Shubman Gill: రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన క్వాలిఫ‌య‌ర్-2 మ్యాచ్‌లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించి.. ఐపీఎల్ 2026 ఫైన‌ల్‌లో అడుగుపెట్టింది. కాగా.. రాజ‌స్థాన్‌పై గుజ‌రాత్ విజ‌యం సాధించ‌డంలో ఆ జ‌ట్టు కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్ కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో గిల్ శ‌త‌కంతో 53 బంతుల్లో 104 ప‌రుగులు చెల‌రేగాడు. ఈ క్ర‌మంలో ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్‌లో సెంచ‌రీ చేసిన తొలి కెప్టెన్‌గా గిల్ రికార్డుల‌కు ఎక్కాడు.   
Written ByAruna Maharaju
Published: May 30, 2026, 11:51 AM IST|Updated: May 30, 2026, 11:51 AM IST
Image Credit: Shubman Gill Becomes First Captain To Score Century In Ipl Playoffs (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

