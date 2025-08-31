Shai Hope Dismissal: ఒక బ్యాట్స్మన్ విచిత్రంగా ఔట్ అయిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వైడ్ పోయే బాల్ను బ్యాట్స్మెన్ కదిలించి మరీ ఔట్ అయ్యాడు. ఈ విచిత్ర సంఘటన కరేబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (CPL) లో జరిగింది. ఈ టోర్నీలో గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మన్ షై హోప్ చాలా విచిత్రమైన రీతిలో ఔట్ అయ్యాడు.
వెస్టిండీస్ వన్డే, టీ20 కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ కరేబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (CPL)లో గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ తరపున ఆడుతున్నాడు. గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మన్ షాయ్ హోప్ 28 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్తో 39 పరుగులు చేసి అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. కానీ అంతలో ఎవరూ ఊహించని సంఘటన జరిగింది. షాయ్ హోప్ వైడ్ వెళ్లే బాల్ ను రివర్స్ లో ఆడేందుకు ప్రయత్నించాడు.
షాయ్ హోప్ ఎవరూ కలలో కూడా ఊహించలేని విధంగా ఔట్ అయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్ 15వ ఓవర్లో, ట్రిన్బాగో నైట్ రైడర్స్ ఫాస్ట్ బౌలర్ టెరెన్స్ హిండ్స్ ఆఫ్ స్టంప్ అవతలకు షాయ్ హోప్కు తొలి బంతిని వేశాడు. షాయ్ హోప్ ఈ వైడ్ బాల్పై రివర్స్ ర్యాంప్ షాట్ ఆడటానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ అంతలోనే అతను తన బ్యాట్ను స్టంప్ మీదుగా కొట్టాడు. షాయ్ హోప్ 29 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసిన తర్వాత హిట్ వికెట్గా ఔట్ అయ్యాడు. ఈ విచిత్రమైన వికెట్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Unbelievable scenes! 😮
Hit wicket off a wide! 💥#CPL25 #TKRvGAW #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #Sky365 pic.twitter.com/L89OhDqcuB
— CPL T20 (@CPL) August 31, 2025
మ్యాచ్ ఫలితం ఏమిటి?
ఈ మ్యాచ్లో ట్రిన్బాగో నైట్ రైడర్స్ 8 వికెట్ల తేడాతో గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ను ఓడించింది. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 163 పరుగులు చేసింది. గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ ట్రిన్బాగో నైట్ రైడర్స్కు 164 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ట్రిన్బాగో నైట్ రైడర్స్ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి 17.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 169 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను గెలుచుకుంది.
Also Read: Snake Video: మనిషి పైకి ఎక్కిన 18 అడుగుల భయంకరమైన త్రాచుపాము..ఏనుగైనా ఒక్క కాటుతో చనిపోతుంది!
Also Read: Snake Video: చనిపోయన పాము కూడా కాటేస్తుందా? ఇదే నిజమైన సాక్ష్యం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook