English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Smriti Mandhana: టీ20 క్రికెట్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన.. తొలి భారతీయ బ్యాటర్‌గా రికార్డు

Smriti Mandhana: టీ20 క్రికెట్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన.. తొలి భారతీయ బ్యాటర్‌గా రికార్డు

Smriti Mandhana: టీమిండియా మహిళల జట్టు అదరగొట్టింది. వన్డే ప్రపంచ కప్ విజయం సాధించిన నెల రోజుల విరామం తరువాత.. గ్రౌండ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన భారత మహిళా క్రికెటర్లు మరోసారి అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశారు. ఈ క్రమంలో టీమిండియా క్రికెట్ క్వీన్, లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 22, 2025, 01:34 PM IST

Trending Photos

Chandra Gochar: శనిదేవుడి రాశిలో చంద్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు..
5
Chandra Gochar
Chandra Gochar: శనిదేవుడి రాశిలో చంద్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు..
KCR Pics: రేవంత్‌ రెడ్డిని కూరలో కరివేపాకులా తీసిపారేసిన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్‌
6
EX CM KCR
KCR Pics: రేవంత్‌ రెడ్డిని కూరలో కరివేపాకులా తీసిపారేసిన గులాబీ బాస్ కేసీఆర్‌
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండుగ.. ఈ స్కూళ్లకు సంక్రాంతి వరకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
5
School Holidays Till Sankranti 2026
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండుగ.. ఈ స్కూళ్లకు సంక్రాంతి వరకు సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
Chandra–Mangal Yoga: చంద్ర-మంగళ యోగం 2025 ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని లక్కే, లక్కు!
7
Chandra Mangal Yoga
Chandra–Mangal Yoga: చంద్ర-మంగళ యోగం 2025 ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని లక్కే, లక్కు!
Smriti Mandhana: టీ20 క్రికెట్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన.. తొలి భారతీయ బ్యాటర్‌గా రికార్డు

 Smriti Mandhana 4000 Runs: టీమిండియా మహిళల జట్టు అదరగొట్టింది. వన్డే ప్రపంచ కప్ విజయం సాధించిన నెల రోజుల విరామం తరువాత.. గ్రౌండ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన భారత మహిళా క్రికెటర్లు మరోసారి అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశారు. ఈ క్రమంలో టీమిండియా క్రికెట్ క్వీన్, లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

శ్రీలంకతో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా విశాఖపట్టణం వేదికగా ఆదివారం తొలి టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత ప్లేయర్లు బౌలింగ్, బ్యాటింగ్‌లోనూ అదరగొట్టారు. ఫలితంగా స్వల్ప లక్ష్యాన్ని మరో 32 బంతులు మిగిలి ఉండగానే చేధించి 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. తద్వారా సిరీస్‌లో బోణీ కొట్టారు.

విశాఖ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో తొలుత శ్రీలంక బ్యాటింగ్ చేసింది. నిర్ణీత ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 121 పరుగులు చేసింది. స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో భారత జట్టుకు శుభారంభం దక్కలేదు. తొలి ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు కొట్టిన షఫాలీ వర్మ (9) మరుసటి ఓవర్‌లో ఔట్ అయింది. ఆ తరువాత స్మృతి మంధాన, జెమీమా ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు నడిపించారు. ఈ క్రమంలో స్మృతి మంధాన చరిత్ర సృష్టించింది.

స్మృతి మంధాన మహిళల టీ20 క్రికెట్లో 4వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన తొలి భారతీయ క్రీడాకారిణిగా చరిత్ర సృష్టించింది. అదే సమయంలో మహిళల టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రెండో బ్యాటర్‌గా నిలిచింది. స్మృతి కంటే ముందు న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ సుజీ బేట్స్ ఈ ఘనత సాధించింది. సుజీ బేట్స్ ఇప్పటి వరకు 177 మ్యాచ్‌లలో 4,716 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం స్మృతి మంధాన 154 మ్యాచ్‌లలో 4007 పరుగులు చేసింది. ఇక మూడవ స్థానంలో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ ఉంది. ఆమె 183 మ్యాచ్‌లలో 3,669 పరుగులు చేసింది.

Also Read: Viral Video: బిగ్ బాస్‌లో తనూజ ఓటమితో వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన అభిమాని.. వీడియో వైరల్

Also Read: Rohit Sharma: 'ఆ సమయంలో క్రికెట్‌కు గుడ్ బై చెబుదామనుకున్నా..' రోహిత్ శర్మ ఎమోషనల్

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Smriti MandhanaSmriti Mandhana 4000 Run MarkIND-W Vs SL-WIndia Women vs Sri Lanka Women

Trending News