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Shreyas Iyer Dhoni Record: ధోని రికార్డును బ్రేక్ చేసిన కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్! టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఒకే ఒక్కడు!

Shreyas Iyer Dhoni Toss Record: టీమ్ఇండియా టీ20 కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పారు. ఇంతకుముందు మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ పేరిట ఉన్న రికార్డును తాజాగా జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో శ్రేయస్ అయ్యర్ అధిగమనించాడు. ఈ రికార్డును నెలకొల్పిన తొలి కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ కావడం విశేషం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 24, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:40 PM IST
Shreyas Iyer Dhoni Record: ధోని రికార్డును బ్రేక్ చేసిన కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్! టీ20 ఫార్మాట్‌లో ఒకే ఒక్కడు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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