English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Smriti Mandhana: కోహ్లీకి స్మృతి మంధాన ఏమి తక్కువ కాదు..ఎంత సంపాదిస్తుందంటే?

Smriti Mandhana Net Worth: భారత మహిళ జట్టు వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. ఆమె ఇప్పటికే చాలా ఫేమస్. అత్యధిక అంతర్జాతీయ సెంచరీల జాబితాలో రెండవ స్థానంలో, వన్డే సెంచరీలలో నాల్గవ స్థానంలో ఉన్న స్మృతి మంధాన.. ఏ పురుష ఆటగాడికి లేని ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె నికర ఆదాయం ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 5, 2025, 05:27 PM IST

Trending Photos

Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
6
Happy Teacher Day
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Samantha: సమంత షాకింగ్‌ కామెంట్లు.. &#039;షూటింగ్‌లో నేను ఒక్కత్తే.. చుట్టూ 500 మంది మగవాళ్లు ఏం చేశారో తెలుసా?
5
Samantha Ruth Prabhu
Samantha: సమంత షాకింగ్‌ కామెంట్లు.. 'షూటింగ్‌లో నేను ఒక్కత్తే.. చుట్టూ 500 మంది మగవాళ్లు ఏం చేశారో తెలుసా?
Smriti Mandhana: కోహ్లీకి స్మృతి మంధాన ఏమి తక్కువ కాదు..ఎంత సంపాదిస్తుందంటే?

Smriti Mandhana Net Worth: స్మృతి మంధాన భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన.. ధనిక మహిళా క్రికెటర్లలో ఒకరు. ఆమె గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉన్నారు. భారత మహిళ జట్టు వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. ఆమె ఇప్పటికే చాలా ఫేమస్. అత్యధిక అంతర్జాతీయ సెంచరీల జాబితాలో రెండవ స్థానంలో, వన్డే సెంచరీలలో నాల్గవ స్థానంలో ఉన్న స్మృతి మంధాన.. ఏ పురుష ఆటగాడికి లేని ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె నికర ఆదాయం ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, ధనిక మహిళా క్రికెటర్లలో స్మృతి మంధాన ఒకరు. ఆమె గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జట్టుకు వైస్-కెప్టెన్‌గా ఉన్నారు. 28 ఏళ్ల స్మృతికి నాయకత్వంలో మంచి అనుభవం ఉంది. ఆమె కెప్టెన్‌గా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరును WPLలో ఛాంపియన్‌షిప్‌కు నడిపించింది. ఆమె చాలాసార్లు భారత జట్టుకు కూడా నాయకత్వం వహించింది. రెండేళ్ల తర్వాత ఆమె కెప్టెన్ అయినా ఆశ్చర్యం అక్కర్లేదు.

ఇప్పటికే స్మృతి మంధానను బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులో చేర్చారు. ఆమెను ఏ+ గ్రేడ్‌లో ఉంచారు. అంటే ఈ గ్రేడ్‌లోని మహిళా ప్లేయర్లకు ఏటా దాదాపు రూ.50 లక్షలు అందిస్తారు. అదనంగా ఆమెకు మ్యాచ్ ఫీజుగా రూ.1 లక్ష వస్తుంది. టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినందుకు బీసీసీఐ మహిళా క్రికెటర్లకు రూ.15 లక్షలు చెల్లిస్తుంది. ఈ క్రికెటర్లు వన్డే మ్యాచ్‌కు రూ.6 లక్షలు, టీ20 మ్యాచ్‌కు రూ.3 లక్షలు ఫీజు పొందుతారు.

RCB తో ఒప్పందం 3.40 కోట్లు.. 
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) లో స్మృతి మంధాన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఉంది. RCB తో ఆమె ఒప్పందం విలువ రూ. 3.40 కోట్లు. ఆమె కెప్టెన్సీలో RCB 2024 లో WPL టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది.

స్మృతి మంధాన అనేక కంపెనీలకు బ్రాండింగ్ ఇస్తూ వస్తుంది. క్రికెట్ కంటే ఆమె ఎక్కువ సంపాదిస్తుంది ఇందులోనే! నైక్, ప్యూమా, బోర్న్‌విటా వంటి బ్రాండ్‌లను ఎండార్స్ చేస్తుంది. ఆమె హెల్త్‌కేర్ బ్రాండ్‌లు.. డాబర్ వంటి ఆహార సంస్థలతో కూడా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.

Also Read: EPFO News: సులభమైన పద్ధతిలో పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా చేయడం ఎలా?

Also Read: Weight Loss: భోజనం తర్వాత ఇది తింటే పొట్ట తుస్సుమని కరిగిపోతుంది..పాతకాలం నాటి పద్ధతి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Smriti MandhanaSmriti Mandhana Net WorthSmriti Mandhana BCCI contractSmriti Mandhana fee per matchSmriti Mandhana income

Trending News