాడు. 2008 నుండి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పూర్తిస్థాయి వికెట్ కీపర్‌గా ధోనీ ఉన్నాడు. అంటే 18 ఏళ్లుగా MS ధోనికి కూడా ఈ రికార్డు సాధ్యం కాలేదు. ధోనీ అత్యధిక స్కోర్ 84 పరుగులుగా ఉంది. బహుశా ధోనీ ఆరు లేదా ఏడు స్థానాల్లో బ్యాటింగ్‌కు రావడం కారణంగా మూడంకెల స్కోర్‌ను అందుకోలేకపోయాడు. కానీ, సంజూ శాంసన్ మాత్రం ఓపెనర్‌గా వచ్చి సెంచరీతో అదరగొట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Sanju SamsonSanju Samson New RecordChennai Super KingsIPL 2026MS Dhoni

