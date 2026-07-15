Spain vs France World Cup: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 మొదటి సెమీ-ఫైనల్ మ్యాచ్లో స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్ను ఓడించింది . ఈ మ్యాచ్లో స్పెయిన్ 2-0 తేడాతో గెలిచి, ఫ్రాన్స్ను టోర్నమెంట్ నుండి బయటకు పంపించింది. ఈ విజయంతో ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్కు చేరిన మొదటి జట్టుగా స్పెయిన్ నిలిచింది. ఫలితంగాన తన ఫుట్ బాల్ హిస్టరీలోనే రెండోసారి ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ కు అర్హత సాధించింది. గతంలో 2010లో మొదటిసారిగా ఫైనల్ చేరిన స్పెయిన్.. అప్పట్లో నెదర్లాండ్స్ ను ఓడించి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది.
స్పెయిన్ జట్టు గ్రౌండ్ లు సమిష్టిగా మంచి ప్రతిభను కనబర్చింది. మ్యాచ్ ప్రారంభంలోనే హాట్ ఫేవరెట్ గా బరిలోకి దిగిన ఫ్రాన్స్ జట్టు స్పెయిన్ పటిష్టైమైన డిఫెన్స్ ను ఛేదించడంలో విఫలమైంది. స్పెయిన్ డిఫెండర్లు కిలియన్ ఎంబాపె, మైఖేల్ ఒలిసే, ఉస్మాన్ డెంబెరేలతో కూడిన ఫ్రాన్స్ అటాకింగ్ త్రయాన్ని పూర్తిగా స్పెయిన్ సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. ఫస్టాఫ్ లో స్పానిష్ యువ సంచలనం లామిన్ యమాల్ను బాక్స్లో ఫ్రెంచ్ డిఫెండర్ లూకాస్ డిగ్నే కింద పడవేయడంతో స్పెయిన్కు పెనాల్టీ లభించింది. స్టార్ ఫార్వర్డ్ మైకెల్ ఓయార్జాబల్ పెనాల్టీని గోల్గా మలిచి స్పెయిన్కు 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించాడు. సెకండాఫ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే, స్పానిష్ మిడ్ఫీల్డర్ డాని ఓల్మో అందించిన అద్భుతమైన త్రూ-బాల్ను ఫుల్బ్యాక్ పెడ్రో పోరో గోల్గా మలిచి స్పెయిన్ విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు. తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శనకు గాను పెడ్రో పోరో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా ఎంపికయ్యాడు.
మ్యాచ్ మధ్యలో ఫ్రాన్స్కు అనుకోని ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కీలక డిఫెండర్ విలియం సలీబా గాయం కారణంగా మైదానం వీడవలసి వచ్చింది. అతని స్థానంలో మాక్సెన్స్ లాక్రోయిక్స్ వచ్చాడు. అర్ధభాగం ముగిసేసరికి వెనుకబడిన ఫ్రాన్స్ను పుంజుకునేలా చేయడానికి హెడ్ కోచ్ డిడియర్ డెషామ్స్ వ్యూహాత్మక మార్పులు చేశారు. అడ్రియన్ రాబియోట్ స్థానంలో మను కోనే, బ్రాడ్లీ బార్కోలా స్థానంలో డెసిరీ డాసన్, ర్యాన్ చెర్కీ బరిలోకి దిగారు.కానీ ఫలితాలు నిరాశపరిచాయి. స్పెయిన్ గోల్ కీపర్ ఉనై సిమియోన్ కొన్ని అద్భుతమైన సేవ్స్ చేయగా, డిఫెండర్ మార్క్ కుకురెల్లా ఫ్రాన్స్ను టాకిల్ చేశాడు.
మైకెల్ ఓయార్జాబల్ ఈ మ్యాచ్లో పెనాల్టీని గోల్గా మలచి మరోసారి తన ఫామ్ను ప్రదర్శించాడు. స్పెయిన్ తరఫున గత 20 మ్యాచ్లలో ఇది అతనికి 18వ గోల్. ఈ గోల్తో, అతను అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో స్పెయిన్ తరఫున 30 గోల్స్ చేసిన ఆరవ ఆటగాడిగా నిలిచాడు. అతను డేవిడ్ విల్లా (59), రౌల్ (44), ఫెర్నాండో టోర్రెస్ (38), అల్వారో మొరాటా (37), డేవిడ్ సిల్వా (35) వంటి ఆటగాళ్ల సరసన చేరాడు. ఈ విజయంతో.. స్పెయిన్ అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో ఓటమి లేకుండా వరుసగా 37 మ్యాచ్లు గెలిచిన జట్టుగా నిలిచింది. ఇది ఇటలీ చారిత్రక రికార్డును సమం చేసింది. అంతేకాకుండా.. ఫ్రాన్స్పై స్పెయిన్కు ఇది వరుసగా మూడవ విజయమని చెప్పాలి.
భవిష్యత్తు మనదే - ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్:
సెమీ-ఫైనల్ ఓటమి ఫ్రాన్స్ శిబిరంలో తీవ్ర విచారాన్ని కలిగించినప్పటికీ.. అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ తన జట్టుకు మద్దతు తెలిపారు. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే, ఆయన సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ ఫ్రాన్స్ జట్టు ఉజ్వల భవిష్యత్తును ప్రశంసించారు. ఫైనల్కు అర్హత సాధించిన స్పెయిన్కు అభినందనలు తెలిపారు. జాతీయ పతాకాన్ని గర్వంగా మోస్తూ, నిబద్ధతతో ఆడిన మా జట్టుకు ధన్యవాదాలు. ఈ రాత్రి ఓటమిని జీర్ణించుకోవడం కష్టం, కానీ ఇది చాలా యువ జట్టు అని మాక్రాన్ ట్వీట్ చేశారు. వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు, ఎన్నో ఆశలు ఉన్నాయి అని ఆయన అన్నారు. స్పెయిన్ జట్టు ఈ నెల 19వ తేదీన న్యూయార్క్-న్యూజెర్సీ స్టేడియంలో జరిగే ఫైనల్లో తలపడుతుంది. ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీ కోసం స్పెయిన్, ఇంగ్లాండ్, అర్జెంటీనాల మధ్య జరిగే మరో సెమీ-ఫైనల్ విజేతతో తలపడుతుంది.
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