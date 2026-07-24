Shreyas Iyer Dhoni Toss Record: భారత క్రికెట్ జట్టు ప్రస్తుతం జింబాబ్వే పర్యటనలో ఉంది. ప్రస్తుతం జింబాబ్వేతో టీమ్ఇండియా మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడుతోంది. ఇటీవలే జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా ఘనవిజయం సాధించింది. 7 వికెట్లు నష్టపోయి మరో 40 బంతులు మిగిలుండగానే గెలుపును సాధించింది.
అయితే ఇదే టీమ్ ఇంతకు ముందు ఐర్లాండ్తో జరిగిన టీ20 మ్యాచ్ల్లో 0-2, ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో 0-4 తేడాతో వైట్ వాష్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇలాంటి వరుస ఓటముల తర్వాత భారత్కు ఈ విజయం ఓదార్పును ఇచ్చినట్లు అయ్యింది. అయితే జింబాబ్వేతో మరో రెండు టీ20 మ్యాచ్లు సిరీస్లో భాగంగా ఆడాల్సి ఉంది. అయితే రాబోయే మ్యాచ్ల్లోనూ సత్తా చాటాలని టీమ్ఇండియా భావిస్తోంది.
నిన్న (జూలై 23) జింబాబ్వేతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 125 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. భారత జట్టు తరఫున ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్ చెరో 2 వికెట్లు తీసుకున్నారు. మాదేవెర్ 39 పరుగులు, మరుమణి 27 పరుగులు, ర్యాన్ పెర్ల్ 26 పరుగులు చేశారు. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్, అభిషేక్ శర్మ 1, సూర్యవంశీ 50, ఇషాన్ కిషన్ 35, శ్రేయస్ అయ్యర్ 28*, తిలక్ వర్మ 6* పరుగులతో 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం నమోదు చేసింది.
మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్: సూర్యవంశీ
ఆ విషయంలో వైభవ్ సూర్యవంశీ నిన్న 18 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ సాధించి రికార్డు సృష్టించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. మిగిలిన తదుపరి రెండు మ్యాచ్లు రేపు (జూలై 25), ఎల్లుండి (జూలై 26) హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ గ్రౌండ్లో జరుగుతాయి.
ధోనీ రికార్డు బ్రేక్..
భారత జట్టు విజయంతో పాటు, టీ20ఐ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఒక కొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. అంతేకాదు, భారత జట్టు అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్గా పరిగణించబడే ఎంఎస్ ధోనీని శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇప్పుడు అధిగమించాడు. దీని గురించి మరిన్ని వివరాలను మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.
కెప్టెన్గా శ్రేయస్ అయ్యర్ తన తొలి 8 టీ20ఐలలో టాస్ గెలిచాడు. అంతేకాకుండా, వరుసగా తన తొలి 8 టీ20ఐలలో టాస్ గెలిచిన తొలి కెప్టెన్గా కూడా శ్రేయస్ అయ్యర్ నిలిచాడు. బహమాస్కు చెందిన గ్రెగొరీ టేలర్ తన తొలి 7 మ్యాచ్లలో 7 సార్లు టాస్ గెలిచాడు.
గతంలో, భారత మాజీ కెప్టెన్ ధోనీ కూడా మే 2010 నుండి ఫిబ్రవరి 2012 వరకు వరుసగా 7 టీ20ఐలలో టాస్ గెలిచాడు. ఇప్పుడు శ్రేయస్ అయ్యర్ దీనిని కూడా అధిగమించాడు. శ్రేయస్ ఐర్లాండ్పై 2, ఇంగ్లాండ్పై 5, జింబాబ్వేపై ఒకటి సహా మొత్తం 8 టీ20ఐలలో టాస్ గెలిచాడు. భారత్, జింబాబ్వేల మధ్య మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లు రేపు, ఎల్లుండి సాయంత్రం 4.30 గంటలకు (IST) ప్రారంభమవుతాయి. మీరు వాటిని యునైట్8 స్పోర్ట్స్ టీవీ, ఫ్యాన్కోడ్లో ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు.
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