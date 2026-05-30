Shubman Gill Record: రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఏడు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి.. ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. కాగా.. రాజస్థాన్పై గుజరాత్ విజయం సాధించడంలో ఆ జట్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ మ్యాచ్లో గిల్ శతకంతో 53 బంతుల్లో 104 పరుగులు చెలరేగాడు. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్లో సెంచరీ చేసిన తొలి కెప్టెన్గా శుభ్మన్ గిల్ రికార్డులకు ఎక్కాడు. ఐపీఎల్ నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లో అత్యధిక స్కోరు రికార్డు గతంలో డేవిడ్ వార్నర్, రజత్ పాటిదార్ పేరిట ఉండేది. 2016లో క్వాలిఫయర్-2లో గుజరాత్ లయన్స్పై వార్నర్, 2026లో క్వాలిఫయర్-1లో గుజరాత్ టైటాన్స్పై రజత్ పాటిదార్ అత్యధిక పరుగులు చేశారు.
ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్లో అత్యధిక స్కోర్లు చేసిన కెప్టెన్లు వీరే..
1. శుభ్మన్ గిల్ – ఐపీఎల్ 2026 క్వాలిఫయర్ 2లో రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 104 పరుగులు
2. రజత్ పాటిదార్ – ఐపీఎల్ 2026 క్వాలిఫైయర్ 1లో గుజరాత్ టైటాన్స్పై 93* పరుగులు
3. డేవిడ్ వార్నర్ – ఐపీఎల్ 2016 క్వాలిఫైయర్ 2లో గుజరాత్ లయన్స్పై 93* పరుగులు
4. శ్రేయస్ అయ్యర్ – ఐపీఎల్ 2025 క్వాలిఫయర్ 2లో ముంబై ఇండియన్స్పై 87* పరుగులు
5. ఆడమ్ గిల్ క్రిస్ట్ – ఐపీఎల్ 2009 సెమీఫైనల్లో ఢిల్లీ డేర్డెవిల్స్పై 85 పరుగులు
ఇక ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 214 పరుగులు చేసింది. రాజస్థాన్ బ్యాటర్లలో వైభవ్ సూర్యవంశీ (96; 47 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు) తృటిలో శతకాన్ని చేజార్చుకున్నాడు. రవీంద్ర జడేజా (45; 35 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్), డోనోవన్ ఫెరీరా (38నాటౌట్; 11 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) లు రాణించారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో కగిసో రబాడ, జేసన్ హోల్డర్ చెరో రెండు వికెట్లు సాధించారు. సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణలు తలా ఓ వికెట్ పడగొట్టారు.
215 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్ 18.4 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి విజయం సాధించింది. గుజరాత్ బ్యాటర్లలో శుభ్మన్ గిల్ (104; 53 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) సెంచరీ బాదాడు. సాయి సుదర్శన్ (58; 32 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) హాఫ్ సెంచరీ బాదాడు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్, నంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మలు తలా ఓ వికెట్ పడగొట్టారు.
