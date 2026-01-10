English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shubman Gill: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో చోటు ద‌క్క‌క‌పోవ‌డంపై ఎట్ట‌కేల‌కు మౌనం వీడిన శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌

Shubman Gill: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026లో పాల్గొనే టీమిండియా జ‌ట్టులో స్టార్ ఆట‌గాడు శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌కు చోటు ద‌క్క‌ని సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే ఇన్ని రోజులు ఈ విష‌యం గురించి మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్న గిల్ తాజాగా స్పందించాడు. సెల‌క్టర్ల నిర్ణ‌యాన్ని తాను గౌర‌విస్తాన‌ని చెప్పుకొచ్చాడు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:35 PM IST

Gill Finally Breaks Silence On Dropped T20 World Cup: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026లో పాల్గొనే టీమిండియా జ‌ట్టులో స్టార్ ఆట‌గాడు శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌కు చోటు ద‌క్క‌ని సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే ఇన్ని రోజులు ఈ విష‌యం గురించి మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్న గిల్ తాజాగా స్పందించాడు. సెల‌క్టర్ల నిర్ణ‌యాన్ని తాను గౌర‌విస్తాన‌ని చెప్పుకొచ్చాడు.

భార‌త్, న్యూజిలాండ్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌న‌వ‌రి 11 నుంచి మూడు మ్యాచ్‌ల వ‌న్డే సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఆదివారం జ‌ర‌గ‌నున్న తొలి వ‌న్డే కోసం భార‌త్, న్యూజిలాండ్ జ‌ట్లు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తొలి వ‌న్డేకు ముందు టీమిండియా వ‌న్డే కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్ మీడియాతో మాట్లాడాడు.

ఈ సంద‌ర్భంగా టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026కి జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్క‌క‌పోవ‌డంపై శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌కు ప్ర‌శ్న ఎదురైంది. దీనిపై అత‌డు స్పందిస్తూ తాను సెల‌క్ట‌ర్ల నిర్ణ‌యాన్ని గౌర‌విస్తాన‌ని అన్నాడు. టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ కోసం ఎంపికైన జ‌ట్టుకు కంగ్రాట్స్ తెలియ‌జేశాడు. మ‌న నుదుటిపై ఆ దేవుడు త‌ల‌రాత ఎలా రాస్తే అలా జ‌రుగుతుంద‌న్నాడు. అందుక‌నే తాను ఇప్పుడు ఇక్క‌డ ఉన్న‌ట్లు చెప్పాడు. రాసి పెట్టి ఉంటే త‌న‌కు ద‌క్కాల్సినవ‌న్నీ ద‌క్కుతాయ‌న్నాడు. ఇక ప్ర‌తి ఆట‌గాడు ఎల్లప్పుడూ దేశం కోసం ఆడుతూ అత్యుత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇవ్వాల‌నే కోరుకుంటాడ‌ని.. తాను కూడా అంతేన‌న్నాడు గిల్. తుది నిర్ణ‌యం ఎప్పటికైనా సెల‌క్ట‌ర్ల చేతుల్లో ఉంటుంద‌న్నాడు.

భార‌త్, న్యూజిలాండ్ వ‌న్డే సిరీస్ షెడ్యూల్‌ ఇదే..
1. తొలి వ‌న్డే మ్యాచ్ – జ‌న‌వ‌రి 11 (వ‌డోద‌ర‌)
2. రెండో వ‌న్డే మ్యాచ్ – జ‌న‌వ‌రి 14 (రాజ్ కోట్‌)
3. మూడో వ‌న్డే మ్యాచ్ – జ‌న‌వ‌రి 18 (ఇండోర్‌)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

