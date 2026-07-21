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'వరల్డ్ కప్‌ ఆశలు వదిలేసుకున్నా.. బెంచ్‌పై కూర్చుని చప్పట్లు కొట్టడమే నా పని అనుకున్నా..' సంజూ షాకింగ్ కామెంట్స్

Sanju Samson on Ishan Kishan: టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు ముందు ఇషాన్ కిషన్ టీమిండియాలోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వడంపై తన మనసులోని మాటను పంచుకున్నాడు సంజూ శాంసన్. ఇషాన్ రాకతో ఇక తాను బెంచ్‌పై కూర్చొని చప్పట్లు కొట్టడమే తన పని అనుకున్నానని చెప్పాడు. కివీస్ సిరీస్‌లో తనకు వచ్చిన అవకాశాలను వినియోగించుకోలేకపోయానని ఒప్పుకున్నాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 21, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:19 PM IST
'వరల్డ్ కప్‌ ఆశలు వదిలేసుకున్నా.. బెంచ్‌పై కూర్చుని చప్పట్లు కొట్టడమే నా పని అనుకున్నా..' సంజూ షాకింగ్ కామెంట్స్
Image Credit: Sanju Samson (Source: Gemeni AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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'వరల్డ్ కప్‌ ఆశలు వదిలేసుకున్నా.. బెంచ్‌పై కూర్చుని చప్పట్లు కొట్టడమే నా పని అనుకున్నా..' సంజూ షాకింగ్ కామెంట్స్
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