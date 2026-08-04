Gautam Gambhir vs Senior Indian Players: టీమిండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో వాతావరణంపై కొత్త వార్తలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ పనితీరు, ఆయన కోచింగ్ స్టైల్పై జట్టులోని సీనియర్ ఆటగాళ్లు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై బీసీసీఐ పెద్దలతో పాటు కొంతమంది మాజీ క్రికెటర్లకు అనధికారికంగా తమ అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. గంభీర్ ఆధ్వర్యంలో ఆడటానికి సుముఖంగా లేమని చెప్పినట్లు క్రీడా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఓటములకు ఆయన బాధ్యత తీసుకోకపోవడం బోర్డుకు కూడా నచ్చలేదని పేర్కొంటున్నాయి. ఇటీవల కోచింగ్ స్టాఫ్లో మార్పులు చేసిన బీసీసీఐ.. శ్రీలంక టూర్లో ఫలితాల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గౌతమ్ గంభీర్కు ఏడాది క్రితం ఉన్నంత అధికారం.. సపోర్ట్ బీసీసీఐ నుంచి లభించడం లేదని సమాచారం.
రెడ్ బాల్ క్రికెట్తో పాటు ఇటీవల పర్యటనల్లో భారత జట్టు వరుస పరాజయాలను చవిచూసింది. అయితే మ్యాచ్లలో ఓటమి ఎదురైనప్పుడు మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయాలకు బాధ్యత వహించకుండా.. గంభీర్ ఆటగాళ్లపై, సపోర్ట్ స్టాఫ్ లేదా బీసీసీఐ 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్'పై నిందలు వేస్తున్నారనే భావన జట్టులో బలపడింది. పదే పదే ప్లేయర్లను, ఇతర విషయాలను టార్గెట్ చేస్తూ కోచింగ్ స్టాఫ్ బాధ్యత నుంచి తప్పుకుంటున్నారనే గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. దక్షిణాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియాల చేతిలో భారత్ ఓడిపోయిన తర్వాత.. ఓటమికి బాధ్యత ఆటగాళ్లపై మోపి గతంలో విమర్శల నుండి తప్పించుకున్నాడని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
గతంలో రాహుల్ ద్రవిడ్ నుంచి బాధ్యతలు స్వీకరించిన గంభీర్కు బీసీసీఐ పూర్తి స్థాయిలో స్వేచ్ఛనిచ్చింది. సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఎంపికలోనూ ఆయనకు పెద్దపీట వేసింది. ప్రస్తుతం బీసీసీఐ ఇప్పటికీ గంభీర్కు మద్దతు ఉన్నా.. జట్టులో వస్తున్న ఈ అంతర్గత విభేదాలు, సీనియర్ల ఫిర్యాదులను బోర్డు సీరియస్గానే పరిగణిస్తోంది. ఆసియా కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, టీ20 వరల్డ్ కప్ వంటి వైట్ బాల్ టోర్నీల్లో భారత్ మెరుగైన ప్రదర్శన చేసినా.. టెస్టు క్రికెట్లో మాత్రం జట్టు ప్రదర్శన దారుణంగా పడిపోయింది. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం 5వ స్థానంలో ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభం కానున్న శ్రీలంకతో రెండు టెస్టుల సిరీస్ గంభీర్ భవిష్యత్కు కీలకంగా మారనుంది. ఈ సిరీస్లోనూ జట్టు విఫలమైతే గంభీర్ కోచింగ్ పదవిపై వేటు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. 2027 ప్రపంచ కప్కు సమయం ఏడాది మాత్రమే ఉండడంతో బీసీసీఐ ఇప్పటికిప్పుడు కోచ్ను మార్చే పరిస్థితి లేదని మరికొందరు అంటున్నారు.