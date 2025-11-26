Smriti Mandhana Father Condition: ప్రముఖ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్ వివాహం వాయిదా పడటం ఇప్పటికే చాలా ఊహాగానాలకు దారితీసింది. స్మృతి మంధాన తండ్రికి గుండెపోటు వచ్చిందని.. ఆ వెంటనే వరుడు పలాష్ ముచ్చల్ కూడా అస్వస్థతకు గురయ్యారని వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది. స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యారని సమాచారం. అయితే అతని ఆరోగ్యం మెరుగుపడినట్లు సమాచారం. అయినా కూడా వివాహ ప్రణాళికలు ప్రస్తుతానికి నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది.
స్మృతి మంధాన తండ్రి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు
ఓ జాతీయ వార్తా సంస్థ నివేదిక ప్రకారం.. స్మృతి తండ్రి శ్రీనివాస్ నవంబర్ 25 ఉదయం సర్విత్ ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆదివారం (నవంబర్ 23) గుండెపోటు వంటి లక్షణాలతో ఆయన ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. పలాష్, స్మృతి నవంబర్ 23న వివాహం చేసుకోవాల్సి ఉంది. ఆయన స్మృతి స్వస్థలమైన సాంగ్లిలోని ఒక ఆసుపత్రిలో చేరారు.
"ఆసుపత్రి యాజమాన్యం చెప్పిన వివరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని.. శ్రీనివాస్ పరిస్థితి ఇప్పుడు పూర్తిగా స్థిరంగా ఉంది. శ్రీనివాస్ కూడా ప్రమాదం నుండి బయటపడ్డారు. వైద్యులు యాంజియోగ్రఫీ కూడా చేశారు. దీనిలో వారికి ఎటువంటి అడ్డంకులు కనిపించలేదు. ఈ వార్త మంధాన కుటుంబానికి కూడా ఉపశమనం కలిగించింది” అని జాతీయ సంస్థ నివేదించింది.
"ఇంతలో స్మృతి తండ్రి ఆసుపత్రిలో చేరినందున, పలాష్తో క్రికెటర్ వివాహం నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. కొత్త వివాహ తేదీకి సంబంధించిన అదనపు సమాచారం ఇంకా ఇరు కుటుంబాలు అందించలేదు" అని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
ఈ పెళ్లి రోజు (నవంబరు 23) రోజున స్మృతి మంధాన తండ్రి ఆస్పత్రిలో చేరగా.. ఆ తర్వాత రోజు తర్వాత పలాష్ కూడా అస్వస్థతకు గురయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే అతను ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడా లేదా డిశ్చార్జ్ అయ్యాడా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు.
స్మృతి, పలాష్ వివాహం గురించి..
వివాహ రోజున క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన తండ్రి శ్రీనివాస్ మంధాన అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. గుండెపోటు వంటి లక్షణాలతో బాధపడటంతో సాంగ్లీలోని సర్విత్ ఆసుపత్రికి తరలించగా.. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది.
ఈ క్రమంలో పలాష్ ముచ్చల్ గురించి ఓ భయంకరమైన నిజం బయటకు వచ్చిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. పెళ్లికి ముందు రోజు కూడా పలాష్.. వేరే అమ్మాయితో సన్నిహితంగా ఉన్నాడని అందుకే ఈ పెళ్లికి బ్రేక్ పడిందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, ఇది ఎంత వరకు నిజమో అనేది స్పష్టత లేదు. అదే విధంగా ఈ పెళ్లి మళ్లీ ఎప్పుడు జరగబోతుందనే దానిపై ఇంకా క్లారిటీ లేదు.
