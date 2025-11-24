English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Smriti Mandhana: స్మృతి మంధాన పెళ్లివాయిదా.. ఆ పోస్టులన్ని డిలీట్.. నెట్టింట దుమారం..

Smriti Mandhana: స్మృతి మంధాన పెళ్లివాయిదా.. ఆ పోస్టులన్ని డిలీట్.. నెట్టింట దుమారం..

Smriti Mandhana deletes all wedding related posts: స్మృతి మంధాన పెళ్లి ఎపిసోడ్ లో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా..  స్మృతి మంధాన తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పెళ్లివేడుకలకు సంబంధించిన పోస్ట్ లను డిలీట్ చేయడం పెద్ద రచ్చగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 24, 2025, 04:14 PM IST
  • స్మృతి మంధాన ఎపిసోడ్ లో బిగ్ ట్విస్ట్..
  • పెళ్లి పోస్టులున్ని డిలీట్..

Smriti Mandhana deletes all wedding related posts: స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ ల పెళ్లికి సంబంధించిన అనేక ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు  చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇటీవల  స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ ల పెళ్లి మహారాష్ట్రలోని  సాంగ్లీలో చేయడానికి అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేశారు . దీనిలో భాగంగా ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్, సంగీత్, హల్దీలను ఎంతో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. మరోవైపు పెళ్లి రోజు అంటే నిన్న (నవంబర్ 23) న ఉదయం కూడా కాబోయే భార్యభర్తలు ప్రీవెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ లో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం  స్మృతి మంధాన తండ్రిశ్రీనివాస్ మంధనకు నిన్న గుండెపోటురావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ముందుగా ఆయన కోలుకుంటే నిన్న పెళ్లి చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. కానీ ఆయన కోలుకోలేని పరిస్థితుల ఉండటంతో పెళ్లిని వాయిదా వేసుకున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు ప్రకటించారు. మరోవైపు ఈరోజుఉదయం పలాష్ ముచ్చల్ కూడా అస్వస్థతకు గురవ్వగా సన్నిహితులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. పలాష్ కు వైద్యం అందించిన వైద్యులు ఆయనను డిశ్చార్జీ చేశారు.

ఈ పరిణామలతో  స్మృతి మంధాన సన్నిహితులతో పాటు, ఆమె అభిమానులు కూడా బిగ్ షాక్ కు గురయ్యారు. మరోవైపు..  స్మృతి మంధాన పెళ్లి, నిశ్చితార్థంకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలను తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ నుంచి డిలీట్ చేయడం ప్రస్తుతం రచ్చగా మారింది. అదే విధంగా  స్మృతి మంధాన కొన్ని వీడియోలను తొలగించింది.

అదే విధంగా.. ఆమె స్నేహితులు   జెమిమా రోడ్రిగ్స్, శ్రేయంకా పాటిల్ వంటి సన్నిహితులు,  సహచరులు కూడా ప్రకటన వీడియోను తొలగించారు. కానీ.. ఇటీవల భారతదేశం ICC మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025 విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నవీ ముంబైలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో అతను స్మృతికి ప్రపోజ్ చేశాడు.

Read more: Smriti Mandhana: అయ్యయ్యో.. స్మృతి మంధానకు మరో షాక్.. నిన్న తండ్రికి గుండెపోటు.. ఈరోజు కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్‌కు.. ఏమైందంటే..?

స్మృతి మంధాన తనను పలాష్ గ్రౌండ్ లో ప్రపోజ్ చేసిన వీడియోలను అలానే ఉంచారు.  ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం  స్మృతి మంధాన పెళ్లి, నిశ్చితార్థం పోటోలను డిలీట్ చేయడం కొత్త చర్చకు దారితీసింది. మరోవైపు.. కొంత మంది వీరి పెళ్లి ఆగిపోయిదని కూడా వార్తలు వైరల్ చేస్తున్నారు.  దీనిపై అధికారికంగా స్మృతి మంధాన  కుటుంబం ఎవరైన రియాక్ట్ అయితే ఒక క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

