Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /టీమిండియాలో కలకలం.. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌పై సీనియర్ ప్లేయర్లు ఫిర్యాదు..!

టీమిండియాలో కలకలం.. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌పై సీనియర్ ప్లేయర్లు ఫిర్యాదు..!

Gautam Gambhir vs Senior Indian Players: టీమిండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో మళ్లీ విభేదాల మొదలయ్యాయా..? హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ పనితీరుపై సీనియర్ ఆటగాళ్లు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారా..? గంభీర్ కోచింగ్ స్టైల్ నచ్చక కొంతమంది సీనియర్ ప్లేయర్లు ఏకంగా బీసీసీఐ పెద్దలనే ఆశ్రయించినట్లు తెలుస్తోంది. వరుస పరాజయాలకు బాధ్యత వహించకుండా తమపై నిందలు వేస్తున్నారంటూ ఫిర్యాదు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతుండటంతో భారత క్రికెట్‌లో ఈ వార్త ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 04, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:07 PM IST
టీమిండియాలో కలకలం.. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌పై సీనియర్ ప్లేయర్లు ఫిర్యాదు..!
Image Credit: Gautam Gambhir (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
టీమిండియాలో కలకలం.. హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్‌పై సీనియర్ ప్లేయర్లు ఫిర్యాదు..!
2
3
4
5