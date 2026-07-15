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సంచలనం సృష్టించిన స్పెయిన్.. ఫ్రాన్స్‌పై 2-0తో ఘన విజయం.. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ రేసులో కొదమసింహాలు..!!

Spain vs France World Cup: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 మొదటి సెమీ-ఫైనల్‌లో స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్‌ను 2-0 తేడాతో ఓడించింది. ఈ విజయంతో స్పెయిన్ ఫైనల్‌కు చేరిన తొలి జట్టుగా నిలిచింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:09 AM IST
సంచలనం సృష్టించిన స్పెయిన్.. ఫ్రాన్స్‌పై 2-0తో ఘన విజయం.. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ రేసులో కొదమసింహాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సంచలనం సృష్టించిన స్పెయిన్.. ఫ్రాన్స్‌పై 2-0తో ఘన విజయం.. ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ రేసులో కొదమసింహాలు..!!
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