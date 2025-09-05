Smriti Mandhana: కోహ్లీకి స్మృతి మంధాన ఏమి తక్కువ కాదు..ఎంత సంపాదిస్తుందంటే?

Smriti Mandhana Net Worth: స్మృతి మంధాన భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన.. ధనిక మహిళా క్రికెటర్లలో ఒకరు. ఆమె గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జట్టుకు వైస్ కెప్టెన్గా ఉన్నారు. భారత మహిళ జట్టు వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేదు. ఆమె ఇప్పటికే చాలా ఫేమస్. అత్యధిక అంతర్జాతీయ సెంచరీల జాబితాలో రెండవ స్థానంలో, వన్డే సెంచరీలలో నాల్గవ స్థానంలో ఉన్న స్మృతి మంధాన.. ఏ పురుష ఆటగాడికి లేని ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె నికర ఆదాయం ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, ధనిక మహిళా క్రికెటర్లలో స్మృతి మంధాన ఒకరు. ఆమె గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జట్టుకు వైస్-కెప్టెన్గా ఉన్నారు. 28 ఏళ్ల స్మృతికి నాయకత్వంలో మంచి అనుభవం ఉంది. ఆమె కెప్టెన్గా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరును WPLలో ఛాంపియన్షిప్కు నడిపించింది. ఆమె చాలాసార్లు భారత జట్టుకు కూడా నాయకత్వం వహించింది. రెండేళ్ల తర్వాత ఆమె కెప్టెన్ అయినా ఆశ్చర్యం అక్కర్లేదు.
ఇప్పటికే స్మృతి మంధానను బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులో చేర్చారు. ఆమెను ఏ+ గ్రేడ్లో ఉంచారు. అంటే ఈ గ్రేడ్లోని మహిళా ప్లేయర్లకు ఏటా దాదాపు రూ.50 లక్షలు అందిస్తారు. అదనంగా ఆమెకు మ్యాచ్ ఫీజుగా రూ.1 లక్ష వస్తుంది. టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినందుకు బీసీసీఐ మహిళా క్రికెటర్లకు రూ.15 లక్షలు చెల్లిస్తుంది. ఈ క్రికెటర్లు వన్డే మ్యాచ్కు రూ.6 లక్షలు, టీ20 మ్యాచ్కు రూ.3 లక్షలు ఫీజు పొందుతారు.
RCB తో ఒప్పందం 3.40 కోట్లు..
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) లో స్మృతి మంధాన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టుకు కెప్టెన్గా ఉంది. RCB తో ఆమె ఒప్పందం విలువ రూ. 3.40 కోట్లు. ఆమె కెప్టెన్సీలో RCB 2024 లో WPL టైటిల్ను గెలుచుకుంది.
స్మృతి మంధాన అనేక కంపెనీలకు బ్రాండింగ్ ఇస్తూ వస్తుంది. క్రికెట్ కంటే ఆమె ఎక్కువ సంపాదిస్తుంది ఇందులోనే! నైక్, ప్యూమా, బోర్న్విటా వంటి బ్రాండ్లను ఎండార్స్ చేస్తుంది. ఆమె హెల్త్కేర్ బ్రాండ్లు.. డాబర్ వంటి ఆహార సంస్థలతో కూడా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.
Also Read: EPFO News: సులభమైన పద్ధతిలో పీఎఫ్ డబ్బులు విత్డ్రా చేయడం ఎలా?
Also Read: Weight Loss: భోజనం తర్వాత ఇది తింటే పొట్ట తుస్సుమని కరిగిపోతుంది..పాతకాలం నాటి పద్ధతి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook