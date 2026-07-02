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మీ కంటే నత్తే నయం భయ్యా.. తుది జట్టు నుంచి ఈ ఇద్దరు స్టార్ క్రికెటర్లు ఔట్..!

India Vs England Playing 11: ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగే రెండో టీ20 మ్యాచ్‌కు టీమిండియా తుది జట్టులో మార్పులు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇద్దరు స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ల స్థానంలో ఇద్దరు యంగ్ ప్లేయర్లకు అవకాశం ఇస్తారని చెబుతున్నారు. ఇంతకు ఎవరు ఆ ప్లేయర్లు..?

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 02, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:17 PM IST
మీ కంటే నత్తే నయం భయ్యా.. తుది జట్టు నుంచి ఈ ఇద్దరు స్టార్ క్రికెటర్లు ఔట్..!
Image Credit: India Vs England (Source: X/BCCI)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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మీ కంటే నత్తే నయం భయ్యా.. తుది జట్టు నుంచి ఈ ఇద్దరు స్టార్ క్రికెటర్లు ఔట్..!
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