Ganguly Family Speedboat Accident Video: భారీ ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ సౌరభ్ గంగూలీ ఫ్యామిలీ.. పూరీలో స్పీడ్ బోట్ బోల్తా.. వీడియో వైరల్..

Sourav gangulys brother and sister in law narrowly escaped video: సౌరభ్ గంగూలీ సోదరుడు , ఆయన భార్య ఒడిషాకు వెళ్లారు. అక్కడ స్పీడ్ బోట్ లో ఎక్కి సముద్రంలోకి వెళ్లారు. ఇంతలో స్పీడ్ బోట్ కాస్త బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా కుటుంబం టెన్షన్ కు గురైంది. సమయానికి లైఫ్ జాకెట్ ఉండటం వల్ల ప్రాణాలతోబైటపడ్డారని చెప్పుకొవచ్చు.

వివరాల్లోకి వెళితే, స్నేహాశీష్ గంగూలీ, ఆయన భార్య అర్పిత పూరీ సముద్ర తీరంలో వాటర్ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. దీనిలో భాగంగా స్పీడ్ బోట్ ఎక్కి అక్కడ సర్ఫింగ్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక్కసారిగా బోట్ బోల్తా పడింది. దీంతో బోట్ లో ఉన్న గంగూలీ సోదరుడు,ఆయన భార్య ఇద్దరు కూడా నీళ్లలోకి పడిపోయారు.

Close call for Sourav Ganguly's brother Snehasish and his wife Arpita, after their speedboat capsized during a water sports activity in Puri #Odisha

The vessel overturned in choppy waters but both were swiftly rescued by alert lifeguards

Arpita raises serious safety concerns ,… pic.twitter.com/y1Bpd2JzZ2

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) May 26, 2025