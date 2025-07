SL vs BAN 1st ODI Snake in Ground: క్రికెట్ మైదానంలో ఎన్నో చిత్ర విచిత్రాలను చూస్తుంటాం. కోహ్లీ వంటి క్రికెటర్లు చేసే కామేడీకి నవ్వు ఆపుకోలేము. ఫన్నీ సన్నివేశాలే కాదు అప్పుడప్పుడు క్రికెటర్ల మధ్య డిష్యూం డిష్యూం ఫైటింగ్ లను సైతం చూస్తుంటాం. బౌలర్ల పైకి బ్యాట్ విసిరేయడం..ఎంపైర్ మీదమీదకు వెళ్లడం..వికెట్లు తీసుకుని పారిపోవడం, అభిమానులు వచ్చి తమకు నచ్చిన క్రికెటర్ ను కౌగిలించుకోవడం..చెప్పుకుంటే పోతే ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి.

అయితే తాజాగా ఓ వన్డే మ్యాచు జరుగుతున్న సమయంలో విషపూరిత పాము ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆటగాళ్లందరూ బిజీగా క్రికెట్ ఆడుతున్న సమయంలో గ్రౌండ్ లోకి దూసుకువచ్చింది. దీనికి సంబంధించి వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

శ్రీలంక వర్సెస్ బంగ్లా జట్ట మధ్య బుధవారం నుంచి వన్డే సిరీస్ ప్రారంభం అయ్యింది. దీనిలో భాగంగానే తొలి వన్డే కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా జరిగింది. అయితే ఈ మ్యాచులో శ్రీలంక గ్రాండ్ విక్టరీకొట్టింది. సాధారణంగా శ్రీలంకలో వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది. దాంతో చాలా రకాల పాములు బయటకు వస్తుంటాయి. ఇక్కడ కూడా అలాగే జరిగింది. ప్రేమదాస స్టేడియంలోకి నాగు పాము వచ్చింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మైదానంలో ఉన్న ప్లేయర్స్ ఉలిక్కిపడ్డారు.

బంగ్లాదేశ్ ఇన్నింగ్స్‌లో 2.4 ఓవర్ల తర్వాత ఈ సంఘటన జరిగింది. శ్రీలంకలో క్రికెట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా పాము కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పాములు ఉండటం సర్వసాధారణం. క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల సమయంలో కూడా అవి తరచుగా కనిపిస్తాయి. గతంలో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ మధ్య గాలెలో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా, ఒక పాములు పట్టే వ్యక్తి తన నాగుపాముతో మైదానంలో కనిపించాడు.

లంక ప్రీమియర్ లీగ్ (LPL) సమయంలో పాములు మైదానంలో ప్రవేశించడం చాలాసార్లు కనిపించింది. ఇక మైదానంలోకి పాము ప్రవేశించడంతో ప్రేమదాస స్టేడియం అధికారులు కూడా అలర్ట్ అయి..పాములు పట్టే వ్యక్తులను రంగంలోకి దించారు. ఆ పామును బయటకు పంపించారు. దీంతో ఆ పాము మైదానంలో నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసిన క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ రకరకాలుగా ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. నాగిని డ్యాన్స్ చేసే బంగ్లా ప్లేయర్స్ కోసం..నిజంగానే పాము వచ్చిందంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు. బంగ్లా ఆటగాళ్లు ఈ మ్యాచ్ విజయం తర్వాత నాగిని వలే డ్యాన్స్ చేస్తారంటూ మరికొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు.

A Snake appeared on the field during the 1st Sri Lanka vs Bangladesh Today. Who knows it might be Shakib Al Hasan who came in the form of snake to witness his team playing against their rivals Sri Lanka pic.twitter.com/0kqUqvXvWP

— Aryan Goel (@Aryan42832Goel) July 2, 2025