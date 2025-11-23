English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Smriti Mandhana and Palash Muchhal wedding: భారత మహిళా  స్టార్ క్రికెట్ ప్లేయర్ స్మృతి మంధాన, తన న చిరకాల  స్నేహితుడు పలాశ్ ముచ్చల్ లు వివాహ బంధంలో అడుగు పెట్టనున్నారు.. వీరి పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 23, 2025, 12:40 PM IST
  • గ్రాండ్ గా స్మృతి మంధాన పెళ్లి వేడుక..
  • ఫిదా అవుతున్న అభిమానులు..

Smriti Mandhana Dance Video: అరె వావ్.. పెళ్లి వేడుకలో తన భర్తతో కలిసి స్మృతి మంధాన అదిరిపోయే డ్యాన్స్.. వీడియో వైరల్..

Smriti Mandhana and Palash Muchhal dance in wedding video: టీమిండియా మహిళా క్రికెట్ స్టార్ ప్లేయర్ స్మృతి మంధాన, పలాశ్ ముచ్చల్ లు పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారు. ఈ క్రమంలో  వీరిద్దరు పెళ్లికి ముందు నిర్వహించిన సంగీత్ కార్యక్రమంలో ఫుల్ జోష్ గా డ్యాన్స్ చేశారు. అదిరిపోయే స్టెప్పులు వేస్తు స్మృతి మంధాన, పలాష్ లు ఒకరి మెడలో మరోకరు పూలదండలు వేసుకున్నారు. నార్మల్ గా స్టేజీల మీద ఎంతో సైలెంట్ గా కన్పించే స్మృతి మంధాన పెళ్లిలో మాత్రం ఫుల్ జోష్ గా డ్యాన్స్ లు చేస్తు అందరిని ఫిదా చేసింది.

మొత్తంగా మరికొన్ని గంటల్లో వీరిద్దరు వివాహ బంధంతో ఒక్కటవ్వనున్నారు. ఈ పెళ్లి వేడుకను ఇండోర్ లో నిర్వహిస్తున్నారు. వీరి ప్రీవెడ్డింగ్ కు సంబంధించిన డ్యాన్స్ వీడియోలు, ఫోటోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరోవైపు తమ అభిమాన హీరో కొత్త లైఫ్ ను స్టార్ట్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో అభిమానులు ప్రత్యేకంగా విష్ చేస్తున్నారు.

మరోవైపు.. స్మృతి, పలాశ్‌ల ప్రేమకథ 2019లో ప్రారంభమైంది. అయితే, తమ కెరీర్‌లపై దృష్టి పెట్టేందుకు వీరు చాలా ఏళ్ల నుంచి సైలెంట్ గా తమ లవ్ ట్రాక్ నడ్పిస్తున్నారు.  ఈ ఏడాది జులైలో తమ ఐదేళ్ల ప్రేమకు గుర్తుగా సోషల్ మీడియా ద్వారా వీరిద్దరూ తమ బంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు.

అయితే.. ఇటీవల ప్రపంచ కప్ గెలిచాక..  ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో స్మృతి కళ్లకు గంతలు కట్టి పిచ్‌పైకి తీసుకెళ్లిన పలాశ్‌, ఆమెకు ఉంగరం తొడిగి తన లవ్ ను ప్రపోజ్ చేశాడు. అదే విధంగా పలాశ్‌ తన చేతిపై స్మృతి జెర్సీ నంబర్‌ 'SM18' అని పచ్చబొట్టు వేయించుకుని తన అభిమానాన్ని చాటుకున్న విషయం తెలిసిందే.

 

 

