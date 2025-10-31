Sara Tendulkar: సచిన్ కూతురు కోట్లు సంపాదిస్తుంది..రోజుకు రూ.30 లక్షలు..జాబ్ చేయకుండానే కోట్లకు కోట్లు!

Sara Tendulkar Net Worth: క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ సోషల్ మీడియాలో నిరంతరం ఏదో ఒక కారణంతో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటుంది. మోడల్, వెల్నెస్, పోషకాహార నిపుణురాలిగా సారా తనకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకుంది. ఆమె అక్టోబర్ 12, 1997న జన్మించింది. లండన్లో పోషకాహార నిపుణుల విద్యను అభ్యసించింది. ఆమె యూనివర్శిటీ కాలేజ్ లండన్ నుండి క్లినికల్, పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీని కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా ఆమె సచిన్ టెండూల్కర్ ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ కూడా. ఈ ఫౌండేషన్ క్రీడలు, ఆరోగ్యం, విద్య కార్యక్రమాలపై దృష్టి పెడుతుంది. సారాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 7.4 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. సారా సోషల్ మీడియా ద్వారా మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తుంది.
కొన్ని వార్తాసంస్థల నివేదిక ప్రకారం.. సారా టెండూల్కర్ ప్రతి Instagram పోస్ట్కు దాదాపు రూ.25 నుండి 30 లక్షలు సంపాదిస్తుంది. అందువల్ల, ఆమె దేశంలో అత్యధికంగా చెల్లించే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లులో ఒకరిగా నిలిచింది. సారా మొత్తం ఆస్తులు దాదాపు రూ.1 నుండి 1.5 కోట్లుగా ఉంది. ఆమె వివిధ బ్రాండ్లు, మోడలింగ్, ఆమె ఆన్లైన్ స్టోర్ సారా ప్లానర్స్ కోసం ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా సంపాదిస్తుంది. ఆమె Agio Luxe, Laneige వంటి పెద్ద బ్రాండ్లతో పనిచేసింది.
ఇటీవల టూరిజం ఆస్ట్రేలియా '130 మిలియన్ డాలర్ల' ప్రచారానికి భారతీయ ముఖచిత్రంగా ఆమెను ఎంపిక చేశారు. ఈ సందర్భంగా సారా మాట్లాడుతూ.. "ఆస్ట్రేలియాలో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా నన్ను ఇక్కడికి పిలుస్తూనే ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడానికి ఇష్టపడతాను. సందడిగా ఉండే నగరాల నుండి నిశ్శబ్ద బీచ్లు, వన్యప్రాణుల వరకు... పర్యాటకులు ఇక్కడ అనుభవించడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియాలో నా సెలవుల్లో, నేను సర్ఫింగ్, స్నార్కెలింగ్, వివిధ రకాల ఆహారాలు, కాఫీ సంస్కృతిని పూర్తిగా ఆస్వాదించాను" అని వెల్లడించారు.
దీనితో పాటు సారా టెండూల్కర్ కు సొంతంగా పైలేట్స్ అకాడమీ ఉంది. ముంబైలోని అంధేరిలో ఆమెకు ఈ అకాడమీ ఉంది. ఆమె ఇటీవల తన 28వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంది. ఆమె సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు ఈ పుట్టినరోజు వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఈసారి సోదరుడు అర్జున్ టెండూల్కర్, అతని కాబోయే భార్య సానియా చందోక్ కూడా ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.
