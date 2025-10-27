English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Shreyas Iyer: అయ్యో పాపం.. ఐసీయూలో శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌.. సిడ్నీలో కళ్లు చెదిరే క్యాచ్ తర్వాత అంత‌ర్గ‌త ర‌క్త‌స్రావం..!

Shreyas Iyer: అయ్యో పాపం.. ఐసీయూలో శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌.. సిడ్నీలో కళ్లు చెదిరే క్యాచ్ తర్వాత అంత‌ర్గ‌త ర‌క్త‌స్రావం..!

Shreyas Iyer: టీమిండియా వ‌న్డే వైస్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్ సిడ్నీలోని ఓ ఆస్ప‌త్రిలో ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఆసీస్‌తో సిడ్నీ వేదిక‌గా జ‌రిగిన మూడో వ‌న్డేలో అయ్య‌ర్ గాయ‌ప‌డిన సంగ‌తి తెలిసిందే. క్యాచ్ పట్టే టైమ్‌లో శ్రేయాస్ బలంగా నేలను గుద్దుకోవడంతో.. అతడి పక్కటెములకు గాయమైంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:02 PM IST

Shreyas Iyer: అయ్యో పాపం.. ఐసీయూలో శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌.. సిడ్నీలో కళ్లు చెదిరే క్యాచ్ తర్వాత అంత‌ర్గ‌త ర‌క్త‌స్రావం..!

Shreyas Iyer Admitted To Icu In Sydney: సిడ్నీ వేదిక‌గా ఆసీస్‌తో జరిగిన మూడో వన్డేలో హ‌ర్షిత్ రాణా బౌలింగ్‌లో ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ అలెక్స్ కేరీ షాట్ ఆడ‌గా అది మిస్‌టైమింగ్ కావ‌డంతో బంతి గాల్లోకి లేచింది. బ్యాక్‌వ‌ర్డ్ పాయింట్ నుంచి బ్యాక్‌కి ప‌రిగెత్తిన శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్.. డైవ్ చేస్తూ కళ్లు చెదిరే క్యాచ్ అందుకున్నాడు. అయితే ఈ క్యాచ్‌ను అందుకునే స‌మ‌యంలో శ్రేయాస్ బ‌లంగా నేల‌ను గుద్దుకోవడంతో.. అత‌డి ప‌క్క‌టెముకల‌కు గాయ‌మైంది. ఫిజియో వ‌చ్ చూడగా.. శ్రేయాస్ తీవ్ర‌మైన నొప్పితో బాధ‌ప‌డుతుండ‌డంతో గ్రౌండ్‌ నుండి వెళ్లిపోయాడు.

ఇక వెంట‌నే బీసీసీఐ వైద్య బృందం శ్రేయాస్‌ను సిడ్నీలోని ఓ ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. అక్క‌డ నిర్వ‌హించిన వైద్య ప‌రీక్ష‌ల్లో.. శ్రేయాస్‌కి అంత‌ర్గ‌త ర‌క్త‌స్రావం అవుతున్న‌ట్లు రిపోర్టులో వ‌చ్చింది. దీంతో అతన్ని ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్న‌ట్లు పీటీఐ తెలిపింది.

ఓ బీసీసీఐ అధికారి మాట్లాడుతూ.. శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్ ప‌క్క‌టెముక‌ల్లో గాయ‌మైంది. రిపోర్టుల్లో అత‌డికి ర‌క్త‌స్రావం అవుతున్న‌ట్లు గుర్తించారు. వెంట‌నే అత‌డిని ఐసీయూలో చేర్చాం. క‌నీసం 2 నుంచి 7 రోజుల పాటు అత‌డు వైద్యుల ప‌ర్య‌వేక్ష‌ణ‌లోనే ఉంటాడు. ర‌క్త‌స్రావం ఆగి, ఇన్ఫెక్ష‌న్ కాకుండా ఉంటే అప్పుడు త‌దుప‌రి చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటారన్నాడు.

మరో బీసీసీఐ అధికారి మాట్లాడుతూ.. శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ గాయ‌ప‌డిన వెంట‌నే టీమ్ డాక్ట‌ర్, ఫిజియో ఎలాంటి అవ‌కాశాల‌ను తీసుకోలేదు. వెంట‌నే అత‌డిని ఆస్ప‌త్రికి తీసుకువెళ్లారు. లేక‌పోతే అత‌డికి ప్రాణాల మీద‌కు వ‌చ్చి ఉండొచ్చు. ప్ర‌స్తుతం అత‌డి ఆరోగ్య ప‌రిస్థితి నిల‌క‌డ‌గానే ఉంది. శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ ఎంతో ధృఢ‌మైన వ్య‌క్తి.. అత‌డు త్వ‌ర‌గా కోలుకుని వ‌స్తాడని చెప్పాడు.

నిజానికి శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్ మూడు వారాల్లో కోలుకుంటాడని మొదట వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. ఇప్పుడు అంత‌ర్గ‌త ర‌క్త‌స్రావం జ‌రుగుతుండ‌డంతో అత‌డు కోలుకునేందుకు ఎక్కువ స‌మ‌యం ప‌ట్టే అవ‌కాశం ఉంది. దీంతో అత‌డు చాలా కాలం పాటు ఆట‌కు దూరం అయ్యే అవ‌కాశం కనిపిస్తుంది. ఈ క్ర‌మంలో శ్రేయాస్ అయ్యర్ ద‌క్షిణాప్రికాతో వ‌న్డే సిరీస్‌కు అందుబాటులో ఉండ‌క‌పోవ‌చ్చు.

Also Read: Virat Kohli: విరాట్ కోహ్లీ ఒక్క ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌తో సంపాదించే అమౌంట్ ఎంతో తెలుసా..? మనం కలలో కూడా ఊహించలేం..!

Also Read: Rohit Sharma: సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేసిన రోహిత్ శ‌ర్మ.. నేను, కోహ్లీ మ‌ళ్లీ ఆసీస్‌లో ఆడ‌తామో లేదో తెలియ‌దు..!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shreyas Iyer In IcuShreyas IyerShreyas Iyer Admitted To Icu In SydneyShreyas Iyer InjuryInd vs Aus

