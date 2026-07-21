Sanju Samson on Ishan Kishan: సంజూ శాంసన్.. ఎన్నోసార్లు టీమ్కు సెలెక్ట్ అయినా.. ఆడిన మ్యాచ్ల కంటే రిజర్వ్ బెంచ్పైనే కూర్చున్న మ్యాచ్లే ఎక్కువగా ఉంటాయి. తుది జట్టులో అవకాశం దక్కిన ప్రతిసారి తనను తాను నిరూపించుకోవాల్సిందే. ఎవరైనా కొత్త ప్లేయర్ వస్తే.. ముందు వేటు వేసేది కూడా సంజూ శాంసన్ మీదనే.. ఇటీవల టీ20 వరల్డ్ కప్ విజయంలో సంజూ శాంసన్ పాత్రను ఎవరూ అంత ఈజీగా మర్చిపోలేరు. క్వార్టర్ ఫైనల్ నుంచి ఫైనల్ వరకు భారత్ను ఒంటి చెత్తో గెలిపించినా.. సంజూకు ఇప్పటికీ తుది జట్టులో చోటు గ్యారంటీ లేకపోవడం ఎంత దురదృష్టకరమో అర్థమవుతోంది. ఒకటి రెండు మ్యాచ్లు ఆడకపోతే.. వెంటనే సంజూపై వేటు వేసేస్తున్నారు. రీసెంట్గా వరుసగా మూడు మ్యాచ్లు సరిగా ఆడకపోయేసరికి.. ఇంగ్లాండ్పై సంజూను కాదని వైభవ్ సూర్యవంశీని ఆడించారు. మళ్లీ చివరి టీ20 మ్యాచ్కు సంజూ శాంసన్ను పక్కనపెట్టేశారు. అంతేకాదు విశ్రాంతి పేరుతో జింబాబ్వే సిరీస్కు కూడా ఎంపిక చేయలేదు. సంజూ ఆడుతోంది ఒకే ఫార్మాట్ అయినా.. ఇలా అర్ధాంతరంగా రెస్ట్ ఇవ్వడం ఏమిటి అని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఇక టీ20 ప్రపంచకప్కు ముందు తన స్థానం ఎంత ప్రమాదంలో పడిందో.. ఇషాన్ కిషన్ ఊహించని విధంగా రీఎంట్రీతో తాను ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాడో సంజూ శాంసన్ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఓపెన్గా చెప్పేశాడు. టీ20 ప్రపంచకప్కు ముందు తనకు లభించిన అవకాశాలను తాను సరిగ్గా వినియోగించుకోలేకపోయానని నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నాడు. "టీ20 ప్రపంచకప్కు ముందు న్యూజిలాండ్పై నాకు ఐదు మ్యాచులు ఆడే అవకాశం వచ్చింది. కానీ ఆ మ్యాచుల్లో నా స్కోర్లు చూస్తే 24, 6, 6, 10, 0 మాత్రమే. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఇషాన్ కిషన్ టీమిండియాలోకి ఊహించని రీతిలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో జార్ఖండ్ తరఫున ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్లను గెలిపించి జట్టులోకి వచ్చాడు. రాగానే ఒక మ్యాచ్లో 70 పైచిలుకు పరుగులు, మరో మ్యాచ్లో సెంచరీ బాది వేరే లెవెల్లో బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఆ సమయంలో ఇషాన్ నాకంటే చాలా ముందున్నాడని నాకు స్పష్టంగా కనిపించింది" అని సంజూ చెప్పుకొచ్చాడు.
తానైతే ఫామ్లో లేనని, అదే సమయంలో మరొకరు వచ్చి వరుసగా పరుగులు సాధిస్తుంటే ఏ మేనేజ్మెంట్ అయినా ఇన్-ఫామ్ బ్యాటర్నే ఎంచుకుంటుందని సంజూ శాంసన్ అన్నాడు. "ఐదు మ్యాచుల్లో వరుసగా ఫెయిల్ అయిన ప్లేయర్ను పక్కనపెట్టి, ఫామ్లో ఉన్న ఆటగాడినే ఎవరైనా టీ20 ప్రపంచకప్కు ఎంపిక చేస్తారు. అందుకే నాకు ప్రపంచకప్ తలుపులు పూర్తిగా మూసుకుపోయాయని అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాను. ఇక జరగాల్సింది ఎలాగో జరిగిపోయింది. నేను సైలెంట్గా బెంచ్పై కూర్చుని డగౌట్ నుంచి చప్పట్లు కొట్టడమే బాకీ అని మానసికంగా సిద్ధపడిపోయాను" అని అన్నాడు.
అయితే క్రికెట్లో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేమని, ఒక్క రోజులోనే అంతా మారిపోతుందన్నాడు సంజూ. ఆ తర్వాత తనకు లభించిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మూడు హాఫ్ సెంచరీలు బాది.. రీఎంట్రీ ఇవ్వడం తనకే నమ్మశక్యంగా అనిపించలేదన్నాడు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో తన భార్య ఇచ్చిన సూచన తనను ఎంతగానో మార్చిందన్నాడు. వరల్డ్ కప్ జట్టులో చోటే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని నెట్స్లో తీవ్రంగా శ్రమించానని.. ప్రాణాలన్నీ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేసినా ఐదు మ్యాచుల్లో తన అత్యధిక స్కోరు 24 మాత్రమేనని అన్నాడు. ఆ సమయంలో కేవలం గంటల తరబడి ప్రాక్టీస్ చేయడమే కాకుండా, ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో తన భార్య నాకు గుర్తుచేసిందన్నాడు. ప్రాక్టీస్ మాత్రమే సమాధానం కాదని, మైండ్ ఫ్రీగా ఉంచుకోవడమే అసలైన సక్సెస్ అని ఆ సిరీస్ తనకు నేర్పిందని సంజూ శాంసన్ గుర్తుచేసుకున్నాడు.