  Shreyas Iyer: ఐపీఎల్‌లో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న పంజాబ్ కెప్టెన్‌ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌కు భారీ జ‌రిమానా!

Shreyas Iyer: ఐపీఎల్‌లో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న పంజాబ్ కెప్టెన్‌ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌కు భారీ జ‌రిమానా!

Shreyas Iyer: ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ వరుస విజయాలతో అద‌ర‌గొడుతోంది. శుక్ర‌వారం చెన్నైలోని చెపాక్ మైదానంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ విజ‌యంతో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో ప్ర‌స్తుతానికి అగ్ర‌స్థానంలోకి దూసుకువెళ్లింది. కాగా.. వ‌రుస విజ‌యాల‌తో జోష్‌లో ఉన్న పంజాబ్ కింగ్స్‌కు ఐపీఎల్ గ‌వ‌ర్నింగ్ కౌన్సిల్ భారీ షాక్ ఇచ్చింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 4, 2026, 10:24 AM IST

Shreyas Iyer Fined: ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ వరుస విజయాలతో అద‌ర‌గొడుతోంది. శుక్ర‌వారం చెన్నైలోని చెపాక్ మైదానంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ విజ‌యంతో పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో ప్ర‌స్తుతానికి అగ్ర‌స్థానంలోకి దూసుకువెళ్లింది. కాగా.. వ‌రుస విజ‌యాల‌తో జోష్‌లో ఉన్న పంజాబ్ కింగ్స్‌కు ఐపీఎల్ గ‌వ‌ర్నింగ్ కౌన్సిల్ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌తో పాటు జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌కు జ‌రిమానా విధించింది. నిర్ణీత స‌మ‌యంలో ఓవ‌ర్ల‌ను పూర్తి చేయ‌క‌పోవ‌డమే ఇందుకు కార‌ణం.

ఈ సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ జ‌ట్టు స్లో ఓవ‌ర్ రేటును న‌మోదు చేయ‌డం ఇది రెండో సారి. మొద‌టిసారి కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌కు రూ. 12 ల‌క్ష‌ల జ‌రిమానా విధించారు. రెండో సారి కూడా పున‌రావృతం కావ‌డంతో ఇప్పుడు శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌కు రూ. 24 ల‌క్ష‌ల జ‌రిమానా విధించారు. అంతేకాకుండా ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌తో స‌హా తుది జ‌ట్టులోని ఆట‌గాళ్ల‌కు రూ. 6 ల‌క్ష‌లు లేదా వారి మ్యాచ్ ఫీజులో 25 శాతం రెండింటిలో ఏది త‌క్కువైతే అది జ‌రిమానా విధించారు.

అయితే పంజాబ్ జ‌ట్టు మూడోసారి కూడా స్లో ఓవ‌ర్ రేటును న‌మోదు చేస్తే అప్పుడు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక త‌ప్ప‌దు. అప్పుడు కెప్టెన్‌కు రూ. 30 ల‌క్ష‌ల జ‌రిమానా విధించ‌బ‌డుతుంది. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ స‌హా తుది జ‌ట్టులోని ఆట‌గాళ్ల‌కు త‌లా రూ. 12 ల‌క్ష‌లు లేదంటే మ్యాచ్ ఫీజులో 50 శాతం రెండింటిలో ఏది త‌క్కువ అయితే అది జ‌రిమానా విధించ‌బ‌డుతుంది. అంతేకాకుండా కెప్టెన్ ఓ మ్యాచ్ నిషేదాన్ని ఎదుర్కొనే అవ‌కాశం ఉంది.

ఇక మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 209 ప‌రుగులు చేసింది. చెన్నై బ్యాట‌ర్ల‌లో ఆయుష్ మాత్రే (43 బంతుల్లో 73 ప‌రుగులు), శివ‌మ్ దూబె (27 బంతుల్లో 45 నాటౌట్), స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్ (12 బంతుల్లో 32 ప‌రుగులు) రాణించారు. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌లో విజయకుమార్ వైశాఖ్ రెండు, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, మార్కో జాన్సెన్, యుజ్వేంద్ర చాహల్‌లు త‌లా ఓ వికెట్ సాధించారు.

ఆ తర్వాత శ్రేయాస్ అయ్య‌ర్ (29 బంతుల్లో 50 ప‌రుగులు) అర్థ‌శ‌త‌కం చేయ‌గా.. ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (34 బంతుల్లో 43 ప‌రుగులు), ప్రియాన్ష్ ఆర్య (11 బంతుల్లో 39 ప‌రుగులు) రాణించ‌డంతో 210 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని పంజాబ్ కింగ్స్ 18.4 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. చెన్నై బౌల‌ర్ల‌లో మాట్ హెన్రీ, అన్షుల్ కంబోజ్‌లు చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shreyas Iyer finedIPL 2026CSK vs PBKSShreyas IyerShreyas Iyer Penalised 24 Lakhs

