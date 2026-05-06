English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • క్రీడలు
  • Sanju Samson: 19 ఏళ్ల ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఏకైక ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించిన సంజూ శాంస‌న్

Sanju Samson: 19 ఏళ్ల ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఏకైక ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించిన సంజూ శాంస‌న్

Sanju Samson: టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో తన ఆటతో అదరగొట్టిన సంజూ శాంసన్.. ఐపీఎల్ 2026లో కూడా దూసుకెళ్తున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో మంగ‌ళ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌కు విజ‌యాన్ని అందించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో సంజూ 7 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్ల సాయంతో 87 ప‌రుగులు చేశాడు. ఈ క్ర‌మంలో సంజూ శాంస‌న్ ప‌లు రికార్డుల‌ను అందుకున్నాడు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 6, 2026, 10:53 AM IST

Trending Photos

DC vs CSK Highlights: చెన్నైకి భారీ ఊరట.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ చిత్తు చిత్తు 
7
DC vs CSK
DC vs CSK Highlights: చెన్నైకి భారీ ఊరట.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ చిత్తు చిత్తు 
MK Stalin: టీవీకే విజయ్‌ సునామీలో ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌ ఘోర ఓటమి!
6
Tamil Nadu Assembly Election Result 2026
MK Stalin: టీవీకే విజయ్‌ సునామీలో ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌ ఘోర ఓటమి!
Tower Air Cooler: Ac కొనని వారికి ఈ ఎయిర్‌ కూలర్ బెస్ట్‌.. అమెజాన్‌తో సగం ధరకే..
6
Havells Cooler
Tower Air Cooler: Ac కొనని వారికి ఈ ఎయిర్‌ కూలర్ బెస్ట్‌.. అమెజాన్‌తో సగం ధరకే..
World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!
6
King Kobra
World Poisonist Snake: ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఇదే.. దీని పాయిజన్ ఎంత డేంజర్ అంటే..!
Sanju Samson: 19 ఏళ్ల ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఏకైక ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించిన సంజూ శాంస‌న్

Sanju Samson Creates History: టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో తన ఆటతో అదరగొట్టిన సంజూ శాంసన్.. ఐపీఎల్ 2026లో కూడా దూసుకెళ్తున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో మంగ‌ళ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌కు విజ‌యాన్ని అందించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 52 బంతులు ఆడిన సంజూ శాంసన్.. 7 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్ల సాయంతో 87 ప‌రుగులు చేశాడు. ఈ క్ర‌మంలో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో ఢిల్లీపై ఈ అవార్డును అందుకోవ‌డం ఇది రెండో సారి కావ‌డం విశేషం. ఇదిలా ఉంటే సంజూ శాంస‌న్ ప‌లు రికార్డుల‌ను అందుకున్నాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

సంజూ శాంస‌న్ ఈ సీజ‌న్‌లో ఢిల్లీతో ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో క‌లిపి 202 ప‌రుగులు చేశాడు. ఒక్క‌సారి కూడా ఔట్ కాలేదు. ఈ క్ర‌మంలో 19 ఏళ్ల ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఢిల్లీపై ఓ సీజ‌న్‌లో 200 కంటే ఎక్కువ ప‌రుగులు చేసిన ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఐపీఎల్‌లో ఓ సీజ‌న్‌లో ఒకే జ‌ట్టుపై 200 కంటే ఎక్కువ ప‌రుగులు సాధించిన వికెట్ కీప‌ర్‌గా శాంస‌న్ రికార్డుల‌కు ఎక్కాడు.

ఓ సీజ‌న్‌లో ఒకే ప్ర‌త్య‌ర్థిపై అత్య‌ధిక ప‌రుగులు చేసిన వికెట్ కీప‌ర్లు వీరే..
1. సంజూ శాంస‌న్ (సీఎస్‌కే) – ఢిల్లీపై 202 ప‌రుగులు (2026లో)
2. కేఎల్ రాహుల్ – ఆర్‌సీబీపై 193 ప‌రుగులు (2019లో)
3. న‌మ‌న్ ఓజా – సీఎస్‌కే పై 174 ప‌రుగులు (2010లో)
4. కేఎల్ రాహుల్ – ముంబై పై 171 ప‌రుగులు (2020లో)
5. క్వింట‌న్ డికాక్ – ఆర్‌సీబీపై 168 ప‌రుగులు (2016లో)
6. బ్రెండ‌న్ మెక్‌కల్ల‌మ్ – ఆర్‌సీబీపై 158 ప‌రుగులు (2008లో)
7. ఆడ‌మ్ గిల్‌క్రిస్ట్ – ఢిల్లీపై 157 ప‌రుగులు (2009లో)

ఇక మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 155 ప‌రుగులు చేసింది. ఢిల్లీ బ్యాట‌ర్ల‌లో స‌మీర్ రిజ్వీ (40 నాటౌట్), ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (38) లు రాణించారు. చెన్నై బౌల‌ర్ల‌లో నూర్ అహ్మ‌ద్ రెండు, అకేల్ హోసేన్, ముఖేష్ చౌదరి, గుర్జప్రీత్ సింగ్, జామీ ఓవర్టన్ లు త‌లా ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు. ఆ త‌రువాత చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ 156 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని 17.3 ఓవ‌ర్ల‌లో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. సీఎస్‌కే బ్యాట‌ర్ల‌లో సంజూ శాంస‌న్ (87 నాటౌట్) హాఫ్ సెంచ‌రీ చేశాడు. కార్తీక్ శ‌ర్మ (41 నాటౌట్ ) రాణించాడు. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల‌లో అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌, లుంగి ఎంగిడి చెరో వికెట్ తీశారు.

Also Read: SRH Vs PBKS Preview: పంజాబ్ ప్లేఆఫ్స్‌కు వెళ్తుందా? హైదరబాద్ మరో విజయం సాధిస్తుందా? పంజాబ్ Vs హైదరాబాద్ ప్లేయింగ్ 11 ఇదే?

Also Read: TG Jowar Distribution: రేవంత్ సర్కార్ శుభవార్త.. ఇకపై రేషన్ కార్డు మీద పూర్తి ఉచితంగా జొన్నల పంపిణీ!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sanju SamsonSanju Samson Creates HistoryIPL 2026CSK vs DCChennai Super Kings

Trending News