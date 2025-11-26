English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  IND vs SA: రెండో టెస్టులో చిత్తు చిత్తుగా ఓడిన టీమిండియా.. సిరీస్ క్లీన్‌స్వీప్ చేసిన ద‌క్షిణాఫ్రికా

IND vs SA: రెండో టెస్టులో చిత్తు చిత్తుగా ఓడిన టీమిండియా.. సిరీస్ క్లీన్‌స్వీప్ చేసిన ద‌క్షిణాఫ్రికా

Ind Vs Sa 2nd Test: గౌహ‌తి వేదిక‌గా భార‌త్‌తో జ‌రిగిన రెండో టెస్టు మ్యాచ్‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. 549 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన భార‌త్ 140 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది. దీంతో సౌతాఫ్రికా 408 ప‌రుగుల భారీ తేడాతో గెలుపొందింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 26, 2025, 01:06 PM IST

IND vs SA: రెండో టెస్టులో చిత్తు చిత్తుగా ఓడిన టీమిండియా.. సిరీస్ క్లీన్‌స్వీప్ చేసిన ద‌క్షిణాఫ్రికా

South Africa Defeat India by 408 Runs: భారత క్రికెట్ జట్టుకు టెస్టుల్లో మరో ఘోర ఓటమి ఎదురైంది. గతేడాది న్యూజిలాండ్ చేతిలో 0-3తో వైట్ వాష్ అయిన భారత జట్టు.. సరిగ్గా ఏడాది తర్వాత మరోసారి వైట్ వాష్ అయ్యింది. అయితే ఈసారి సౌతాఫ్రికా చేతిలో.. రెండో టెస్టులో ఘోరంగా ఓడింది. ఏకంగా 408 పరుగు తేడాతో చిత్తు చిత్తుగా ఓడింది. ఈ క్ర‌మంలో రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ను 2-0తో ద‌క్షిణాఫ్రికా క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. కాగా భార‌త టెస్టు క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో ఇన్ని ప‌రుగుల తేడాతో ఓడ‌డం ఇదే తొలిసారి కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

మ్యాచ్‌ను డ్రా చేసుకోవాలంటే చివ‌రి రోజంతా క్రీజులో నిల‌వాల్సిన పరిస్థితిలో.. ఓవ‌ర్ నైట్ స్కోరు 27/2 తో ఐదో రోజు రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను భార‌త్ కొన‌సాగించింది. అయితే మ‌రో 113 ప‌రుగులు జోడించి మిగిలిన 8 వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది.

టీమిండియా బ్యాట‌ర్ల‌లో ర‌వీంద్ర జ‌డేజా (54 87 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీ చేశాడు. య‌శ‌స్వి జైస్వాల్ (13), సాయి సుద‌ర్శ‌న్ (14), వాషింగ్ట‌న్ (16) లు మిన‌హా మిగిలిన అంద‌రూ సింగిల్ డిజిట్‌కే ప‌రిమితం అయ్యారు. ద‌క్షిణాఫ్రికా బౌల‌ర్ల‌లో సైమన్ హార్మర్ ఆరు వికెట్లు తీశాడు. కేశ‌వ్ మ‌హ‌రాజ్ రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. మార్కో జాన్సెన్‌, సేనురన్ ముత్తుసామిలు చెరో వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

Also Read: IPL 2026: RCBని దక్కించుకొనేందుకు KGF నిర్మాతల భారీ స్కెచ్.. టాప్ ఫ్రాంచైజీ కోసం పోటీలో దిగ్గజ కంపెనీలు

మ్యాచ్ సంక్షిప్త స్కోరు..
* ద‌క్షిణాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్-489 ఆలౌట్
* భార‌త తొలి ఇన్నింగ్స్-201 ఆలౌట్
* ద‌క్షిణాఫ్రికా రెండో ఇన్నింగ్స్-260 5 డిక్లేర్‌
* భార‌త్ రెండో ఇన్నింగ్స్-140 ఆలౌట్‌

Also Read: India Win: చరిత్ర సృష్టించిన అమ్మాయిలు.. తొలి అంధ మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ భారత్ కైవసం

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

IND vs SA 2nd testSouth Africa WonSouth Africa Defeat India by 408 RunsInd vs SAteam India

