English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shai Hope: వికెట్లను బ్యాట్‌తో కొట్టిన బ్యాట్స్‌మెన్..వైడ్ పోయే బాల్‌ను కదిలించి మరీ ఔటయ్యాడు!

Shai Hope Dismissal: ఒక బ్యాట్స్‌మన్ విచిత్రంగా ఔట్ అయిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వైడ్ పోయే బాల్‌ను బ్యాట్స్‌మెన్ కదిలించి మరీ ఔట్ అయ్యాడు. ఈ విచిత్ర సంఘటన కరేబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (CPL) లో జరిగింది. ఈ టోర్నీలో గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మన్ షై హోప్ చాలా విచిత్రమైన రీతిలో ఔట్ అయ్యాడు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 31, 2025, 12:27 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!
6
Nagarjuna Net Worth
Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!
Shai Hope: వికెట్లను బ్యాట్‌తో కొట్టిన బ్యాట్స్‌మెన్..వైడ్ పోయే బాల్‌ను కదిలించి మరీ ఔటయ్యాడు!

Shai Hope Dismissal: ఒక బ్యాట్స్‌మన్ విచిత్రంగా ఔట్ అయిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వైడ్ పోయే బాల్‌ను బ్యాట్స్‌మెన్ కదిలించి మరీ ఔట్ అయ్యాడు. ఈ విచిత్ర సంఘటన కరేబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (CPL) లో జరిగింది. ఈ టోర్నీలో గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మన్ షై హోప్ చాలా విచిత్రమైన రీతిలో ఔట్ అయ్యాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

వెస్టిండీస్ వన్డే, టీ20 కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ కరేబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (CPL)లో గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ తరపున ఆడుతున్నాడు. గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మన్ షాయ్ హోప్ 28 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌తో 39 పరుగులు చేసి అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. కానీ అంతలో ఎవరూ ఊహించని సంఘటన జరిగింది. షాయ్ హోప్ వైడ్ వెళ్లే బాల్ ను రివర్స్ లో ఆడేందుకు ప్రయత్నించాడు. 

షాయ్ హోప్ ఎవరూ కలలో కూడా ఊహించలేని విధంగా ఔట్ అయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్ 15వ ఓవర్లో, ట్రిన్‌బాగో నైట్ రైడర్స్ ఫాస్ట్ బౌలర్ టెరెన్స్ హిండ్స్ ఆఫ్ స్టంప్ అవతలకు షాయ్ హోప్‌కు తొలి బంతిని వేశాడు. షాయ్ హోప్ ఈ వైడ్ బాల్‌పై రివర్స్ ర్యాంప్ షాట్ ఆడటానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ అంతలోనే అతను తన బ్యాట్‌ను స్టంప్ మీదుగా కొట్టాడు. షాయ్ హోప్ 29 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసిన తర్వాత హిట్ వికెట్‌గా ఔట్ అయ్యాడు. ఈ విచిత్రమైన వికెట్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

మ్యాచ్ ఫలితం ఏమిటి?
ఈ మ్యాచ్‌లో ట్రిన్‌బాగో నైట్ రైడర్స్ 8 వికెట్ల తేడాతో గయానా అమెజాన్ వారియర్స్‌ను ఓడించింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 163 పరుగులు చేసింది. గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ ట్రిన్‌బాగో నైట్ రైడర్స్‌కు 164 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ట్రిన్‌బాగో నైట్ రైడర్స్ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి 17.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 169 పరుగులు చేసి మ్యాచ్‌ను గెలుచుకుంది.

Also Read: Snake Video: మనిషి పైకి ఎక్కిన 18 అడుగుల భయంకరమైన త్రాచుపాము..ఏనుగైనా ఒక్క కాటుతో చనిపోతుంది!

Also Read: Snake Video: చనిపోయన పాము కూడా కాటేస్తుందా? ఇదే నిజమైన సాక్ష్యం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Shai Hope dismissalBizarre DismissalHit wicket Out On a wide ballCPL 2025Shai Hope

Trending News